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 40 артистов оперного театра, вернувшихся из-за границы, отправили на обсервацию в Днепре, - ОГА

40 участников труппы Днепропетровского академического театра оперы и балета находятся на обсервации из-за возможности заражения коронавирусом. Артисты прервали свои гастроли в Европе из-за распространения COVID-19 и вернулись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

У троих участников коллектива обнаружено незначительное повышение температуры. Их уже доставили под надзор медицинских работников Днепровской городской клинической больницы № 21.

Еще 40 человек находятся на обсервации на территории области. Все они чувствуют себя хорошо.

В Женеву коллектив Днепропетровского академического театра оперы и балета выехал 11 марта. На гастроли отправились на двух автобусах. Всего - 39 артистов и работников сцены и 4 водителя.

Проехав Польшу и Германию, 14 марта трупа остановилась на ночлег во Франции. Из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы гастроли прервали.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182124
 
 
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О, у меня там дружбан работает, пойду узнавать что за нафиг у них там происходит.
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самое лучшее тем кто на острове Змеиный ...
Главное не пускать ни кого и хорошо затарится.....
Загорай, лови рыбку и наблюдай апокалипсис по телеку....
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на станції Вернадського, знову ж
трошки, правда, прохолодно
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Сумнозвісна "Канатна". Відома кожному мешканцеві нашого міста інфекційна лікарня для тих, у кого трапилася якась "обсер(в)ація".
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