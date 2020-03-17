EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1025  5
Материалы по теме:
Все про:карантин (369) призыв (532) Харьковщина (1486) военкомат (189) COVID-19 (1051)

 Призыв в армию переносится из-за коронавируса на Харьковщине

До 3 апреля молодых людей не будут вызывать в военкоматы. В военные части они отправятся в мае или в июне.

Об этом изданию "Вечерний Харьков" рассказал Харьковский областной военком Юрий Калгушкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас нами отрабатываются предложения о перенесении сроков призыва на срочную военную службу на май-июнь. Отправки в военные части должны были начаться где-то с 7 апреля, а теперь они будут в мае-июне", — сказал он.

По словам Калгушкина, во время действия карантина юношей не будут вызывать в военкоматы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Офицеров запаса в возрасте до 43 лет будут призывать на срочную службу, привлекать к участию в ООС не будут

"Сейчас мы их вызываем в военкоматы, а теперь вызывать не будем – будем пока изучать их личные дела до 3 апреля, как этого требует Кабинет министров Украины. А с 3 апреля начнем оповещение и вызовы их в военные комиссариаты, прохождение медицинского осмотра", — пояснил военком.

Источник: https://censor.net.ua/n3182121
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как будто нельзя организовать прием малыми группами и с соблюдением карантина...
Кернес подрывает обороноспособность страны и сплачивает вокруг себя вату..
Ждем то же самое от Труханова...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх