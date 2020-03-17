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 Политика Украины
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 "ЕС" просит Зеленского, Шмыгаля и Кличко пересмотреть решение о закрытии метрополитена

Мы поддерживаем ряд превентивных мер власти по противодействию эпидемии короновируса, и голосовали за соответствующие законопроекты на внеочередной сессии Верховной Рады. В то же время, отмечаем, что такие меры должны быть обдуманными, системными и сопровождаться четкими объяснением этих действий.

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы так и не получили от власти обоснование необходимости закрытия метро и осознанных ответов, какие последствия для инфраструктуры столицы и жизнедеятельности страны будет иметь этот шаг. Мы полностью разделяем жесткие меры по введению карантина и самоизоляции граждан, при этом еще раз обращаем внимание команды Зеленского, что метро продолжает работать во всех европейских странах, страдающих от пандемии. В европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров (передвигаются только те граждане, которые вынуждены работать не дистанционно, в том числе и врачи), придерживается дистанция между гражданами. Если в Киеве остановится метро, ​​как медики, работники критической инфраструктуры и производств смогут добираться на рабочие места? Осознаем, что метрополитен - это большое скопление людей, но его закрытие приведет к полному коллапсу наземной транспортной инфраструктуры столицы и будет создавать еще большее скопление граждан в маршрутках, троллейбусах, а значит - новые риски распространения болезни", - заявили в "ЕС".

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"Обращаемся к команде Зеленского с призывом пересмотреть решение о закрытии метро и внедрить только адекватные изменения в его работе на время карантина, внедрить санитарные дезинфицирующие мероприятия, другой регламент, который в эти дни применяют в других европейских столицах. Партия еще раз заявляет о своей готовности к совместному конструктивному сотрудничеству с властью и демократическими политическими силами для противодействия коронавирусу. Мы готовы делегировать депутатов нашей фракции в антикризисный штаб, созданный в правительстве, привлечь наш профессиональный потенциал для выработки реалистичных шагов преодоления кризиса", - призвали в партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3182118
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создает коллапс.
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Cлышь ты,чучело зеленожопой вещающее из кацапии,а толпы людей в автобусах и троллейбусах это нормально?
Пошел на хэй петушара дырявый.Распространяй свои ублюдочный мысли на кацапии в своих мухосрансках и задрыщенсках.
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ни где в Мире метро не закрывали....
вводили просто спец.график и спец.меры против инфекции... (я узнавал)
поправьте меня у кого больше инфы...
Это однозначно тупость или диверсия против страны......
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Всем любителям метро, что бьі потом не ********** с Киева, забьів и про метро, маршрутки и свою работу.
Ок, договорились?)
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Сопливая Шмаркля, тебе не президентом быть, а дерьмо на ферме грести. Открывай метро, Клоун!!!
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Метро везде разное, пацаны , и теснее контакта, чем в нашем метро, трудно придумать "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену - Цензор.НЕТ 3679
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Сейчас в Киеве полупустые вагоны в час пик, даже на красной ветке, а маршрутки прилично забиты
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рыгозебилы с отбитыми мозгами гавкают только то, что им проплатил зебеня. По факту в Киеве даже с карантином миллионы людей будут ездить на работу. Одно дело ехать а полупустом вагоне метро, другое - в переполненной маршрутке. В метро можно держать дистанцию, а в загруженной маршрутке такой возможности нет.
Вообщем, безмоглый квартальный дегенерат пускай готовится на выход, после грядущего дефолта, его шобла тупорылых клоунов будет брошена за решетку.
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Порохобыдлу нужно чтоб как можно больше людей заразились и умерли
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ти покидьок,мер,якщо тобі це потрібно
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Дебільне керівництво змінило,ще дегенеративніше керівництво... Влада Зеішака,влада дегенеративних покидьків "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену - Цензор.НЕТ 6621
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вам какое дело до чужого метро воообще с катушек слетели
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Метро это такой же рассадник вируса как и любое общественное заведение, так что все правильно
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Закрыть мето и ограничить количество пассажиров - глупо. Интересно, во сколько милл...в гривен обойдется стоимость горючего, чтобы по 20 человек возить туда-сюда? Я себе представляю Кривой Рог. Там, чтобы добраться с одного конца города в другой, нужно часа полтора-два. Если тамошнюю подземку закроют, то будет капец. Кому-то - хлеб печь, кому-то - на ночную в больницу. И как быть... Жить, что ли там, где и работаешь?
Логики в действиях власти нет! МАСКИ - за бугор продали. Всех украинцев по всему миру собирают и везут сюда. Зачем все это делать? Если теперь все закрыть. И что дальше? Сдохнуть от голода в том числе?

А если, не дай Бог, у кого возникнет аварийная ситуация в ОДНОЙ квартире? Вот кто-то кого-то затопил. Что делать? Куда бежать? Без воды сидеть?
Господин Зеленский! Вы или принимайте правильные и грамотные решения ИЛИ - подавайте в отставку! А то вдруг возьмете да и улетите на чартерном рейсе на Кипр, например. Говорят, что там вируса пока не обнаружено. А ВАШЕМУ народу что делать?
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