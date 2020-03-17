 "ЕС" просит Зеленского, Шмыгаля и Кличко пересмотреть решение о закрытии метрополитена

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, мы так и не получили от власти обоснование необходимости закрытия метро и осознанных ответов, какие последствия для инфраструктуры столицы и жизнедеятельности страны будет иметь этот шаг. Мы полностью разделяем жесткие меры по введению карантина и самоизоляции граждан, при этом еще раз обращаем внимание команды Зеленского, что метро продолжает работать во всех европейских странах, страдающих от пандемии. В европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров (передвигаются только те граждане, которые вынуждены работать не дистанционно, в том числе и врачи), придерживается дистанция между гражданами. Если в Киеве остановится метро, как медики, работники критической инфраструктуры и производств смогут добираться на рабочие места? Осознаем, что метрополитен - это большое скопление людей, но его закрытие приведет к полному коллапсу наземной транспортной инфраструктуры столицы и будет создавать еще большее скопление граждан в маршрутках, троллейбусах, а значит - новые риски распространения болезни", - заявили в "ЕС".
"Обращаемся к команде Зеленского с призывом пересмотреть решение о закрытии метро и внедрить только адекватные изменения в его работе на время карантина, внедрить санитарные дезинфицирующие мероприятия, другой регламент, который в эти дни применяют в других европейских столицах. Партия еще раз заявляет о своей готовности к совместному конструктивному сотрудничеству с властью и демократическими политическими силами для противодействия коронавирусу. Мы готовы делегировать депутатов нашей фракции в антикризисный штаб, созданный в правительстве, привлечь наш профессиональный потенциал для выработки реалистичных шагов преодоления кризиса", - призвали в партии.
Ок, договорились?)
Вообщем, безмоглый квартальный дегенерат пускай готовится на выход, после грядущего дефолта, его шобла тупорылых клоунов будет брошена за решетку.
Логики в действиях власти нет! МАСКИ - за бугор продали. Всех украинцев по всему миру собирают и везут сюда. Зачем все это делать? Если теперь все закрыть. И что дальше? Сдохнуть от голода в том числе?
А если, не дай Бог, у кого возникнет аварийная ситуация в ОДНОЙ квартире? Вот кто-то кого-то затопил. Что делать? Куда бежать? Без воды сидеть?
Господин Зеленский! Вы или принимайте правильные и грамотные решения ИЛИ - подавайте в отставку! А то вдруг возьмете да и улетите на чартерном рейсе на Кипр, например. Говорят, что там вируса пока не обнаружено. А ВАШЕМУ народу что делать?