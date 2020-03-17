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 Политика Украины, Общество
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 Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун

В мероприятиях, которые в последние дни принимают правительство и парламент, становится все меньше рационального и все больше проявляется желание максимально использовать ситуацию в политических целях.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Президент вчера в выступлении заявил, что "опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса". Поставить в один ряд мягкотелость и либеральность, когда речь идет об эффективном реагировании на пандемию - уникальная технология, которую решила взять на вооружение действующая власть", - подчеркнула она.

"Мягкотелость - это когда ты зовешь олигархов советоваться по каждому важному вопросу и боишься делать что-либо без их согласия. Мягкотелость - это когда ты боишься делать реальные изменения в судебной и правоохранительной системах, и не замечаешь политически мотивированные дела против ветеранов и волонтеров. Мягкотелость - это когда ты видишь в глазах Путина желание мира", - добавила Супрун.

По ее словам, открытость и честность в отношении угрозы коронавируса и готовности к реагированию, откровенный разговор с гражданами и советы, а не приказы - это не мягкотелость или либеральность. Это здравый смысл.

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"Китай - не самое успешное государство в противодействии коронавирусу. Там, где действуют гораздо эффективнее (Южная Корея, Германия, Таиланд) действуют демократично и либерально, и не играют в диктатуру для борьбы с коронавирусом. Они не закрывают всех дома и останавливают всю страну, а максимально сосредотачиваются на диагностике и отслеживании всех контактных лиц. Уголовная ответственность, штрафы и запугивание - то к чему привыкли прибегать совки и россияне в любой непонятной ситуации. Это не спасает от коронавируса", - отметила Супрун.

Она считает, что в мероприятиях, которые в последние дни принимают правительство и парламент, становится все меньше рационального и все больше проявляется желание максимально использовать ситуацию в политических целях.

"В сети все чаще появляются истории людей, которые не могут добиться нормального диагностирования, медики в растерянности и не достаточно осведомлены, управленцы на местах узнают о мерах национального масштаба из новостей и фейсбука. Берегите здоровье, здравый смысл и друг друга. Кроме преодоления коронавируса - еще очень много работы", - подытожила экс-министр.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев не выходить на улицу и анонсирует жесткие непопулярные меры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182115
 
   
 Топ комментарии
 
Де ви, блді, маски подівали, зебільня упорота! Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 353
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ні...відкладений майдан буде жорстокішим
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Неа, не рятують. Совсем нет. Даже наоборот.
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Помните что это "лицо" 5 лет реформировало украинскую медицину. То, что вы видите сейчас - проверка реформированной этим "лицом" украинской медицины в экстремальных условиях.
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воно почмакує, видно він з вольних кізяків. Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 862
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Де ви, блді, маски подівали, зебільня упорота! Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 353
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Нет, это те, которые стоили 15 грн в декабре
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Так, але у вас буде шанс побачити цю медицину через 5 років Зеленої влади, якщо звісно можно побачити те, чого не існує.
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вышел на улицу, а там никого кроме вирусов и капов.
еле пропетлял между ними пока до тачки добежал...
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За те рятують від акцій протесту.
Яке їм діло до вірусу? Вони показали свою турботу, коли вивезли маски.
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Пишешь прямо из протестной палатки?
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Спокійно. Але мені ближче до кордону, я можу їх тут ловити, коли зелені мародери почнуть драпати із награбованим.
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Давай, я возле Марьянского КПВВ перекрою.
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Супрун добила поликлиники, запустила механизм уничтожения стационарных клиник, скорой помощи, уничтожила санэпидемслужбу. Чья бы корова мычала.
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Немцы всегда подчинялись правилам. А вот Италия показала к чему приводит мягкотелость, а вот с отслеживание больных они уже опоздали. Кстати, какая организация должна это делать, уж не СЭС, которую прикрыли.
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Наглая, уже даже не прикрытая манипуляция.
За что живёт это чудовище?
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Выглянь в окно, уголовник
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Отлично, пусть гробит твоих винторогий собратьев.
А ты в печальке?
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В 15.39 появилась статья, уже в 15.41 5 порохоботов отреагировало. Буквально сгорают на работе. Парочка комментов против мега дохтуря и "отряд свинарчуков" сразу их в спам, ущербные. А на ЗЕбила зря бухтите, при другом Президенте мародер уже кичу топтал бы, а этот так, клоун Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 4272 Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 2768
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кацапа,чо пришел то?узнать сколько у тебя нарасейке заболевших?
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А давненько тебя, клоун не видел. После того, как барыга пролетел на выборах притих. Чего сейчас вылез, уже все "заработанное" пробухал? Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун - Цензор.НЕТ 5518
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так скока заболевших,кацапа?шо ты стрелки переводишь?а скоко копыта двинули?
шо там на дельнем востоке ,эпидемия воспаления легких продолжается?
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Ничего другого эти болваны не умеют.
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Украинские депутаты говорят, что проголосуют за закон о рынке земли только если будет гарантия, что МВФ даст денег. Интересно, кому тут нужны деньги? МВФ или Украине? Гарантией что МВФ даст после принятия закона о рынке земли есть принятие перед этим антиколомойского закона.
Все. Обнуление. - 0
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Да кто даст, какие деньги? Свинарчуки - мародеры столько набрали, что эту землю раза три нужно продать и то не хватит
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А я говорил, что каждому кто возвращается из за бугра надо лоб несмываемой краской мазать.
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мерзкая Баба Яга ты больше 3 лет уничтожала медицину в Украине , диспансеры, инфекционные клиники, украдено куча бабла...в угоду иностранным хозяевам. Заткнись мерзкое!
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