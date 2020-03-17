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Все про:Австрия (470) Германия (3545) Польша (5129) украинцы (3150) эвакуация (609) Мининфраструктуры (684) Криклий (96)

 Мининфраструктуры готовит спецрейсы для эвакуации украинцев из Польши, Чехии и Германии, - Криклий

Министерство инфраструктуры работает над организацией специальных рейсов авиационных и железнодорожных рейсов, чтобы забрать граждан Украины из Чехии, Германии и Польши.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил на брифинге 17 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы будем из Чехии, Германии и Польши возвращать граждан. Сейчас мы обсуждаем организацию спецрейсов для возвращения наших граждан, в том числе железнодорожным сообщением", - рассказал Криклий.

Он добавил, что также для эвакуации граждан из указанных стран будут организованы специальные авиарейсы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Около 470 украинцев "застряли" в Австрии, посольство создает кризисный штаб, - посол Щерба

Криклий призвал украинцев регистрироваться в системе Министерства иностранных дел Украины "ДРУГ", чтобы консульские службы могли сформировать списки желающих эвакуироваться.

Также на Цензор.НЕТ: МИД обнародовал алгоритм действий для украинцев, которым нужно вернуться из Польши

Источник: https://censor.net.ua/n3182113
 
 
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Эвакуация из Польши, Австрии, Италии... звучит как-то кощунственно.))
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щас практически все украинцы, не стабильно интегрировшиеся в европе, вернутся в страну. а власти, по совету *****, возьмут и опустят "железный занавес". дешевейшая рабочая сила окажется запертой в новом постсовке. ***** останеться только напасть и перенаправить её поток на территорию раши. как? та по старинке, в товарных вагонах.
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Масштабна епідемія- це єдине що ще може врятувати Пенсійний Фонд та зелену владу.
От зелена влада і старається.
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А если граждане не хотят возвращаться?
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