 Мининфраструктуры готовит спецрейсы для эвакуации украинцев из Польши, Чехии и Германии, - Криклий

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил на брифинге 17 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы будем из Чехии, Германии и Польши возвращать граждан. Сейчас мы обсуждаем организацию спецрейсов для возвращения наших граждан, в том числе железнодорожным сообщением", - рассказал Криклий.

Он добавил, что также для эвакуации граждан из указанных стран будут организованы специальные авиарейсы.

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Криклий призвал украинцев регистрироваться в системе Министерства иностранных дел Украины "ДРУГ", чтобы консульские службы могли сформировать списки желающих эвакуироваться.

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