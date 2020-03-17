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 Политика Украины
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 С 18 марта в Ивано-Франковске полностью прекратят движение общественного транспорта, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске движение общественного транспорта сократили на 40%, с четверга его полностью прекращают.

Об этом в Facebook сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"Выпуск транспорта в нашем городе уже с сегодняшнего дня сокращен на 40%. А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно Постановлению Кабмина", - отметил Марцинкив.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все заведения общественного питания, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых и аптек с 16 марта закрыты в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив

Он отметил, что сейчас решается вопрос ограничения междугородного и межобластного транспортного сообщения.

"Это касается и запрета массовых скоплений людей, и запрета проведения развлекательных и рекламных мероприятий..., а также серьезно отнестись к посменной или дистанционной работе сотрудников", - добавил мэр.

С 18 марта в Ивано-Франковске полностью прекратят движение общественного транспорта, - мэр Марцинкив 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182111
 
 
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Скільки там того Франківська, можна весь перейти за пів години, а якщо на 🚴 то взагалі не проблема. )
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мое мнение это сознательная диверсия против экономики страны... С 18 марта в Ивано-Франковске полностью прекратят движение общественного транспорта, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 6474
Ермак подкидывает такие идеи...?
Работает диверсионная группа с Кабмина...

А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно Постановлению Кабмина", - отметил Марцинкив.Источник: https://censor.net.ua/n3182111
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Янелохи, вы хотите жизнь остановить на время эпидемии? Вы почитайте или вспомните, что было во время войны когда не было возможности ехать поездом? Люди ехали на крышах товарняка. Как в Афгане местные передвигаются на бурбухайках? Да гроздьями на кузовах с тюками, на кабинах. Что было 18-19 февраля 2014 года в Киеве когда тогдашние янелохи остановили метро? Коллапс был. Завтра будет то же самое. Люди хотят жить так, как ОНИ хотят, а не как им прикажут. И вы их никак не заставите действовать как хотите вы из самых благих побуждений. Как боролись с загрязнением воздуха в какой-то столице в Южной Америке (не помню где точно)? Мэр заставил полицию штрафовать всех владельцев легковых автомобилей, кто не вез троих пассажиров, а ехал один. Так уменьшили число транспорта на дорогах. Заплатите людям за вынужденный прогул и хотя бы часть отправьте домой ввиду форсмажора. А то, что вы придумали, увеличит плотность пассажиропотока в наземном транспорте до предела, но не уменьшит вероятность заболеваний. Через два-три дня метро в Киеве и Харькове снова заработает. Уверен в этом.
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Партия ПЕСиков сделает очередное заявление.
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