 С 18 марта в Ивано-Франковске полностью прекратят движение общественного транспорта, - мэр Марцинкив

Об этом в Facebook сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
"Выпуск транспорта в нашем городе уже с сегодняшнего дня сокращен на 40%. А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно Постановлению Кабмина", - отметил Марцинкив.
Он отметил, что сейчас решается вопрос ограничения междугородного и межобластного транспортного сообщения.
"Это касается и запрета массовых скоплений людей, и запрета проведения развлекательных и рекламных мероприятий..., а также серьезно отнестись к посменной или дистанционной работе сотрудников", - добавил мэр.
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А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно Постановлению Кабмина", - отметил Марцинкив.Источник: https://censor.net.ua/n3182111