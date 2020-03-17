 Основные последствия коронавируса для экономики мы увидим через 3-6 месяцев, - Петрашко

Об этом с трибуны Верховной Рады сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко перед назначением на должность, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина и мир входят в очень сложную экономическую ситуацию. Кризис всегда ожидаемый, но всегда происходит через непредсказуемые факторы. Таким фактором стал коронавирус, и основные последствия мы будем видеть не сейчас, а где-то через 3-6 месяцев. Это первый раз, когда мировой кризис будет вызван не финансовыми факторами, а будет промышленный и сервисный",- сказал Петрашко.
Он спрогнозировал, что как во всем мире, так и в Украине от распространения коронавируса пострадает в первую очередь производственная сфера.
"Исходя из того, что я вижу, приоритетными в экономике есть два направления. Первый - поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда соседние рынки будут вводить протекционистские меры. Второе направление - создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо",- сказал Петрашко.
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Зеленский даже не представляет,насколько даже самой ******** вате будет похй, сидит или не сидит Порошенко, буквально через пару недель
О сказочных деньгах и речи не будет, хоть бы пожрать, что было как раньше
Смитися щоб не встиг , як попуредники...
30-ть років просрали!
Польшу зобач!
Козел-відбувайло буде..
Не можеш-не берися!
Даю йому ще до річниці
виборів..і може(??!!)річниці
виборів Зради..
😁
13 ч. ·
ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ, ГОВОРИТЕ?
Зе собрал олигархов и попросил у них 12-14 млрд - якобы, на борьбу с коронавирусом.
Тот самый Зеленский, который зуб давал, что не будет заложником у денежных мешков, а будет их сажать и рубать руки.
Приполз на коленях и попросил спасти...
Страну? Нет, себя.…
Не купить в благотворительных целях сотню аппаратов ИВЛ, не устроить народу кредитные каникулы и не вложиться средства защиты.
Попросил СДЕЛАТЬ ЕГО РАБОТУ.
Каждому там, где, якобы, деолигархизированный олигарх является фактическим сюзереном.
"Будешь должен!" - фраза, которую приписывают на этом сходняке Игорю Валериевичу. Именно так. При всех и на "ты".
Не знаю, писал ли Владимирсаныч расписку, но теперь он на счётчике.
Тупо должен.
Тем, кто его поставил, а теперь и повязал. Короновирусом. Почти кровью.
Теперь не он будет собирать олигархов, теперь они будут вызывать его на ковёр и распинать в виде шаурмы. Или рояля. Не важно...
И тем, кто будет вызывать, все равно на чем зарабатывать - на коронавирусе, перелетах, смертях или киношных голобородьках.
Деньги не пахнут.
И не для того они его породили, чтобы сразу убить - не отработал ещё.
Вирус переживём. Дай Бог пережить эпоху Зе.
Здоровья всем!
28,5
Писец - через шесть?
Если верить одним "прогнозистам", ВВП на душу населения упадет ниже чем у Папуасов.
Если другим - через год наше ВВП догонит если не Германию, то Италию точно.
а 3% роста ВВП кто просрал? тоже коронавирус?
Пониженням долларів злякали частину тих хто міг би переводити валютні гроші в Україну а не навпаки - вони аккумулювали свої валютні кошти за кордоном.
А зараз ти хто не може зняти свою валюту в банках взагалі втратять довіру.
Це поганий менеджмент. Гривня не скоро очухається.
уже прочитали в каких отмывках этот член работал