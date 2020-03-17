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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Австрия (470) украинцы (3150) эвакуация (609) Щерба (48) COVID-19 (1051)

 Около 470 украинцев "застряли" в Австрии, посольство создает кризисный штаб, - посол Щерба

На территории Австрии остались около 470 украинцев, которые не смогли вернуться домой из-за введения странами ограничительных мер и закрытия границ в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Для помощи этим людям при посольстве Украины в Вене создан кризисный штаб и прорабатывается возможность чартерного авиарейса.

"Ситуация авральная по всей Европе, закрыты границы, многие застряли в странах, которые имеют транзитный статус. Австрия - как раз одна из таких стран. Сейчас у нас в списках на эвакуацию находятся почти 400 человек - граждан Украины и лиц с видом на жительство в Украине", - сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Кроме того, проблемная ситуация сложилась и с около 70 украинцев, которые на личном транспорте прибыли в Австрию из других стран на пути в Украину, однако не успели выехать за пределы республики из-за перекрытия сухопутных границ соседними странами. Сначала закрыли свои границы Чехия и Словакия, а ночью - Венгрия, перекрыв тем самым последний наземный коридор в направлении Украины.

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"Все эти люди стоят под посольством, среди них - женщины и дети. И поэтому нами принято решение о создании кризисного штаба для помощи, в первую очередь, этим автомобилистам", - сообщил Щерба.

Со своей стороны, посол уже позволил людям ночевать на территории диппредставительства и культурно-информационного центра, однако места всем все равно не хватает.

Сейчас украинские дипломаты работают над организацией чартерного рейса в Вену с целью эвакуации украинцев, застрявших в Австрии. Пока неизвестно, когда этот рейс состоится.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182107
 
 
 Топ комментарии
 
Мене в цій ситуації непокоїть одне - песика Мішу з Ухані привезли чи залишили на призволяще? Майже 470 українців "застрягли" в Австрії, посольство створює кризовий штаб, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 6359
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Генпрокур - шльондра Портнова. Премьєр міністр - слуга Ахметова Голова ДБР - шістка Януковича Препіздент - фігляр Коломойського Люди , що з вами не так????????
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Генпрокур - шльондра Портнова. Премьєр міністр - слуга Ахметова Голова ДБР - шістка Януковича Препіздент - фігляр Коломойського Люди , що з вами не так????????
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Одному Пете Порошенку нигде не найшлось места Около 470 украинцев "застряли" в Австрии, посольство создает кризисный штаб, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 1501
Ну может на Лукьяне скоро появится...
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С людьми все так. Не так в избирательной системе Украины, когда приходится избирать из нечисти после усиленного гипнотического воздействия на людей олигархического телевидения. Мозг большинства людей слаб и не в состоянии этому противостоять.
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"и лиц с видом на жительство в Украине"

Кто ЭТИ люди? Они, че, пересидеть там, где и сидели,не могут, пока карантин?? Их еще сюда забирай(( Это случайно не те. которые нашу землю хотят к своим ручонкам прибарть? Заколебали уже... "вид" у них видите ли... Нам их только и не хватает((
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Лучше застрять там чем возвратится сюда.
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как тараканы по всему миру ,..... что еще Африка молчит Около 470 украинцев "застряли" в Австрии, посольство создает кризисный штаб, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 884
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Мене в цій ситуації непокоїть одне - песика Мішу з Ухані привезли чи залишили на призволяще? Майже 470 українців "застрягли" в Австрії, посольство створює кризовий штаб, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 6359
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Где они застряли, повторите? В Австрии? А рвутся в процветающую Украину? Что то я ничего не понимаю. Неужели им коронавирус весь мозг выел
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Не понимаете. Это точно. В Австрии, пока не было этого коллапса, жили и учили своих детей многие украинцы. Не бедные. Ну то такое. Их дело. Вы же не спрашиваете почему кое-кто быстро-шустро выехал из Испании, и своих детей эвакуировал из Лондонграда? Неужели от этого вопроса у Вас коронавирус мозг не выел? Крепкого здоровья Вам. "Забейте" на свои вопросы в никуда. Может быть дышать будет легче. Вдох-выдох. Много раз. И Вы очнётесь, в реале. Не пишите глупости.
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Один из застрявших в Австрии- Дима Фирташ..., украинцы не будьте жестокосердыми, скиньтесь кто сколько может, помогите бедному олигарху вернуться на родину.
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Давайте еще им по 1000 евро каждому вышлем, ведь они застряли. *** мозгов нет, чем раньше думали?!
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