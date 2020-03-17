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 Политика Украины
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 МИД обнародовал алгоритм действий для украинцев, которым нужно вернуться из Польши

Министерство иностранных дел обнародовало алгоритм действий для украинцев, которым нужно вернуться из Польши в условиях ограничения сообщения.

Соответствующие советы опубликовал в Facebook Оперативный штаб МИД для защиты украинцев за рубежом в связи с распространением коронавируса, передает Цензор.НЕТ.

"Постарайтесь добраться до пунктов пропуска для автомобильного сообщения, которые сейчас работают в круглосуточном режиме: "Ягодин-авто" (с польской стороны -"Дорохуск"), "Рава-Русская" ("Хребенне"), "Краковец"("Корчева"). Там работают украинские консулы", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что городское сообщения в Польше ограничено, и сообщили, что сейчас прорабатывается возможность введения дополнительных рейсов международного сообщения на маршрутах Варшава - граница.

Кроме того, в МИД отметили, что польская сторона заверила в лояльном отношении к нашим гражданам в вопросе нарушения миграционных правил страны в случае истечения срока действия разрешительных документов на пребывание.

Также ведомство советует обратиться в посольство или консульство в Польше по электронной почте или по телефону горячей линии на официальной странице. Также можно обратиться на страницах посольства и консульств в соцсетях. Следует сообщить имя и фамилию, место нахождения и готовность к возвращению в Украину.

"Обратите внимание, что в настоящее время телефонные линии перегружены, поэтому оптимальный вариант - отправить электронное письмо с вашими данными. Также вы можете зарегистрироваться в системе ДРУГ и таким образом сообщить МИД и заграничные дипломатические учреждения Украины о своем пребывании в Польше. Это поможет получать срочные важные сообщения, в частности - о возможных путях возвращения", - пояснили во ведомстве.

После этого нашим соотечественникам в Польше следует ждать дальнейшие инструкции по формированию групп для возвращения в Украину.

"Ситуация анализируется в режиме 24/7 и разрабатываются планы эвакуации граждан Украины", - заверили в МИД.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182104
 
 
 Топ комментарии
 
Да не надо им возвращаться из Польше, там у них хоть какая-то перспектива, а здесь - зелёный пипец.
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Где в Польше,кроме сферы облуживания сидят без работы？Унас наоборот,половина поляков взяли опеку на детей скоро работать некому будет!
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Конечно не просто, нах... они кому нужны.
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Конечно не просто, нах... они кому нужны.
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Да не надо им возвращаться из Польше, там у них хоть какая-то перспектива, а здесь - зелёный пипец.
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Где в Польше,кроме сферы облуживания сидят без работы？Унас наоборот,половина поляков взяли опеку на детей скоро работать некому будет!
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сфера обслуживания, + куча фабрик остановились т.к. комплектующие из Китая перестали приходить.
А откуда ты думаешь 500 тыс. вернувшихся гастарбайтеров за несколько дней?
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а шо? слово "********" (мєдіцінскій термін) уже запрєтілі?
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хоспаді! как еті бандєри йєзик ущємляют!!!
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підараст, не захищай підарастів, а то бехз зубів лишишся, чмо
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Ага я тоже думаю что походу ЗЕля сольет Украину ***** и 1933 год покажеться сказкой! МЗС оприлюднило алгоритм дій для українців, яким потрібно повернутися з Польщі - Цензор.НЕТ 7114
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а лучшие собаководы давно рекомендуют: "если вы затеваете какое-то мероприятие и не выработали для себя минимум 4 альтернативных варианта действий - не начинайте свою затею".
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Як виїхати з України то самі собі алгоритм розробляли, а тепер бідненькі не знають як з Польщі вернутись,нещасних 300 км з сусідньої держави 😤
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