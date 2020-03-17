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 Оккупанты наращивают уровень подготовки артиллерийских подразделений на Донбассе, - ГУР

Командование российских оккупационных войск наращивает уровень боевой подготовки артиллерийских подразделений.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, 16-17 марта с.г. под руководством российских инструкторов на полигоне "Южный" временно оккупированной территории в Донецкой области проводятся сборы с корректировщиками артиллерийского огня. На сборы привлекаются офицеры тактического звена (заместители командиров рот, командиры взводов) мотострелковых подразделений российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в марте с.г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК возросло количество и интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3182102
 
 
 Топ комментарии
 
С неуемным "желанием мира в глазах" наращивают..
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ето провакаціі
іногда пострєлівают, но нада атвадіть вайска
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У партии "слуги оккупанта" другие задачи. Они аж из портков с лаптями выпрыгивают, шоб хуйло от санкций избавить.
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С неуемным "желанием мира в глазах" наращивают..
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Хоб гей
Лалалалала гей
Доллар вже по 30
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ето провакаціі
іногда пострєлівают, но нада атвадіть вайска
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Не тех геев называют тридварасами(
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Якщо в карантині буде задіяна армія,то хто буде воювати? Московити можуть цим скористатися.
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5 лет что-то там наращивается и наращивается. Если за 5 лет ничего не выросло, то что-то либо с садовником не то, либо все урали.
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те 5 лет президент был , а щас дебил живущий в своем мирке, Пукин этим восползуется
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думаю, что мы увидим как расейско-чукотские ученые не имеющие анаЛоха, чудесным образом разработают вакцину и всех спасут за деньги и признания..
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..точки У готовить нужно, и бк к ним.. Окупанти нарощують рівень підготовки артилерійських підрозділів на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 1542..
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У партии "слуги оккупанта" другие задачи. Они аж из портков с лаптями выпрыгивают, шоб ***** от санкций избавить.
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а вот вертолеты для армии США... сижу и рыдаю.....Окупанти нарощують рівень підготовки артилерійських підрозділів на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 5151
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Ну кацапы будут полными идиотами, если в разгар эпидемии, не ударят по Украине, пока весь мир будет кашлять и лечиться, и им будет не до нас. А тут еще и тупой клован у руля, которых все делает через жопу. Вы себе как хотите, но это офуенное окно возможностей.
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И вы наращивайте а не причитайте по каждому поводу
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