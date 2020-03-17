 Часть специалистов Минобразования будет работать дистанционно, прием граждан приостановлен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Решение о переходе работы Министерства на дистанционный формат было принято в соответствии с решениями президента, СНБО, правительства и столичной власти. В период, когда государство принимает максимум мер, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, мы также должны позаботиться о безопасности и здоровье своих работников. В то же время даже в дистанционном режиме МОН продолжит выполнять все необходимые задачи", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменяются или переносятся ранее запланированные совещания, проверки, аттестационные и аккредитационные экспертизы и тому подобное.

На время приостановления приема граждан отправить обращение можно на почтовый или электронный адрес Минобразования или оставить в кассе для приема корреспонденции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На период карантина в Украине за педагогами сохраняется средняя заработная плата, - Минобразования