 Часть специалистов Минобразования будет работать дистанционно, прием граждан приостановлен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Решение о переходе работы Министерства на дистанционный формат было принято в соответствии с решениями президента, СНБО, правительства и столичной власти. В период, когда государство принимает максимум мер, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, мы также должны позаботиться о безопасности и здоровье своих работников. В то же время даже в дистанционном режиме МОН продолжит выполнять все необходимые задачи", - говорится в сообщении.
Кроме того, отменяются или переносятся ранее запланированные совещания, проверки, аттестационные и аккредитационные экспертизы и тому подобное.
На время приостановления приема граждан отправить обращение можно на почтовый или электронный адрес Минобразования или оставить в кассе для приема корреспонденции.
Ось вам 2018. Цей самий день.
Крім того русня смокче на всіх фронтах, а найбільша проблема суспільства - "дорогенька" журналістка та м'ятий піджак ПП.
П.С. Вибачте, забув про картавих прокурора та спікера ВР.
Дистанційно!
Специаліст Першого Класу(вище тільки
Майстер Спорту,було таке)!
Дипломи та ліцензії є(запоребрикові теж)!
🤣🤣