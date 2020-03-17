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 Политика Украины
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 Часть специалистов Минобразования будет работать дистанционно, прием граждан приостановлен

Министерство образования и науки переводит часть работников на дистанционный режим работы и приостанавливает прием граждан. В то же время вся корреспонденция, в частности обращения, будут прорабатываться в обычном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Решение о переходе работы Министерства на дистанционный формат было принято в соответствии с решениями президента, СНБО, правительства и столичной власти. В период, когда государство принимает максимум мер, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, мы также должны позаботиться о безопасности и здоровье своих работников. В то же время даже в дистанционном режиме МОН продолжит выполнять все необходимые задачи", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменяются или переносятся ранее запланированные совещания, проверки, аттестационные и аккредитационные экспертизы и тому подобное.

На время приостановления приема граждан отправить обращение можно на почтовый или электронный адрес Минобразования или оставить в кассе для приема корреспонденции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На период карантина в Украине за педагогами сохраняется средняя заработная плата, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3182100
 
 
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Дитячий письменник @chemodanov_di · 1h
Ось вам 2018. Цей самий день.
Крім того русня смокче на всіх фронтах, а найбільша проблема суспільства - "дорогенька" журналістка та м'ятий піджак ПП.
П.С. Вибачте, забув про картавих прокурора та спікера ВР.Часть специалистов Минобразования будет работать дистанционно, прием граждан приостановлен - Цензор.НЕТ 3568
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а що ж іще можуть запропонувати кловани, окрім цирку на дроті?
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Можу допомогти вивчити Азбуку Морзе!
Дистанційно!
Специаліст Першого Класу(вище тільки
Майстер Спорту,було таке)!
Дипломи та ліцензії є(запоребрикові теж)!
🤣🤣
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Кто бы сомневался! Может, вообще их всех уволить - нахрен они нужны?
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