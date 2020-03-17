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 Политика Украины
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 Кабмин планирует разрешить "Укрпочте" доставку лекарств на период карантина, - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины разработает постановление Кабинета министров, которое позволит АО "Укрпочта" осуществлять доставку лекарств, заявил в ходе брифинга во вторник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Вчера на заседании Кабмина приняли важное протокольное решение, поручающее нам разработку постановления, которое позволит нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств при помощи национального оператора почтовой связи - компании "Укрпочта", - заявил министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что этим документом планируется разрешить "Укрпоште" на период карантина доставлять лекарства и медсредства в случае необходимости.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182099
 
 
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Всё, Смелянский себе зарплату в десять лимонов положит
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Вы совсем оторваны от реальности!!!!
Сегодня был на почтамте! Из 2 раб мест работает 1. Почтальоны уже давно ничего не разносят!
А вы рассказываете сказки что эти пенсионерки будут лекарства доставлять!
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планируется разрешить "Укрпоште" на период карантина доставлять лекарства и медсредства ...

Ничего не понял.. А сегодня и вчера и год назад разве кто-то запрещал Укрпочте доставлять любые посылки? Хоть лекарства там, хоть вобла сушеная какая разница?
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Сегодня зашел на почту сидит бабка почтальон кашляет, зеленого цвета, с ячменем на глазу, без маски. Даже не стал посылку забирать.
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Угу.
Эти доставят.
Мне два раза приносили повестку в суд в рабочее время.
Маме отдавать отказались, бо то ж лично.
Когда я в субботу, выстоял общую очередь, человек 20-30, что бы забрать ту повестку, получил ответ, что они вручить не сумели и отослали назад.
Так они доставляли повестки всем свидетелям, бо суд не может состояться уже три года.
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планируется разрешить "Укрпоште" на период карантина доставлять лекарства и медсредства ... -зато как звучит перфектно
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