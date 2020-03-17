 Кабмин планирует разрешить "Укрпочте" доставку лекарств на период карантина, - Криклий

"Вчера на заседании Кабмина приняли важное протокольное решение, поручающее нам разработку постановления, которое позволит нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств при помощи национального оператора почтовой связи - компании "Укрпочта", - заявил министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что этим документом планируется разрешить "Укрпоште" на период карантина доставлять лекарства и медсредства в случае необходимости.

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