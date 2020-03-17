 Кабмин планирует разрешить "Укрпочте" доставку лекарств на период карантина, - Криклий

"Вчера на заседании Кабмина приняли важное протокольное решение, поручающее нам разработку постановления, которое позволит нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств при помощи национального оператора почтовой связи - компании "Укрпочта", - заявил министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что этим документом планируется разрешить "Укрпоште" на период карантина доставлять лекарства и медсредства в случае необходимости.
Сегодня был на почтамте! Из 2 раб мест работает 1. Почтальоны уже давно ничего не разносят!
А вы рассказываете сказки что эти пенсионерки будут лекарства доставлять!
Ничего не понял.. А сегодня и вчера и год назад разве кто-то запрещал Укрпочте доставлять любые посылки? Хоть лекарства там, хоть вобла сушеная какая разница?
Эти доставят.
Мне два раза приносили повестку в суд в рабочее время.
Маме отдавать отказались, бо то ж лично.
Когда я в субботу, выстоял общую очередь, человек 20-30, что бы забрать ту повестку, получил ответ, что они вручить не сумели и отослали назад.
Так они доставляли повестки всем свидетелям, бо суд не может состояться уже три года.