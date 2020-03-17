 В случае массового распространения заболеваемости коронавирусом карантин может быть продлен, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Карантин будет длиться с учетом эпидемической ситуации в странах ЕС, наших странах-соседях, а также эпидемической ситуации в Украине. В то же время мы не исключаем возможности, что в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины могут быть добавлены меры реагирования. Поэтому о возможности продления карантина Минздрав будет выходить с позицией к Кабмину ближе к дате завершения действующего карантина", - сказал он.

"Что касается введения чрезвычайного положения, мы будем внедрять все меры, чтобы избежать распространения коронавируса на территории Украины ",- добавил замминистра.

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Напомним, Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта. С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.