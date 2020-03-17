EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  2639  19
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11865) карантин (369) Минздрав (2299) Ляшко Виктор (68)

 В случае массового распространения заболеваемости коронавирусом карантин может быть продлен, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения будет принимать решение о продлении карантина или усилении ограничительных мер в зависимости от эпидемической ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Карантин будет длиться с учетом эпидемической ситуации в странах ЕС, наших странах-соседях, а также эпидемической ситуации в Украине. В то же время мы не исключаем возможности, что в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины могут быть добавлены меры реагирования. Поэтому о возможности продления карантина Минздрав будет выходить с позицией к Кабмину ближе к дате завершения действующего карантина", - сказал он.

"Что касается введения чрезвычайного положения, мы будем внедрять все меры, чтобы избежать распространения коронавируса на территории Украины ",- добавил замминистра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это очень тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства", - главный санврач Ляшко объяснил необходимость закрытия метро. ВИДЕО

Напомним, Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта. С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.

Источник: https://censor.net.ua/n3182097
 
 
 Топ комментарии
 
Вот если они сейчас за бюджетные деньги закупят миллион пар лыж, я не удивлюсь, чесслово !!!
 показать весь комментарий
 
заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт.
 показать весь комментарий
 
ідіот, з таким відношенням карантін буде вічним!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот если они сейчас за бюджетные деньги закупят миллион пар лыж, я не удивлюсь, чесслово !!!
 показать весь комментарий
 
 
И это ещё далеко не самое худшее, что они могут сделать.
 показать весь комментарий
 
 
заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт.
 показать весь комментарий
 
 
Слуг народа вместе с Зелёной шмарклей на карантин в лукьяновское СИЗО!
 показать весь комментарий
 
 
зебилов надо отправлять лечится не к врачам, а к парикмахерам, стилистам, охранникам... они сами говорили - какая разница.
 показать весь комментарий
 
ідіот, з таким відношенням карантін буде вічним!
 показать весь комментарий
 
 
Зате буде більше часу на вивчення мови, зокрема таких слів як "ставлення" і "карантин".
 показать весь комментарий
 
Карантин буде тривати 15 років.Скоро почуєте це від світових ліваків-глобалістів.
 показать весь комментарий
 
 
Не логичнее бы было начинать карантин при признаках начала массовой заболеваемости?
 показать весь комментарий
 
Где там по 20 в маршрутке? Прямо сейчас севас площадь сидячие заняты м стоят в салоне,зато метро и так полупустое закроют
 показать весь комментарий
 
 
В США испытана на добровольцах вакцина против коронавируса

Когда зеленые идиоты начнут работать в этом направлении? Если нет специалистов и технологий для изготовления вакцины, то хотя бы сообщайте новости из других стран об этом и становитесь в очередь за вакциной.
 показать весь комментарий
 
Эти зеленые зебилоиды еще надеются что массового распространения заболеваемости коронавирусом не будет, с чего это вдруг ???
 показать весь комментарий
 
В каком смысле "может"?? Короновирус что 3 апреля заканчивается?? Нет. И врят ли в апреле 2022 закончится. Так нахй вы скоту мозжечок и так скукоженный пудрите?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх