 Путин с двухдневным визитом посетит оккупированный Крым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
Сообщается, что Путин будет находиться на оккуппированном полуострове 18-19 марта. Планируется, что в ходе визита он вручит российские государственные награды строителям Крымского моста.
Также в ходе визита Путин встретится с так называемым главой полуострова Сергеем Аксеновым.
Как сообщалось, 23 декабря 2019 президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие вмероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.
Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.
Коронавирус ему в глотку!
Цікаво, а бубочка зробить якусь заяву з цього приводу, чи буде знову мовчати?
Аминь...
У свинособак вже нема коштiв на ягель:
Морячок@akvevitt 4 ч
Москву могут закрыть на карантин с комендантским часом
Так как вирус боится высоких температур, я б ещё и поджог
(с)
Так и сказал : " Призываю всех поклонников при встрече - только зиговать!
Текст приветствия утверждил, исключительно для понаехов и гауляйтеров крысман :
" Хайль Пу! Ответ: Зиг Пу! или "Хвашизьм не прайдёть! "
"С недавних пор Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было; и это понятно, он же 20 лет пыжился суперменом выглядеть. И вдруг - "ночной горшок", который невозможно скрыть от посторонних глаз. Не по-пацански это. Как говорится, не комильфо. И что интересно, никто, кроме Путина, биотуалеты с собой не возит и не возил. Тот же Брежнев, например, такого не делал, хотя была информация, что ЦРУ охотится за его "анализами", чтобы определить, чем генсек болен и сколько ему осталось.
Кроме того, в пользу скорого ухода Путина говорит поспешность, с которой он запустил мутный балаган с поправками в конституцию, среди которых закопана главная - неприкосновенность бывшего президента. Спрашивается: кто этот "бывший президент" России?
Поэтому могу с высокой долей уверенности предположить, что у него, скорее всего, онкология, отсюда информация, что он скоро оставит публичную политику."
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-eks-razvedchik-kgb-shvets-putin-taskaet-za-soboj-v-zarubezhnye-poezdki-biotualet-ranshe-takogo-ne-bylo-1491257.html
и не дай Боже вяликие скрепоносные испражнения, да в ЦРУ замироточать