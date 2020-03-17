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 Больницы катастрофически не готовы. Скоро будет очень много работы, понадобится любая помощь, - бизнесмен Ставницер о встрече с Зеленским по коронавирусу

Супергероем сейчас станет тот, кто проявит силу сидеть дома и позаботится, чтобы так же сделали родители.

Об этом по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским написал на своей странице в Фейсбуке бизнесмен Андрей Ставницер, передает Цензор.НЕТ.

"Я участвовал во встрече президента с бизнесом по теме минимизации последствий пандемии в Украине. Откровенно говоря, новый для меня опыт, когда государство приглашает к сотрудничеству и просит помощи. Обычно мы старались держаться подальше и часто действовали вопреки. Договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом. На встрече было 15 бизнесменов, в том числе Петрашко, Пинчук, Ахметов, Коломойский, Александр Ярославский, Веревский, Сергей Тигипко, Гайдук, Воронов, Владислав Чечоткин, Климов. У каждого свои компетенции", -рассказал он.

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"Первоочередное – аппараты для искусственной вентиляции легких. С этим все плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов – экспресс и ПЦР. С тестами вопрос более-менее решен, в субботу приедет первый 1 млн экспресс-тестов, по словам президента их в первую очередь передадут на передовую", - добавил бизнесмен.

"Я с Катериной Ножевниковой уже купил для Одесской инфекционной больницы 2 аппарата ИВЛ, но нужны еще. Их невозможно найти – если у вас есть информация, кто продает, пожалуйста, напишите", - акцентировал он.

"Что может сделать каждый из нас – помочь пожилым людям остаться дома. В некоторых случаях заставить это делать. В Украине 13 миллионов пенсионеров. Статистика Италии очень грустная – 10-15% пожилых людей, то есть 1,5 млн в нашем случае, может умереть. Достаточно веский повод, чтобы не выходить из дома ни при каких обстоятельствах. Мы будем работать над тем, чтобы одиноким старикам обеспечивать доставку продуктов домой. Уверен, в поселках соседи следят друг за другом, а в больших городах много одиноких стариков. Каждый из нас может об этом побеспокоиться и, например, привлечь скучающую на карантине молодежь к тимуровским активностям, про которые они, наверное, даже не слышали", - пояснил Ставницер.

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"Мы с Катей займемся переформатированием "Добрый обед. Время жить", расширим географию, составим максимально большую базу одиноких пенсионеров, будем развозить продукты и лекарства. Но нас вряд ли хватит на всю Одессу, поэтому лично прошу каждого – пожалуйста, вспомните своих соседей, кому-то из них вы в буквальном смысле можете спасти жизнь. Я лично и группа TIS будем помогать Одессе, области и всей стране столько, сколько будет нужно. Скоро в области будет очень много работы, понадобится любая возможная помощь от каждого из вас. По этому поводу отдельно напишу в ближайшее время. А пока настаиваю: супергероем сейчас станет тот, кто проявит силу сидеть дома и позаботится, чтобы так же сделали родители", - резюмировал он.

Больницы катастрофически не готовы. Скоро будет очень много работы, понадобится любая помощь, - бизнесмен Ставницер о встрече с Зеленским по коронавирусу 01
Больницы катастрофически не готовы. Скоро будет очень много работы, понадобится любая помощь, - бизнесмен Ставницер о встрече с Зеленским по коронавирусу 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182095
 
 
 Топ комментарии
 
Лікарні катастрофічно не готові....Потрібен Штаб національного порятунку...
Від початку епідемії у Китаї, у вас було як мін 3 міс. Ви чим займалися весь цей час, потвори ? На часі створювати Штаб національного порятунку від зеленої чуми
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Неужели они всей Украине 2 месяца врали, саботировали работу и имитировали деятельность??
Больницы катастрофически не готовы. Скоро будет очень много работы, понадобится любая помощь, - бизнесмен Ставницер о встрече с Зеленским по коронавирусу - Цензор.НЕТ 6825

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Да евреи то подготовились что в Израиле, что наши, а тут говорят об избирателях, что больницы не готовы, нет мест, нет лекарств, нет аппаратов ИВЛ, нет масок, нет дез. средств. Об этом речь, о толпе, которая мешает жить "слугам".
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Неужели они всей Украине 2 месяца врали, саботировали работу и имитировали деятельность??
Больницы катастрофически не готовы. Скоро будет очень много работы, понадобится любая помощь, - бизнесмен Ставницер о встрече с Зеленским по коронавирусу - Цензор.НЕТ 6825

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Естественно врали и имитировали и сейчас это делают. Мало того, дезинформируют. Говорят , что короновирус -это ОРВИ, ничего страшного. А в Италии погибает каждый день 300-400 человек от этой инфекции.
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Навіть не сумнівайтеся! Їх цікавила проьадвюа землі, договірняки з пуциним, платформи сивух, бізнез на медичних масках, але не стан лікарень і боротьба з короновірусом. Бо інакше не можливо пояснити шоу з двотижневик карантинов міністра охорони здоров'я, яке організував Зєлєнскій, в чому сам і признався по дурості.
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ЗЕЛЕНЬ, ВИ ЩО ТРИ МІСЯЦІ РОБИЛИ З ТИХ ПІР ЯК В КИТАЇ І СВІТІ РОЗПАЧАЛАСЬ ЕПІДЕМІЯ?! ПІАРИЛИСЬ І ЗВЄЗДІЛИ ЩО У НАС "ВСЬО ХАРАШО", МИ ВСЕ КОНТРОЛЮЄМО. КОННТРОЛЮЄТЕ ВИ ?! ТАК, ТІЛЬКИ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ, ПРОДАЄТЕ МАСКИ ЗА КОРДОН ...І НАЖИВАЄТЕСЬ НА ЛЮДСЬКОМУ ГОРІ. ЗІЦПРЕЗИДЕНТЕ, ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІСТЬ!? ОСЬ ВАМ І МЕДИЦИНСЬКИЙ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ ОРГАНІЗОВАНИЙ ІНОРОДЦЯМИ. СКІЛЬКИ СМЕРТЕЙ БУДЕ ІЗ ЗА ВАШОЇ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І БАНАЛЬНОГО ДЕЛІТАНСТВА. А МОЖЕ ...?
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И шо? Евреи привыкли обращаться к рэбе за советом в сложных ситуациях - им предоставили такую возможность без необходимости нарушать карантин.
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Да ничего. Ты почему не лайкнул картинку от susanin ниже? Несогласен? Больницы катастрофически не готовы. Скоро будет очень много работы, понадобится любая помощь, - бизнесмен Ставницер о встрече с Зеленским по коронавирусу - Цензор.НЕТ 2392
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Я не лайкаю порохоботские картинки никогда. Это приципиально.
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Если я не переношу зелю и его ко_манду, то это не означает, что я ср*ный порохобот!
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А я тебя и не называл порохоботом - я картинку назвал порохоботской.
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А Вы таки преданный последователь Зе-Зе?
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Я вообще не последователь Зе. Не голосовал ни за него, ни за СН. Критикую по существу, хвалю - тоже по существу. Ненависти у меня нет ни к Порошку, ни к Зеле - только неприятия.
Ненависть у меня к ***** и его представителям в Украине - мертведчуку, портнову, рабиновичу и тд.
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Брешешь, Tierre. Ты активно лайкаешь новости и комменты прозебилов, и не лайкаешь порохоботов. Поэтому ты активный зебил, который в жалкой форме пытается показаться нейтральным наблюдателем.
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Не-не. Я лайкаю адекватную точку зрения. И не лайкаю глупые КАРТИНКИ.
Это ты примитивно разделяешь украинцев на "прозебилов" и "порохоботов", на самом деле активных приверженцев что Зели, что Порошка - абсолютное меньшиство.
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и у меня ненависти к винницкому реформуну нету, только презрение и огыда.
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ЗЮ ишак дал команду молодёжи заниматься демографией.
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ЗЕЛЮ ПАДЛУ ГЕТЬ! ОТПРАВИТЬ ГНИДУ НА КАРАНТИН В РОСТОВ!
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Работы врачам не было бы если бы всех приезжих нормально проверяли и изолировали иоидоты
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Легко,спроси у еврея который благодетель.Он тебе расскажет как это делает Израиль.
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Израиль это никак не делает. Подписываешь бумагу что обязуешься 14 дней сидеть в самоизоляции, за свой счет, и едешь к месту проживания.
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Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине многие люди еще не готовы ко второму этапу медицинской реформы.
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Нужно еще больше гастарбайтеров впускать в Украину, еще больше!! И девиз: коронавирус в каждый уголок страны, - ЗЕкоманда
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500 тыс. вернувшихся гастарбайтеров - это граждане Украины, возвращающиеся к себе домой. Ни Зе, ни кто другой не имеет права "не впускать".
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Це точно.
Але в умовах пандемії їх треба було розмістити на карантін. Цього не зроблено і через тиждень-два ми будемо епіцентром розповсюдження коронавірусу, нажаль.
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какая страна "размещает на карантин" своих граждан? В Европе, США люди идут на "домашний карантин", подписывают бумагу об ответственности и вперед.
В Украине так же.
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ізраїловка.
За невиконання - до 7 років позбавлення волі.
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домашний карантин. Даже иностранцев в лагеря на карантин не посылают, подписываешь бумагу и самоизолируешься.
Другие примеры?
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в мене інформація, що на "землі обетованій" карантін забезпечується в окремих місцях, як у нас був в Санжарах.
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а открытая информация гласит что "самоизоляция".
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А откуда они будут готовы, если такие как вы , так называемые бизнесмены растащили всю страну.
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Пинчук???? Разве он не в розыске и не просили его отдать для проведение следствия?
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Еще недавно - они были готовы! Как у них получилось расподготовиться???
Неужели нам врали??
--
Больницы катастрофически не готовы. Скоро будет очень много работы, понадобится любая помощь, - бизнесмен Ставницер о встрече с Зеленским по коронавирусу - Цензор.НЕТ 7772
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Зрада, трубили что все у нас готово, даже миру в меру поможем.
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та вы шо? а мы так надеялись!!!
моя бабаунічка казали - та воно і зразу було видно!!!
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Лікарні катастрофічно не готові....Потрібен Штаб національного порятунку...
Від початку епідемії у Китаї, у вас було як мін 3 міс. Ви чим займалися весь цей час, потвори ? На часі створювати Штаб національного порятунку від зеленої чуми
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Тим,чим і до цього:балаканиною і записом недолугих відеороликів.
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Вони послали літака і завезли заразу із зони епідемії і карантину в Китаї на свою (на той час чисту) землю. Інші "рятівники співвітчизників" теж порозвозили заразу по усьому світові. Тепер Китай епідемію у себе ліквідував, а шмаркаті демократії ковтають гівно, ними же завезене додому.
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А шо куриный король, в которого бабло вливали? Он же миллиардер. Чем он помогать собирается?
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Очевидно - ничем. На новую яхту копит.
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Так заявляли, что всё готово! Надоже, как неудобно получилось....
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Опять Порошенко ночью пришёл и всю зелёную готовность с..здил!
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Tim@v_tim_7 3 ч

#Депутати хочуть намахати лікарів як військових в 2014-2019 роках, коли платили 18-30 тисяч на першій лінії. Але за документами всі були в тилу, на другій, третій.
Скільки головні #лікарі будуть брати #хабар за те, щоб підтвердити роботу з хворими на #коронавірус?
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а чем ето зеленое чмо занималось подготовкой не оно ху___йлу в глазки мотрел
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******* За 5 лет патужных риформ усё...Порохоботы ни дадут соврать, у них каждый раз от вранья писюн на пол сантиметра отсыхает...
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"На встрече было 15 бизнесменов"

"Я с Катериной Ножевниковой уже купил для Одесской инфекционной больницы 2 аппарата ИВЛ"

2 апарати - це десь тридцятка гривень, з п'ятнадцяти бізнесменів - це десь на 450 к. Дуже суттєва допомога від компрадорського капіталу.
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"Их (апарати ШВЛ) невозможно найти - если у вас есть информация, кто продает, пожалуйста, напишите" Источник: https://censor.net.ua/n3182095

Попросиналися, ляді! Передайте тій стурбованій зеленій шмарклі, що епідемія вірусу крокує світом більше місяця. Кожній країні потрібні ці апарати. Хто ж вам зара їх продасть? Хіба шо московія - там бариги ще більші, ніж тут. Мо щось і перепаде.
Та й після Санжар воно репетувало, що в нас все є і ми готові як ніхто й ніколи. Знов брехало?
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Кто то слышал как Зеленский из своих миллионов купил для больниц аппараты искусственного дыхания? Нет?!!... Не слышали?... Хм-ммм....
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Они помогут, дадут денег, купят что попросят. Потом 15 бизнесменов, в том числе Петрашко, Пинчук, Ахметов, Коломойский, Александр Ярославский, Веревский, Сергей Тигипко, Гайдук, Воронов, Владислав Чечоткин, Климов придут к Зеленскому поставят раком и скажут ВЕРНИ ДОЛЖОК! И ведь вернёт, сучёнок, только из нашего кармана денежки вернёт.
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ставницер - такая винницкая мыролюбно реформаторская фамилия.
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нешльзя писать такато многослойность.
нужно писать лица реформаторско - инвесторской национальности с ярко выраженным мыролюбством.
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Так а чому Вальцмана не запросили !? Больницы катастрофически не готовы. Скоро будет очень много работы, понадобится любая помощь, - бизнесмен Ставницер о встрече с Зеленским по коронавирусу - Цензор.НЕТ 7183
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мыроюбца можно только пригласить до гилляки.
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Зеленский в авральном порядке пытается делать то, что не делалось 30 лет, причем санврача Украины папередники вообще сократили
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А знаете почему в основном именно евреи в Украине оказываются олигархами?...
Почему украинцев мало среди олигархов?
Потому что менталитет и система домашнего воспитания совершенно разная у этих двух этносов.
Евреев с детства родители в разных формах учат искать разные хитрые не стандартные СПОСОБЫ достигать цели(выгоды).
А украинцы учат детей выполнять спущенное сверху указание родителей и чтить старших (это отголосок архаичного с/х уклада жизни селян).
НАПРИМЕР:
Украинский родитель скажет ребенку - "Иди и сделай То-то и то-то! Иначе НЕ получишь конфету(конфета - это выгода для ребенка).
А еврейский родитель говорит - "Если ты сделаешь то-то и то-то, то я дам тебе конфету!"
Разница на вид незначительная но на самом деле - колоссальная!
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Таки нет. Просто, преступность имеет этнический характер. Это и о сицилийской мвфии, о китайской триаде или о еврейском кагале. Все олигархи в Украине - воры. А что среди воров большинство людей одного этноса - то это свидетельство их организованного за нац принципом сообщества
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Олигарх это богатый человек способный создать и сохранить богатство и передать наследникам.
Олигарх/богатый - это как правило НЕ преступник. Он просто придумали нашел СПОСОБ как в рамках существующих в обществе ПРАВИЛ (закона) разбогатеть.
А кто из украинцев не хотел бы быть богатым?
Но хотеть не вредно. Для этого нужно иметь определенный склад УМА.
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Ой да ладно. А тупо воровать это КАК? Вот КАЛОмойский - обокрал, затем срыгнул в Израиль, но дело в том что они эту паскуду могут выдать в США, а уже там бене светит много пожизненных заключений. Поэтому наш беня так люто сосет ********.
другой умник. склепал "стену", ушли миллиарды, естественно на левые фирмы. теперь куля в сраку будет утверждать "не знал". А еще сей херов спасатель корчит из себя мессию которая спасла Украину от колапса. Основной лейтмотив - в казне было НОЛЬ, но также КАЖДЫЙ месяц на счет приходили иуходили деньги, а еще можно было поскребсти по сусекам. А их много.
Просто есть люди честные, а есть НЕТ. И нация тут не в счет.
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В Украине 13 миллионов пенсионеров. Статистика Италии очень грустная - 10-15% пожилых людей, то есть 1,5 млн в нашем случае, может умереть. Источник: https://censor.net.ua/n3182095
Чтобы получить столько летальных случаев должен заболеть каждый пенсионер. % смертности среди пожилых людей конечно выше, но не настолько. Там тоже идёт градация по возрасту.
Министр просил помогать врачам бизнесмен уже помог. Пожилые, больные часто само внушаемые Скорая захлебнётся от мнимых (не ложных) вызовов. Люди будут искренне все свои старческие недомогания списывать на эпидемию. А если шо, то другой советовал в полицию, на отказ в госпитализации, жаловаться. Я не могу для себя объяснить но идёт гигантская раскрутка паники. И не власть а наш родной по....изм и бедность ещё сдерживают ситуацию.
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В країні в який молоде бидло не поважає і ненавидить старих людей не хочеться старіти.
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30 років розвалювали як могли медицину. Кормили ментів, прокурорів, суддів та чиновничків. В лікаря районної лікарні 5-6 тис грн. заробітна плата, а у медсестри ще менша. Зараз не має на кого спертися в важку хвилину. Так от що я вам скажу: сходіть прокуратуру або в суд і напишіть скаргу на короновірус.
Дякую.
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