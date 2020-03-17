 Больницы катастрофически не готовы. Скоро будет очень много работы, понадобится любая помощь, - бизнесмен Ставницер о встрече с Зеленским по коронавирусу

Об этом по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским написал на своей странице в Фейсбуке бизнесмен Андрей Ставницер, передает Цензор.НЕТ.
"Я участвовал во встрече президента с бизнесом по теме минимизации последствий пандемии в Украине. Откровенно говоря, новый для меня опыт, когда государство приглашает к сотрудничеству и просит помощи. Обычно мы старались держаться подальше и часто действовали вопреки. Договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом. На встрече было 15 бизнесменов, в том числе Петрашко, Пинчук, Ахметов, Коломойский, Александр Ярославский, Веревский, Сергей Тигипко, Гайдук, Воронов, Владислав Чечоткин, Климов. У каждого свои компетенции", -рассказал он.
"Первоочередное – аппараты для искусственной вентиляции легких. С этим все плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов – экспресс и ПЦР. С тестами вопрос более-менее решен, в субботу приедет первый 1 млн экспресс-тестов, по словам президента их в первую очередь передадут на передовую", - добавил бизнесмен.
"Я с Катериной Ножевниковой уже купил для Одесской инфекционной больницы 2 аппарата ИВЛ, но нужны еще. Их невозможно найти – если у вас есть информация, кто продает, пожалуйста, напишите", - акцентировал он.
"Что может сделать каждый из нас – помочь пожилым людям остаться дома. В некоторых случаях заставить это делать. В Украине 13 миллионов пенсионеров. Статистика Италии очень грустная – 10-15% пожилых людей, то есть 1,5 млн в нашем случае, может умереть. Достаточно веский повод, чтобы не выходить из дома ни при каких обстоятельствах. Мы будем работать над тем, чтобы одиноким старикам обеспечивать доставку продуктов домой. Уверен, в поселках соседи следят друг за другом, а в больших городах много одиноких стариков. Каждый из нас может об этом побеспокоиться и, например, привлечь скучающую на карантине молодежь к тимуровским активностям, про которые они, наверное, даже не слышали", - пояснил Ставницер.
"Мы с Катей займемся переформатированием "Добрый обед. Время жить", расширим географию, составим максимально большую базу одиноких пенсионеров, будем развозить продукты и лекарства. Но нас вряд ли хватит на всю Одессу, поэтому лично прошу каждого – пожалуйста, вспомните своих соседей, кому-то из них вы в буквальном смысле можете спасти жизнь. Я лично и группа TIS будем помогать Одессе, области и всей стране столько, сколько будет нужно. Скоро в области будет очень много работы, понадобится любая возможная помощь от каждого из вас. По этому поводу отдельно напишу в ближайшее время. А пока настаиваю: супергероем сейчас станет тот, кто проявит силу сидеть дома и позаботится, чтобы так же сделали родители", - резюмировал он.
Ненависть у меня к ***** и его представителям в Украине - мертведчуку, портнову, рабиновичу и тд.
Это ты примитивно разделяешь украинцев на "прозебилов" и "порохоботов", на самом деле активных приверженцев что Зели, что Порошка - абсолютное меньшиство.
Для всех, и - ни для кого !
Але в умовах пандемії їх треба було розмістити на карантін. Цього не зроблено і через тиждень-два ми будемо епіцентром розповсюдження коронавірусу, нажаль.
В Украине так же.
За невиконання - до 7 років позбавлення волі.
Другие примеры?
Неужели нам врали??
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моя бабаунічка казали - та воно і зразу було видно!!!
Від початку епідемії у Китаї, у вас було як мін 3 міс. Ви чим займалися весь цей час, потвори ? На часі створювати Штаб національного порятунку від зеленої чуми
Tim@v_tim_7 3 ч
#Депутати хочуть намахати лікарів як військових в 2014-2019 роках, коли платили 18-30 тисяч на першій лінії. Але за документами всі були в тилу, на другій, третій.
Скільки головні #лікарі будуть брати #хабар за те, щоб підтвердити роботу з хворими на #коронавірус?
"Я с Катериной Ножевниковой уже купил для Одесской инфекционной больницы 2 аппарата ИВЛ"
2 апарати - це десь тридцятка гривень, з п'ятнадцяти бізнесменів - це десь на 450 к. Дуже суттєва допомога від компрадорського капіталу.
Попросиналися, ляді! Передайте тій стурбованій зеленій шмарклі, що епідемія вірусу крокує світом більше місяця. Кожній країні потрібні ці апарати. Хто ж вам зара їх продасть? Хіба шо московія - там бариги ще більші, ніж тут. Мо щось і перепаде.
Та й після Санжар воно репетувало, що в нас все є і ми готові як ніхто й ніколи. Знов брехало?
нужно писать лица реформаторско - инвесторской национальности с ярко выраженным мыролюбством.
Почему украинцев мало среди олигархов?
Потому что менталитет и система домашнего воспитания совершенно разная у этих двух этносов.
Евреев с детства родители в разных формах учат искать разные хитрые не стандартные СПОСОБЫ достигать цели(выгоды).
А украинцы учат детей выполнять спущенное сверху указание родителей и чтить старших (это отголосок архаичного с/х уклада жизни селян).
НАПРИМЕР:
Украинский родитель скажет ребенку - "Иди и сделай То-то и то-то! Иначе НЕ получишь конфету(конфета - это выгода для ребенка).
А еврейский родитель говорит - "Если ты сделаешь то-то и то-то, то я дам тебе конфету!"
Разница на вид незначительная но на самом деле - колоссальная!
Олигарх/богатый - это как правило НЕ преступник. Он просто придумали нашел СПОСОБ как в рамках существующих в обществе ПРАВИЛ (закона) разбогатеть.
А кто из украинцев не хотел бы быть богатым?
Но хотеть не вредно. Для этого нужно иметь определенный склад УМА.
другой умник. склепал "стену", ушли миллиарды, естественно на левые фирмы. теперь куля в сраку будет утверждать "не знал". А еще сей херов спасатель корчит из себя мессию которая спасла Украину от колапса. Основной лейтмотив - в казне было НОЛЬ, но также КАЖДЫЙ месяц на счет приходили иуходили деньги, а еще можно было поскребсти по сусекам. А их много.
Просто есть люди честные, а есть НЕТ. И нация тут не в счет.
Чтобы получить столько летальных случаев должен заболеть каждый пенсионер. % смертности среди пожилых людей конечно выше, но не настолько. Там тоже идёт градация по возрасту.
Министр просил помогать врачам бизнесмен уже помог. Пожилые, больные часто само внушаемые Скорая захлебнётся от мнимых (не ложных) вызовов. Люди будут искренне все свои старческие недомогания списывать на эпидемию. А если шо, то другой советовал в полицию, на отказ в госпитализации, жаловаться. Я не могу для себя объяснить но идёт гигантская раскрутка паники. И не власть а наш родной по....изм и бедность ещё сдерживают ситуацию.
Дякую.