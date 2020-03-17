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 Политика Украины, Общество
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 Минэкономики следит за наличием в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, - Высоцкий

Минэкономики каждые два дня осуществляет мониторинг наличия в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность", - написал Высоцкий.

Он отметил, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который приняла Верховная Рада, на Кабинет Министров Украины возложена обязанность обеспечить в рамках действующего законодательства контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Мониторингу подлежит наличие следующих продуктов питания: мука пшеничная высшего сорта, хлеб из этой муки; хлеб из муки пшеничной I сорта; хлеб ржано-пшеничный; макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта); крупы гречневые; рис; говядина I категории; свинина; сало; птица; колбаса вареная I сорта; молоко жирностью 2,5%; сметана жирностью 20%; сыр мягкий; масло; яйца куриные; сахар-песок; масло подсолнечное; картофель; соль.

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Напомним, сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

Минэкономики следит за наличием в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, - Высоцкий 01
Минэкономики следит за наличием в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, - Высоцкий 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182093
 
 
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- А вы точно - слуга народа?
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- А скажите что-нибудь по-слуга-народному.
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ну раз ці матолки слідкують за наявністю продуктів, то зовсім скоро нас чекає їх повна відсутність)
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- А вы точно - слуга народа?
- Точно!
- А скажите что-нибудь по-слуга-народному.
- Государство никому ничего не должно!
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а срез по ценам нехочет делать? а то супермаркеті продавци 2 дня подрят ценники переклеивают
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ну это смотря где - там, где я всегда покупаю (сетевой магазин) все по-прежнему
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Минэкономики следит за наличием в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, - Высоцкий - Цензор.НЕТ 4095На 100 % генпрокурор Єрмака. Я до речі ще такого не пам'ятаю щоб секретарка поздоровляла Генерального прокурора... Навіть при Кучмі Медведчук так не вилазив. Маємо регента при слабоумному клоуні
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Пла́новая эконо́мика, пла́новое хозя́йство или кома́ндная эконо́мика[1], - экономическая система, при которой материальные ресурсы находятся в государственной или общественной собственности и распределяются централизованно, что обязывает отдельных лиц и предприятия действовать в соответствии с централизованным экономическим планом[2].

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ну раз ці матолки слідкують за наявністю продуктів, то зовсім скоро нас чекає їх повна відсутність)
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Бегом за гречкой и туалетной бумагой!!! Скоро фсё закончицца!!! ААААААА!!!
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фігня ваш моніторинг - розметуть все, і дуже скоро
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_А-ха-ха... Не, ну это в высшей степени замечательно, ха-ха... ух. Аж слёзы на глаза. Что делает Минфин? Ох-хо-хо... Следит. Следит, Карл! У меня истерика... Ой, не могу, до слёз...
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Я охреневаю - "следит"...
Это что подразделения "разведки мвд", оод СБУ, или частных детективов наняли (которые на лезвии).
Что вы такое пишете, зеленые идиоты?
Я в ауте. Уровень уборщицы в под"езде. Тьху
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Следит? Мониторит? И все? Фух, прямо от сердца отлегло. Отлично, блд.
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Минэкономики следит за наличием в магазинах

и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ... только налоги с нас дерут, прим 50% от зарплаты суммарно. мы - просто рабы
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