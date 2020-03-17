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 Общество, Здоровье
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 Контролировать количество людей в общественном транспорте будут водители и правоохранители, - главный санврач Ляшко

Осуществлять контроль за количеством людей, которые одновременно пребывают в общественном транспорте, будет в первую очередь водитель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Относительно того, как будут контролировать максимальное количество людей, одновременно пребывающих в общественном транспорте: в первую очередь это обязанность водителя, в дальнейшем, если пассажиры не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маршрутка, такси, троллейбус, трамвай. А еще можно пешком, - Зеленский о том, как добраться на работу

"С полицией проводится инструктаж – она готова ехать на каждый такой случай. Плюс в топ-местах посадки полиция обещает обеспечить патрульных, которые будут следить за правопорядком",- добавил замминистра.

Источник: https://censor.net.ua/n3182091
 
 
 Топ комментарии
 
водители маршрутки заинтересован в обратном - в увеличении количества пассажиров, они вам наконтролируют...
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у нас в поликлинике врачи без масок в кабинет не пускают а масок в продаже нет. врачи говорят пожалейте нас у нас тоже дети а больные кричат обеспечьте масками, мы не против купить , но их нет. дурдом короче.
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Контролировать количество людей в общественном транспорте будут водители и правоохранители, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7621 мудрый нарид будет киздить копов. вот увидите.
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Смерічка@_Smeritchka 6 мин

"Хуженебудет" начали заявлять, что чтение новостей вызывает депрессию.
Странно, а прошлые 5 лет чтение бесконечной чернухи ничего не вызывало?
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и что для них ничего не изменилось с 14года ))))
теперь могут депрессировать сколько захотят
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Маршрутки будуть невигідні якщо будуть возити по 10 людей. Простіше організувати волонтерів які будуть підвозити по дорозі людей на власних автівках!
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мудрый нарид будет киздить копов. вот увидите.
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дебилы б.я отменяйте меры защиты ЗАКОН О РЫНКЕ ЗЕМЛИ ПЕРЕНЕСЕН НА НЕИЗВЕСТНЫЙ СРОК.. Контролировать количество людей в общественном транспорте будут водители и правоохранители, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3813 ЗЕЛЯ ОТМЕНЯЙ СВОЮ БОЛЬНИЧНУЮ ПЕСОЧНИЦУ...
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водители маршрутки заинтересован в обратном - в увеличении количества пассажиров, они вам наконтролируют...
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естественно, действия дураков и его последствия
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Зелёные Сопли почему-то уверены, что если они игнорируют Законы Украины, то с таким же успехом могут игнорировать законы математики ))))))))))))))))))
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да это не лечится просто)) "если человек идиот, то это надолго"
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что бы вы не делали, выйдет по зебильному, бо вы не умеете мыслить стратегически, а тактически только врать
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ага. как-то у нас в Запорожье копы остановили маршрутку из-за стоячих пассажиров. только после обещания пассажирами перевернуть им машину отцепились от водителя.
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Что в таком случае делать с очередями на остановках ?
Всех в буцигарню ?..
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Очереди на остановках будут делить по 10 человек и равномерно распределять по территории города.

Можно ввести электронную запись на маршрутку.
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да пусть уж сразу маршрутка к каждому по дом подъезжает
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но обязательно в сопровождении эскорта полиции
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Простейшая маска из детских влажных салфеток. Лайфхак. Салфетки высушить, , (можно сложить в 2-3 слоя,несколько штук ),.заложить складочками, пришить резиночки .Фильтрует даже грибные споры. замечательная, эластичная, хорошо прилегающая к лицу и дышащая маска.
https://www.youtube.com/watch?v=Ngh38HJ2s6Q

Бонус -- рецепт антисептика.

А масок и правда, в аптеках нет.
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У Києві призначили додаткові рейси міської електрички.
Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.

Сьогодні, 18 березня, у вечірній час будуть в ходу такі рейси міської електрички: 7420, 7427/28, 7435/36, 7443.

Додатково призначаються рейси:7504 (ст. «Борщагівка» - 16:28, з. п. «Рубежівський» - 16:35, з. п. «Сирець» - 16:39, з. п. «Вишгородська» - 16:43, з. п. «Зеніт» - 16:46, ст. «Почайна» - 16:50, з. п. «Троєщина-2» - 16:58) до ст. «Троєщина».7506 (ст. «Почайна» - 17:41) до ст. «Троєщина».7508 (ст. «Почайна» - 18:37) до ст. «Троєщина».7639 (ст. «Троєщина» - 19:03, ст. «Троєщина -2» - 19:05, ст. «Почайна» - 19:13, ст. «Зеніт» - 19:16, ст. «Вишгородська» - 19:19, ст. «Сирець» - 19:23, ст. «Рубежівський» - 19:27) до ст. «Борщагівка».
Нагадаємо, міська електричка у Києві працюватиме лише в окремі години.
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ГЕНИАЛЬНО!
Отменить метро и взамен пустить набитые электрички!
ГЕНИАЛЬНО!
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Плюс в топ-местах посадки полиция обещает обеспечить патрульных, которые будут следить за правопорядком",- добавил замминистра.

Правильно. Кроме толпы пассажиров, которые будут теперь дольше ждать маршрутку, давайте ещё и мусоров туда же. Резюме; в маршрутке людей будет в два раза меньше, а на остановке - в два раза больше.
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+полiцiя i нацгвардiя но кожнiй зупинцi. Контролировать количество людей в общественном транспорте будут водители и правоохранители, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7812
кароче, даёшь Майдан на каждой остановке! Контролировать количество людей в общественном транспорте будут водители и правоохранители, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8126
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Интересно чем,-наверно так 🏌или так 🏹
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Водилы будут контролировать! Да они бы и на крышу сажали, что б только побольше!
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Просто интересно,у зеленого идиотизма дно есть ？
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зелені ідіоти все роблять навпаки здоровому глузду.
Ви хоча б розумієте, скільки поліціятнів потрібно буде для виконання цих ваших "хотєлок"?
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я не прихильник пєті. Те, що ми маємо сьогодні - результат його помилок.
Але така відверта профанація та ділетантизм не можуть викликати інших емоцій
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Министер- лицо палитическое точка. Вгадайте від кого пішло?
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у нас в поликлинике врачи без масок в кабинет не пускают а масок в продаже нет. врачи говорят пожалейте нас у нас тоже дети а больные кричат обеспечьте масками, мы не против купить , но их нет. дурдом короче.
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Ввиду закрытого метро водителя за предьяву по количеству пассажиров народ на первой остановке его выкинет
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метро не закрывайте уроды Зеленые! И давки не будет!
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Пусть научатся наконец поручни протирать антисептиком на конечных!
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А звідки водій може знати,що серед 10 пасажирів маршрутного таксі нема хворого?
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Сказать легко но пока не унормировано законадателством любой суд оправдает.А когда унормируют водители откажутся работать.Ты хоч это понимаешь еще один дебил.
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озвучьте цену билета в маршрутке с 10 пассажирами 100,200 ,или 500грн ?
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Я это представляю. Пассажир дает водиле деньги за проезд а тот ему в ответ говорит " Bыйди отсюда бандит"
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