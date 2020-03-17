 Контролировать количество людей в общественном транспорте будут водители и правоохранители, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.
"Относительно того, как будут контролировать максимальное количество людей, одновременно пребывающих в общественном транспорте: в первую очередь это обязанность водителя, в дальнейшем, если пассажиры не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию", - сказал он.
"С полицией проводится инструктаж – она готова ехать на каждый такой случай. Плюс в топ-местах посадки полиция обещает обеспечить патрульных, которые будут следить за правопорядком",- добавил замминистра.
Смерічка@_Smeritchka 6 мин
"Хуженебудет" начали заявлять, что чтение новостей вызывает депрессию.
Странно, а прошлые 5 лет чтение бесконечной чернухи ничего не вызывало?
теперь могут депрессировать сколько захотят
Всех в буцигарню ?..
Можно ввести электронную запись на маршрутку.
https://www.youtube.com/watch?v=Ngh38HJ2s6Q
Бонус -- рецепт антисептика.
А масок и правда, в аптеках нет.
Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.
Сьогодні, 18 березня, у вечірній час будуть в ходу такі рейси міської електрички: 7420, 7427/28, 7435/36, 7443.
Додатково призначаються рейси:7504 (ст. «Борщагівка» - 16:28, з. п. «Рубежівський» - 16:35, з. п. «Сирець» - 16:39, з. п. «Вишгородська» - 16:43, з. п. «Зеніт» - 16:46, ст. «Почайна» - 16:50, з. п. «Троєщина-2» - 16:58) до ст. «Троєщина».7506 (ст. «Почайна» - 17:41) до ст. «Троєщина».7508 (ст. «Почайна» - 18:37) до ст. «Троєщина».7639 (ст. «Троєщина» - 19:03, ст. «Троєщина -2» - 19:05, ст. «Почайна» - 19:13, ст. «Зеніт» - 19:16, ст. «Вишгородська» - 19:19, ст. «Сирець» - 19:23, ст. «Рубежівський» - 19:27) до ст. «Борщагівка».
Нагадаємо, міська електричка у Києві працюватиме лише в окремі години.
Отменить метро и взамен пустить набитые электрички!
ГЕНИАЛЬНО!
Правильно. Кроме толпы пассажиров, которые будут теперь дольше ждать маршрутку, давайте ещё и мусоров туда же. Резюме; в маршрутке людей будет в два раза меньше, а на остановке - в два раза больше.
кароче, даёшь Майдан на каждой остановке!
Ви хоча б розумієте, скільки поліціятнів потрібно буде для виконання цих ваших "хотєлок"?
Але така відверта профанація та ділетантизм не можуть викликати інших емоцій