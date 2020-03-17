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 Украинцы, находящиеся в Египте, вернутся домой в ближайшее время, - МИД

МИД сообщает, что ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм эль-Шейх и Хургада является полностью контролируемой.

Об этом информирует пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Все без исключения туроператоры выполняют взятые на себя обязательства. Ожидается, что туристы в отелях, закрытых на карантин, скоро вернутся в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консул Украины находится в Шарм эль-Шейхе и поддерживает постоянную связь с представительствами туроператоров и нашими гражданами.

"МИД Украины в очередной раз обращается с призывом к нашим соотечественникам воздержаться от любых поездок за границу, даже если туроператоры или авиакомпании продолжают продавать туры", - подытожили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1,5 тысячи граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3182089
 
 
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Ісход призначений в напрямку Єрусалима, поуз святі землі
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Українці віками ходили туди поклонитися Гробу Господньому. ПІШКИ.
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Обычно с поводырём этой национальности дорога из Египта занимает 40 лет
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Можно и дольше поводить по пустыне. Зубажилые любители дешевых путевок должны страдать.
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Это те пида%%расы кто знал что такая жопа и поехал отдыхать ....бо путевки шаровые и устал ??? А теперь мы должны хавать ежедневные новые вбросы вируса !??
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включая мою соседку. Час назад привез ее таксист с замотанным в пленку чемоданом. Я посмотрел рейсы hrk - так и есть, из Шарма, в 13.40 прилетел. А зная hrk и то, как там "скринируют", меня одолевают мрачные предчувствия...у нас забор к забору, ее пес часто прибегает к моему дружить... может и ничего... но шота не радует... вот шо ты, дура, поперлась туда неделю назад...шо, не знала???
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Зеля ж закрив із 17го аеропорти?... хоча так, це ж Зеля, ні слова правди.
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