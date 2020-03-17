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 Экономика, Общество
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 Фонд соцстрахования будет выплачивать 50% зарплаты работникам, находящимся на обсервации под меднаблюдением

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) будет выплачивать работникам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков, 50% заработной платы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила глава исполнительной дирекции фонда Елена Дума в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"На время самоизоляции под медицинским наблюдением фонд будет выплачивать 50% заработной платы",- сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, кто по работе контактировал с зараженными коронавирусом, могут получить больничный, - Фонд соцстрахования. ИНФОГРАФИКА

Дума также напомнила, что во время карантина действует особый порядок выдачи больничных. По ее словам, ФССУ совместно с Минздравом, Минсоцполитики и Офисом президента работает над упрощением предоставления больничных, в частности над внедрением электронных больничных.

Источник: https://censor.net.ua/n3182085
 
 
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А без метро где находится и кто чего выплачивать будет?
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В натуре - сусанин. Фонд соцстрахования будет выплачивать 50% зарплаты работникам, находящимся на обсервации под меднаблюдением - Цензор.НЕТ 3090
Ты сам, хоть, понял, что написал?
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На метро будет экономия. Сэкономить - все равно, шо заработать. ><
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И сколько таких, 6 - 7 человек? Грандиозно...
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У вас случаи заражения коронавирусом были?
Нет, Пока еще ни одного не было?
Будут!

Фонд соцстрахування виплачуватиме 50% зарплати працівникам, які перебувають на обсервації під меднаглядом - Цензор.НЕТ 3168
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Таки була, Корона, але не підійшла..
Правда..ледве втік..

😪
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