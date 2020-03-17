 Фонд соцстрахования будет выплачивать 50% зарплаты работникам, находящимся на обсервации под меднаблюдением

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила глава исполнительной дирекции фонда Елена Дума в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"На время самоизоляции под медицинским наблюдением фонд будет выплачивать 50% заработной платы",- сообщила она.

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Дума также напомнила, что во время карантина действует особый порядок выдачи больничных. По ее словам, ФССУ совместно с Минздравом, Минсоцполитики и Офисом президента работает над упрощением предоставления больничных, в частности над внедрением электронных больничных.