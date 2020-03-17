EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1862  22
Все про:бизнес (1265) карантин (369) налоги (2755) Налоговый кодекс (1287) предприниматели (1007) COVID-19 (1051)

 Принятые ВР меры для поддержки бизнеса на время карантина скупые: их очень мало, - председатель Совета Института налоговых реформ Хотенко

Хорошо, что законопроект №3220 в поддержку налогоплательщиков вообще появился, это по крайней мере говорит о намерении правительства поддержать бизнес. Однако мер, которые в нем указаны, крайне недостаточно.

Об этом заявила председатель Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко, передает Цензор.НЕТ.

"Например, освобождение на два месяца от уплаты единого социального взноса касается только предпринимателей, а за наемных работников придется платить, несмотря на то, что они вообще не будут работать. В других же странах правительства сделали не только отсрочку по уплате налогов, но и снизили налоговые ставки и сроки представления деклараций", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом

"Что является хорошим в этом законопроекте?

• В период двухмесячного карантина не будут проводиться любые проверки за исключением случаев, предусмотренных рамками уголовных дел.
• Будет скорректирован национальный план-график документальных проверок, и те проверки, которые уже были запланированы на эти два месяца, начнутся только с мая.
• Не будет ответственности за нарушение налогового законодательства в течение двух месяцев.
• Отсрочено введение обязательного РРО. Тем предпринимателям, которые должны были вводить кассовые аппараты с 1 июля, перенесли срок на 1 августа, а тем, кто должен был вводить с 1 октября - соответственно на 1 января. Также на 1 января 2021 перенесли уплату штрафов, связанных с введением РРО", - рассказала Хотенко.

"Вместе с тем у законодателей был реальный шанс отменить тотальную фискализацию, и это была бы одна из самых весомых поддержек малому и среднему бизнесу, которая сняла бы социальную нагрузку и напряжение между властью и бизнесом", - акцентировала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада изменила Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств и медицинских изделий

"Чего не сделано?

• Вообще не уменьшили налог на доходы физических лиц. На сегодняшний день наиболее удручающие для бизнеса это налоги и сборы на фонд оплаты труда. В некоторых странах мира бизнесу компенсируют до 70% расходов на заработную плату в связи с остановкой бизнеса. У нас даже не убрали обязательств по уплате ЕСВ с наемных работников.
• Этим законопроектом совершенно не урегулировано понятие форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином. То есть эпидемия входит в форс-мажорные обстоятельства, а карантин - нет. Это чревато рядом проблем с неплатежами с иностранными контрагентами и валютными операциями.
• Также этим законопроектом, к сожалению, никак не урегулирован вопрос сроков оплаты нерезидентов по валюте и возврат валютной выручки. Хотя есть очень большие риски по задержке валютных платежей", - пояснила Хотенко.

"Аналитическими центрами, в том числе и Институтом налоговых реформ были разработаны предложения правительству и парламенту по поддержке малого и среднего бизнеса в период карантина, мы даже дали расчет компенсаторов. Но к сожалению, эти меры, которые приняты в законе №3220, являются очень точечными и скупыми. Хорошо, что они есть, но их очень мало", - резюмировала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3182081
 
 
 Топ комментарии
 
ничо...особо ушлые и так наварятся,на панике

Продавец АТБ
- Нарот двинулся! Выгребают всё!
Товар намба ван туалетная бумага и вода.
Затем самые дешёвые крупы и макароны,мука.
Пока ажиотаж,пипл не замечает повышения цен.
Каждую ночь переписываем ценники на 300-500 позиций.
Судя по товару именно ЗЕизбиратель жирует.Скоро нерест
 показать весь комментарий
 
Какие меры, это вообще ноль. Отсрочка по налогам? Если месяц бизнес уходит на дно, откуда взяться налогам?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ти давай плати ЄСВ і єдиний податок, а на роботу не ходи, і зарплату не отримуй. От тоді я тебе послухаю що ти скажеш!
 показать весь комментарий
 
 
Скажу,що короновірус всім додав проблем,не тільки тобі.Не скигли.
 показать весь комментарий
 
Так шо там робити не можна, а податки плати? Зєбіли недоколихані!
 показать весь комментарий
 
 
Завжди платили,навіть коли влітку робили собі відпустку і не працювали.А ти особливий?
 показать весь комментарий
 
ничо...особо ушлые и так наварятся,на панике

Продавец АТБ
- Нарот двинулся! Выгребают всё!
Товар намба ван туалетная бумага и вода.
Затем самые дешёвые крупы и макароны,мука.
Пока ажиотаж,пипл не замечает повышения цен.
Каждую ночь переписываем ценники на 300-500 позиций.
Судя по товару именно ЗЕизбиратель жирует.Скоро нерест
 показать весь комментарий
 
 
Смішні люди, навіщо туалетний папір коли жерти буде нічого?
 показать весь комментарий
 
Ну Зебилы что с них взять. Я затарился когда короновирус только появился! Принятые ВР меры для поддержки бизнеса на время карантина скупые: их очень мало, - председатель Совета Института налоговых реформ Хотенко - Цензор.НЕТ 9118
 показать весь комментарий
 
 
Какие меры, это вообще ноль. Отсрочка по налогам? Если месяц бизнес уходит на дно, откуда взяться налогам?
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, надо продавцов гречки, марлевых масок и туалетной бумаги не просто освободить от налогов, а еще и доплачивать им сверху. Они сейчас так страдают, так страдают...
 показать весь комментарий
 
Голова Ради Інституту податкових реформ, віцепрезидент Асоціації платників податків України Ухвалені ВР заходи для підтримки бізнесу на час карантину скупі: їх дуже мало, - голова Ради Інституту податкових реформ Хотенко - Цензор.НЕТ 4367 а виглядає як голова профспілки працівників студії Марка Дорселя...
 показать весь комментарий
 
Какая помощь при провале бюджета и отказе МВФ?
 показать весь комментарий
 
Если совсем уж бизнесу туго станет - можно министров на органы продавать. Целиком и с доплатой никто не возьмет, а по частям разберут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх