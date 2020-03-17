 Принятые ВР меры для поддержки бизнеса на время карантина скупые: их очень мало, - председатель Совета Института налоговых реформ Хотенко

Об этом заявила председатель Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко, передает Цензор.НЕТ.



"Например, освобождение на два месяца от уплаты единого социального взноса касается только предпринимателей, а за наемных работников придется платить, несмотря на то, что они вообще не будут работать. В других же странах правительства сделали не только отсрочку по уплате налогов, но и снизили налоговые ставки и сроки представления деклараций", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом

"Что является хорошим в этом законопроекте?

• В период двухмесячного карантина не будут проводиться любые проверки за исключением случаев, предусмотренных рамками уголовных дел.

• Будет скорректирован национальный план-график документальных проверок, и те проверки, которые уже были запланированы на эти два месяца, начнутся только с мая.

• Не будет ответственности за нарушение налогового законодательства в течение двух месяцев.

• Отсрочено введение обязательного РРО. Тем предпринимателям, которые должны были вводить кассовые аппараты с 1 июля, перенесли срок на 1 августа, а тем, кто должен был вводить с 1 октября - соответственно на 1 января. Также на 1 января 2021 перенесли уплату штрафов, связанных с введением РРО", - рассказала Хотенко.

"Вместе с тем у законодателей был реальный шанс отменить тотальную фискализацию, и это была бы одна из самых весомых поддержек малому и среднему бизнесу, которая сняла бы социальную нагрузку и напряжение между властью и бизнесом", - акцентировала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада изменила Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств и медицинских изделий

"Чего не сделано?

• Вообще не уменьшили налог на доходы физических лиц. На сегодняшний день наиболее удручающие для бизнеса это налоги и сборы на фонд оплаты труда. В некоторых странах мира бизнесу компенсируют до 70% расходов на заработную плату в связи с остановкой бизнеса. У нас даже не убрали обязательств по уплате ЕСВ с наемных работников.

• Этим законопроектом совершенно не урегулировано понятие форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином. То есть эпидемия входит в форс-мажорные обстоятельства, а карантин - нет. Это чревато рядом проблем с неплатежами с иностранными контрагентами и валютными операциями.

• Также этим законопроектом, к сожалению, никак не урегулирован вопрос сроков оплаты нерезидентов по валюте и возврат валютной выручки. Хотя есть очень большие риски по задержке валютных платежей", - пояснила Хотенко.

"Аналитическими центрами, в том числе и Институтом налоговых реформ были разработаны предложения правительству и парламенту по поддержке малого и среднего бизнеса в период карантина, мы даже дали расчет компенсаторов. Но к сожалению, эти меры, которые приняты в законе №3220, являются очень точечными и скупыми. Хорошо, что они есть, но их очень мало", - резюмировала она.