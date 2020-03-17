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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4920) Венедиктова (58)

 Зеленский подписал указ о назначении Венедиктовой генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Ирину Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.

Соответствующие указы обнародованы во вторник на сайте Офиса глав государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Освободить Венедиктову Ирину Валентиновну от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований", - говорится в тексте указа №89.

В указе № 90 значится: "Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну генеральным прокурором".

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Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.

Источник: https://censor.net.ua/n3182080
 
 
 Топ комментарии
 


свічка

Портнов став Генеральним прокурором України...
Правда звертатись до нього треба -Ірина Валентинівна, але він цим не дуже перейматиметься.
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Портнов стал прокурором, правда обращаться к нему надо Ирина Валентиновна. Ноего это не беспокоит.
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Судя по вселенскому вою Гончаренко в Раде,при назначении ген.прокурора---Венедиктова это то,что нужно. Миловидная улыбка,стальной блеск глаз с оттенком смелости,--внушает получить шанс для страны--карающий меч(саблю)правосудия. Если будет сажать ,так сказать"челядь народа" за преступления,а это серьёзный экзамен для неё,значит назначение было правильным.
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Плоский череп,тебя не учили нормально разговаривать???--ааа, ну да, разве можно научить того,у которого выше надбровных дуг, идеальная плоскость.
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с кацапом общатся насмешил,с портновим общайся таварищ партизан.
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ЗеЛеных подонков уже никто не спасет!
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