 Зеленский подписал указ о назначении Венедиктовой генпрокурором

Соответствующие указы обнародованы во вторник на сайте Офиса глав государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Освободить Венедиктову Ирину Валентиновну от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований", - говорится в тексте указа №89.
В указе № 90 значится: "Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну генеральным прокурором".
Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.
Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.