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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4920) МВФ (2813) Слуга народа (740) рынок земли (131)

 Переговоры Зеленского с МВФ об экстренной помощи оказались безуспешными. Рада отказалась ставить в повестку дня законопроект о рынке земли, - Бутусов

Верховная Рада отказалась ставить в повестку дня законопроект о рынке земли. Переговоры президента Владимира Зеленского с Международным валютным фондом о предоставлении экстренной помощи оказались безуспешными.

Об этом на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил, что парламент не будет сегодня голосовать за законопроект о введении рынка земли, и голосование переносится на неопределенный срок.

"Вчера на заседании фракции президент убеждал депутатов проголосовать за закон сегодня, поскольку якобы достиг договоренности с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о предоставлении Украине экстренной безвозвратной помощи в размере 5 миллиардов долларов.

Переговоры с Георгиевой Зеленский ведет лично - и даже предлагал главе комитета по экономике Наталухе позвонить в МВФ с его номера, в доказательство серьезности намерений МВФ. Наталуха указывал на риски законопроекта и политические последствия", - пишет Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский требует от "Слуг народа" принять сегодня закон про рынок земли, без больших изменений, - Бутусов

Но, как отмечает он, за счет такого аргумента в 5 миллиардов президенту удалось убедить фракцию пойти на колоссальный удар по рейтингу и добиться поддержки законопроекта.

"Однако на самом деле, Георгиева не дала никаких гарантий. Всю ночь заседал в Верховной Раде штаб по подготовке изменений в законопроект.

По данным Цензор.НЕТ во фракции, сегодня днем Зеленский дал отбой по голосованию. МВФ не подтвердил, что в обмен на землю предоставит деньги. А без такой гарантии "Слуги народа" не готовы создавать революционную ситуацию в аграрной отрасли, принимая недоработанный законопроект.

Рынок земли остается последним и единственным стимулом для влияния на экономическую ситуацию в стране, которая стремительно ухудшается в результате приостановки экономики", - пишет Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3182077
 
   
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а тут еще вислюк пообещал "тыщу каждАму пЫнсионеру!"...
пенсы обрадовались.. уже распланировали - куда что потратить (типа им завтра лично ковертик от вислюка придет))..
И вдруг - денег НЕТ... а вислюк снова ошибся в "***********"... сначала посчитали что потребуется "всего лишь 120 млн.грн".. а потом с удивлением узнали что СНОВА два нуля потеряли и нужно 12 млрд.грн)
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доллар и так скачет так после етого заявление будет гипер прыжок
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Оно уже жертвам авиакатастрофы в Иране по 200 тыс. обещало. Ну и что? Ему обещать, как два пальца об асфальт. Только эти уже год и занимается, гнида.
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Зебильные сказки для идиотов, предыдущим давали и без рынка земли.
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Зеля не выполнил летом главное условие МВФ "Или Беня -- или деньги". Если бы не это, то сейчас мы бы еще были в предыдущей программе МВФ и получали последний транш и без рынка земли, а не лихорадочно искали способ начать новую программу.
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Тане...Все идет к тому,что деньги очень будут нужны,а дать смо Эл ет лишь Путин....
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так вот для чего скупали туалетную бумагу по всей Украине... затыкать дырку вислюку оманському...
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Что ни делает дурак ишак
Все он делает не так
Начинает не сначала
И кончает как попало (с) Рада отказалась ставить в повестку дня законопроект о рынке земли. Переговоры Зеленского с МВФ об экстренной помощи оказались безуспешными, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4190
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Еще позавчера вы выли, что гривна укрепляется.
Вой - ваше кредо.
Песы, что еще добавить.
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А я казав ще на початку того кіпіша

«Ловіть лайфхак, власники кредитних карт та лімітів. Йдемо в ПриватБанк і купуємо валюту на весь кредитний ліміт - у когось 40 К, у когось 100К.

Валюта росте, кредит віддавати скоро також буде не потрібно (будуть податкові канікули), через кілька місяців (а може й більше) міняєте кілька папірців (доларів/євро) і закриваєте сміхотворний гривенвий ліміт. Профіт тисяча-три тисячі валюти.»
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сначала реформы- потом деньги)) все правильно....наверное пойдет по стопам яныка в рашку за баблом))
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Яка реформа,віддати землю ,а українців голодом виморити знов?
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Переговоры Зеленского с МВФ об экстренной помощи оказались безуспешными, - Бутусов

МВФ почуял еврейский разводняк и на2балово..
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Це останнє, що залишилося ще продати в Україні _ землю. Свою душу, сумління, честь ці істоти уже продали і перепродали.
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Забота у нас простая,
Забота наша такая -
Жила бы страна родная,
И нету других забот! (с)
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Ну они же не самоубийцы так нагло накрываться на Майдан
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краше - оселедця.
А ще краще - пенделя
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Куда ЗЕлень не сунется - везде все обгадят.
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На наступний квартал знову 5 мільярдів не вистачатиме - що далі будуть робити - змушуватимуть займатись усіх проституцією, чи на органи продадуть кожного десятого українця.
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підказочка: у цих тваринок теж є такі самі органи.
Може, краще їхні продавати?
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У наркоманів не беруть, хіба що свиней годувати.
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так спочатку на тест (нехай попісяє востаннє), а потім - на запчастини))
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так что экономического прыжка не будет?.... так кто виноват - през, кабмин, монобольшенство в раде??.... может клятый шоколадный.....
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вже є.
Країна стрибнула у прірву майже рік тому, але не усі це помітили
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На растрыллять их всэх из пулемёта! Как в кино Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5246 Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2544
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А доллар уже по 29 у менял,к концу дня по 33 говорят будет.
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Коли доляр дешевшав, ціни росли. Тепер повинні впасти. Бгггг.
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МВФ - не гуманитарная организация, которая выдает кредиты, когда захочется зеленскому. Судя по разным сообщениям, зеленая срань набирает 229 голосов за рынок земли. Но хотят гарантированно его провести, потому собирают еще людишек в эту гоп-компанию. Так что особо расслабляться не стоит.
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Факир был пьян и фокус не удался...(с)
Переконливо Хлопці на День Ветерана прогулялись... -- навіюває ! ...*)
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хочеться тицяти й тицяти все те лайно яке наробило зеленське в харю його виборцям, хочеться.
але сенсу в тому ніякого - накриває всіх.
чому через вас, тупі недолугі малороси, має потерпати вся країна. риторичне питання.
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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я-то думал в самом деле
баловать с войной,
дескать, через две недели
я вернусь домой... (с)
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Під ЗЕЛЕНІ СОПЛІ ніхто грошей давати не буде!! Мені це було зрозуміло ще рік тому!! Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов - Цензор.НЕТ 4169
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надо же, опять дибил обделался с своим стилем решить проблему, кстати, он про звод или батальон нянь разсказал?
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Для создания рынка земли, даже,если все законы будут приняты, потребуются годы, а для создания цивилизованного рынка земли десятки лет.
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Можно все продать по быстрому, пока упали цены, и нарід натянув маски прячется в подвалах...
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Це все гівно ваше - від першої до останньої краплі. Ви зробили це разом. Можу дати слюнявчика щоб не обляпатись?))
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вот так или отдай землю или подыхай, хорошие союзники,хуже чем бывший старший брат
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Гривня догоняет расейский рубль, я не понял, это Украина експортер углеводородов и зщависит от цен на нефть, или раша?
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Лоха примушують відібрати потрібні йому для порятунку гроші у Бєні Каломойського. а він з усієї сили пручається, бо Бєня може виалити про нього УСЧЕ - і про контакти з кацапами, і про обіцянки *****, і про наркоманію пріпіздєнта.
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Объявляем себя банкротами и всё тут.
Перебьются, говнюки. А землю-фуй получат. Она принадлежит народу .Кормила и будет кормить нас всех дальше!
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А навіщо віслюку так терміново знадобилися грошенята? він думав що МВФ як бюджет України можна під шумок коронавірусу розтягнути...
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Вова ЗЕ! Зайди в интернет, посмотри КАКОЙ ДУРАК ПРОДАЕТ в условиях обрушения рынков? Украинскую землю и до пандемии могли скупить за половину цены, а теперь и подавно. Тебе вырученных за государственную землю денег не хватит не то, что до конца президентского срока - до конца года... Шел бы ты (со своей комической труппой) в отставку (добровольно) по состоянию здоровья (из-за коронавируса).
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В МВФ тоже телевизор смотрят. Чего Зе хотел, то и получил. И его избиратели тоже.
Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов - Цензор.НЕТ 5131
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