 Переговоры Зеленского с МВФ об экстренной помощи оказались безуспешными. Рада отказалась ставить в повестку дня законопроект о рынке земли, - Бутусов

Об этом на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил, что парламент не будет сегодня голосовать за законопроект о введении рынка земли, и голосование переносится на неопределенный срок.
"Вчера на заседании фракции президент убеждал депутатов проголосовать за закон сегодня, поскольку якобы достиг договоренности с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о предоставлении Украине экстренной безвозвратной помощи в размере 5 миллиардов долларов.
Переговоры с Георгиевой Зеленский ведет лично - и даже предлагал главе комитета по экономике Наталухе позвонить в МВФ с его номера, в доказательство серьезности намерений МВФ. Наталуха указывал на риски законопроекта и политические последствия", - пишет Бутусов.
Но, как отмечает он, за счет такого аргумента в 5 миллиардов президенту удалось убедить фракцию пойти на колоссальный удар по рейтингу и добиться поддержки законопроекта.
"Однако на самом деле, Георгиева не дала никаких гарантий. Всю ночь заседал в Верховной Раде штаб по подготовке изменений в законопроект.
По данным Цензор.НЕТ во фракции, сегодня днем Зеленский дал отбой по голосованию. МВФ не подтвердил, что в обмен на землю предоставит деньги. А без такой гарантии "Слуги народа" не готовы создавать революционную ситуацию в аграрной отрасли, принимая недоработанный законопроект.
Рынок земли остается последним и единственным стимулом для влияния на экономическую ситуацию в стране, которая стремительно ухудшается в результате приостановки экономики", - пишет Бутусов.
пенсы обрадовались.. уже распланировали - куда что потратить (типа им завтра лично ковертик от вислюка придет))..
И вдруг - денег НЕТ... а вислюк снова ошибся в "***********"... сначала посчитали что потребуется "всего лишь 120 млн.грн".. а потом с удивлением узнали что СНОВА два нуля потеряли и нужно 12 млрд.грн)
дуракишак
Все он делает не так
Начинает не сначала
И кончает как попало (с)
Вой - ваше кредо.
Песы, что еще добавить.
«Ловіть лайфхак, власники кредитних карт та лімітів. Йдемо в ПриватБанк і купуємо валюту на весь кредитний ліміт - у когось 40 К, у когось 100К.
Валюта росте, кредит віддавати скоро також буде не потрібно (будуть податкові канікули), через кілька місяців (а може й більше) міняєте кілька папірців (доларів/євро) і закриваєте сміхотворний гривенвий ліміт. Профіт тисяча-три тисячі валюти.»
МВФ почуял еврейский разводняк и на2балово..
Забота наша такая -
Жила бы страна родная,
И нету других забот! (с)
А ще краще - пенделя
Може, краще їхні продавати?
Країна стрибнула у прірву майже рік тому, але не усі це помітили
Переконливо Хлопці на День Ветерана прогулялись... -- навіюває ! ...*)
але сенсу в тому ніякого - накриває всіх.
чому через вас, тупі недолугі малороси, має потерпати вся країна. риторичне питання.
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
баловать с войной,
дескать, через две недели
я вернусь домой... (с)
Перебьются, говнюки. А землю-фуй получат. Она принадлежит народу .Кормила и будет кормить нас всех дальше!