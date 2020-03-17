 Переговоры Зеленского с МВФ об экстренной помощи оказались безуспешными. Рада отказалась ставить в повестку дня законопроект о рынке земли, - Бутусов

Об этом на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил, что парламент не будет сегодня голосовать за законопроект о введении рынка земли, и голосование переносится на неопределенный срок.

"Вчера на заседании фракции президент убеждал депутатов проголосовать за закон сегодня, поскольку якобы достиг договоренности с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о предоставлении Украине экстренной безвозвратной помощи в размере 5 миллиардов долларов.

Переговоры с Георгиевой Зеленский ведет лично - и даже предлагал главе комитета по экономике Наталухе позвонить в МВФ с его номера, в доказательство серьезности намерений МВФ. Наталуха указывал на риски законопроекта и политические последствия", - пишет Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский требует от "Слуг народа" принять сегодня закон про рынок земли, без больших изменений, - Бутусов

Но, как отмечает он, за счет такого аргумента в 5 миллиардов президенту удалось убедить фракцию пойти на колоссальный удар по рейтингу и добиться поддержки законопроекта.

"Однако на самом деле, Георгиева не дала никаких гарантий. Всю ночь заседал в Верховной Раде штаб по подготовке изменений в законопроект.

По данным Цензор.НЕТ во фракции, сегодня днем Зеленский дал отбой по голосованию. МВФ не подтвердил, что в обмен на землю предоставит деньги. А без такой гарантии "Слуги народа" не готовы создавать революционную ситуацию в аграрной отрасли, принимая недоработанный законопроект.

Рынок земли остается последним и единственным стимулом для влияния на экономическую ситуацию в стране, которая стремительно ухудшается в результате приостановки экономики", - пишет Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме, - Шмыгаль