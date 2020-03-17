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 Общество, Здоровье
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 "Нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни", - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, что нет таблетки, позволяющей вылечить коронавирус, и призвал не вестись на предложения мошенников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время внеочередного заседания Рады.

"Нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни. Поэтому не нужно реагировать на распространение той информации, что есть в сети Интернет о том, что продают какие-то уникальные таблетки, которые лечат коронавирусную болезнь. Это мошенничество", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, на подобные сообщения мошенников власть готова жестко реагировать.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182076
 
 
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Уже нет? И таблетки следом за масками стурборежымили?
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ето означает дохните дома лечить вас небудем
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Таблеток нет пока, хотя в Италии пытаются лечить и вроде бы успешно Тоцилизумабом, но у нас этого препарата нет, а если и появится, то фальсифицированный. В лечении помогает аппарат ИВЛ. А достаточно ли этих аппаратов в стране - говорят нет, не достаточно. Значит на всех не хватит и кто будет за это отвечать? Зеля? Ляшко? Емец? Или все зеленые, которые не подготовились к эпидемии?
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За что боролась, на то и напоролась! "Нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6610
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Что ты имеешь ввиду соевый? Мне что зелень что соевые пох, все вредители.
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21 век! грош цена всей медецинской и фармакологической мировой отрасли.....
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Ты же обещал когда главсанэпидспецврачем назначили.
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Если еще кто-то не понял, то проблема коронавируса - это в первую очередь проблема информационного зомбирования масс.
Все построено как в старом добром ролике про "расятого мальчика", только теперь вместо мальчика - коронавирус. Один в один.
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А бяня с богуцкой? Правда после такого ужаса небо покажется с овчинку. Но про короновирус можно будет забыть.

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