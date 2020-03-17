 "Нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни", - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время внеочередного заседания Рады.

"Нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни. Поэтому не нужно реагировать на распространение той информации, что есть в сети Интернет о том, что продают какие-то уникальные таблетки, которые лечат коронавирусную болезнь. Это мошенничество", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, на подобные сообщения мошенников власть готова жестко реагировать.

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