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 В Днепре ввели карантин: метро прекратит работу сегодня в 15:00, - горсовет

В Днепре городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о временном приостановлении с 18 марта работы ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Такие меры помогут горожанам уберечься от возможного заболевания коронавирусом. Кроме этого, массовые мероприятия, которые предусматривают собрание более 10 человек, перенесут или отменят. Ограничения вступают в силу после полуночи и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что все поликлиники, больницы, магазины, которые продают продукты питания и товары личной гигиены, а также зоомагазины, аптеки, АЗС и станции технического обслуживания, продолжат работать. Сотрудники таких учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Также с сегодняшнего дня с 15:00 Днепровский метрополитен прекратит работу до конца карантинного режима в стране. Остальной транспорт будет работать без изменений", - добавили в горсовете.

Подчеркивается, что за выполнением ограничительных мер будут следить правоохранители.

Источник: https://censor.net.ua/n3182074
 
 
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Еще в марте американская биотехнологическая компания Moderna, которая работает с американским Национальным институтом здоровья (NIH), планирует впервые испытать свою вакцину в клинических испытаниях на 45 человек в Сиэтле. Biontech и Inovio объявили о первых клинических испытаниях в апреле, Curevac хочет быть готовым к июлю.
https://www.dw.com/de/corona-impstoff-deutsche-biotechunternehmen-im-fokus/a-52800915
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Ну правильно. Метро самое опасное место в отношении заражения вирусом. И аппараты ИВЛ закупили по-моему. Молодцы.
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транспорт будет работать по-прежнему???
а в маршрутках-троллейбусах не более 10 чел..? как это будет выглядеть???
а пригородные и внутриобластные автобусы? электрички? говорят все отменили... а некоторым на работу... и авто не у всех... ладно!!! поживем - увидим!
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Метро в Днепре носит чисто символический характер. Это не Харьков с Киевом.
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