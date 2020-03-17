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 Общество
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Все про:Киев (18715) налоговая (824)

 Налоговая милиция добилась в Киеве возмещения в бюджет более 28,9 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора обеспечили возмещение в бюджет более 28,9 млн грн нанесенного ущерба.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст.212 УК Украины было установлено, что служебные лица киевской компании, занимающейся покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, в течение 2017-2019 годов уклонились от уплаты налога на землю на общую сумму более 28,9 млн грн путем умышленного занижения нормативной денежной оценки арендованных для ведения строительства земельных участков, сообщили в пресс-службе ГФС.

Благодаря принятым налоговой милицией мерам, налоги и нанесенный государству ущерб возмещены в полном объеме в сумме более 28,9 млн. грн. Будет решаться вопрос об освобождении главного бухгалтера предприятия от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3182073
 
 
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