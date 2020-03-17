 После встречи с Ермаком бунтующие "слуги народа" увидели, что никакой "зрады" по ОРДЛО нет, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он сообщил в кулуарах Верховной Рады 17 марта

"О Минских договоренностях и этой ситуации. Была такая ситуация чисто коммуникативная, когда они вернули уже (обращение. - Ред.) это каким-то образом попало в интернет до того как был брифинг Ермака. В связи с этим было очень много манипуляций и непрофессиональных экспертных высказываний, на которые повелись не только граждане Украины, но и депутаты "Слуги народа", - сказал он.

Арахамия отметил, что затем была "срочно организована встреча господина Ермака с людьми, которые интересуются этим вопросом и вы видели, как много людей вообще отозвали это заявление, потому что он рассказал, каким образом это движется, какая стратегия".

"К сожалению, до финальных подписаний нельзя, это как в переговорах у вас есть 30-40% непубличной стратегии, которую вы не можете озвучить, потому что другой стороне дадите козырь, потому что они будут знать, какая у вас стратегия.

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Именно с этим связано это недоразумение и когда люди увидели, поняли, что никакой "зрады" здесь нет.

К тому же господин Ермак на заседании фракции пообещал, что если будет какое-то подписание, у нас будет отдельное заседание фракции по этому вопросу. Он всем объяснит, какая у нас стратегия, что мы стараемся сделать. Мы проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он понял, какая у нас есть поддержка или не поддержка и только потом будут какие-то действия предприняты в Минске", - добавил глава фракции "СН".

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.