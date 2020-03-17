EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1677  34
Все про:минские соглашения (2795) Арахамия (269) Слуга народа (740) Ермак Андрей (155)

 После встречи с Ермаком бунтующие "слуги народа" увидели, что никакой "зрады" по ОРДЛО нет, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что многие члены фракции, которые выступали против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО, изменили свое мнение после встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он сообщил в кулуарах Верховной Рады 17 марта

"О Минских договоренностях и этой ситуации. Была такая ситуация чисто коммуникативная, когда они вернули уже (обращение. - Ред.) это каким-то образом попало в интернет до того как был брифинг Ермака. В связи с этим было очень много манипуляций и непрофессиональных экспертных высказываний, на которые повелись не только граждане Украины, но и депутаты "Слуги народа", - сказал он.

Арахамия отметил, что затем была "срочно организована встреча господина Ермака с людьми, которые интересуются этим вопросом и вы видели, как много людей вообще отозвали это заявление, потому что он рассказал, каким образом это движется, какая стратегия".

"К сожалению, до финальных подписаний нельзя, это как в переговорах у вас есть 30-40% непубличной стратегии, которую вы не можете озвучить, потому что другой стороне дадите козырь, потому что они будут знать, какая у вас стратегия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Геть вірус зРади": активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Именно с этим связано это недоразумение и когда люди увидели, поняли, что никакой "зрады" здесь нет.

К тому же господин Ермак на заседании фракции пообещал, что если будет какое-то подписание, у нас будет отдельное заседание фракции по этому вопросу. Он всем объяснит, какая у нас стратегия, что мы стараемся сделать. Мы проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он понял, какая у нас есть поддержка или не поддержка и только потом будут какие-то действия предприняты в Минске", - добавил глава фракции "СН".

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3182072
 
   
 Топ комментарии
 
и конвертик с "зеленными убеждениями" им очень помог осознать это После встречи с Ермаком бунтующие "слуги народа" увидели, что никакой "зрады" по ОРДЛО нет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 433
 показать весь комментарий
 
А теперь вкратце о том, что нужно: роспуск парламента, новые выборы, импичмент зеленскому. Это минимум. И никакой "зрады".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
После встречи с Ермаком бунтующие "слуги народа" увидели, что никакой "зрады" по ОРДЛО нет, - Арахамия

Ермак слово заветное знает. После встречи с Ермаком бунтующие "слуги народа" увидели, что никакой "зрады" по ОРДЛО нет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2980
 показать весь комментарий
 
 
и конвертик с "зеленными убеждениями" им очень помог осознать это
 показать весь комментарий
 
 
Может и правда они увидели конвертики с кругленькой суммой зелененьких?
 показать весь комментарий
 
Нет. Им сказали, что больше таких конвертиков они не увидят.
 показать весь комментарий
 
Не так. Ермак просто сказал "слугам...", что ежемесячных конвертиков больше не будет тем, кто недоволен "консультативной радой".
 показать весь комментарий
 
ясно,ці слуги навіть читати не уміють, на слова дєрмаку вірять
 показать весь комментарий
 
 
Пригрозили бабло отобрать!
Да еще и карманным ген-прокурором запугали.
 показать весь комментарий
 
 
он им в глаза нас*цал вот они и прозрели......
 показать весь комментарий
 
 
А теперь вкратце о том, что нужно: роспуск парламента, новые выборы, импичмент зеленскому. Это минимум. И никакой "зрады".
 показать весь комментарий
 
 
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ 73% ГДЕ ВЫ? ГДЕ ХОТЬ 1 НА ЗАЩИТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ?
 показать весь комментарий
 
 
чурка абхазская с американским паспортом вякает. Тебя и твою семью Украина приютила , а ты мерзкое чудишь. Едь нах ...********* торгуй у хозяев своих.
 показать весь комментарий
 
 
Зелёное говно должно запомнить, что их власть очень ненадолго. И вот тогда, вспоминая Абдулу
"Увидишь Джавдета-не трогай его, он мой"
 показать весь комментарий
 
пффффффф.... сказали что 5к$ доплачивать в конверте не будут и вуаля
 показать весь комментарий
 
 
Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.
40 мин. ·

ПЛЯТЬ.ДЕТСКИЙ САД.....Ермака увольнять не будут,так как он ОБЕЩАЛ депутатам,БОЛЬШЕ НИЧЕГО не подписывать в Минске..
 показать весь комментарий
 
Зебилы, сколько можно брехать о какой-то там тайной стратегии, когда все видели как вы обосрались со Штайнмайером, обосрались с разведением, а теперь обсераетесь с этим признанием ОРДЛО стороной переговоров?..
Так где мать вашу хоть какой-то выигрышь для страны от этого всего, если даже стрелять стали больше?..

Надо быть конченым зебилом чтобы после этого верить руснявому Ермаку и обезьяне Петухамие.
 показать весь комментарий
 
Ага. Зато по твоей чорножопой дагестанской морде и морде Ермака ясно что зрада сплошняком пошла. А слуги Урода просто увидели по $5000 в руках Ермака и решили то зрады никакой нет.
 показать весь комментарий
 
 
Нічого більше від п'ятитисячодоларових і не очікувалось.
 показать весь комментарий
 
 
короче, не верьте глазам своим. верьте ушам. растягивайте их сильнее, мы вам туда ещё лапши навешаем.
 показать весь комментарий
 
Несговорчивых зебилов обилетили по 5000$. После встречи с Ермаком бунтующие "слуги народа" увидели, что никакой "зрады" по ОРДЛО нет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4260
 показать весь комментарий
 
 
Ермак продолжает успешно вещать лапшу на уши зеленому стаду
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх