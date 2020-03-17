 Кто такая Венедиктова: путь от завкафедрой Харьковского вуза до генерального прокурора

Цензор.НЕТ на основании данных из открытых источников публикует факты о новом генпрокуроре.
Путь Венедиктовой в политику начался со знакомства с Владимиром Зеленским в октябре 2018 года.
"Зеленский пригласил меня на встречу, я приехала, между нами состоялся разговор, около 30 минут. С этого времени я стала советником Владимира Александровича по правовым вопросам", - говорила она в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.
По словам Венедиктовой, в команду Зеленского ее привел нынешний первый вицеспикер парламента Руслан Стефанчук.
Она стала одним из первых публичных лиц избирательной кампании Зеленского. Именно Венедиктова еще в феврале 2019-го представляла команду кандидата Зеленского в Брюсселе.
После победы Зеленского на президентских выборах Венедиктова стала "фронтменом" избирательной кампании партии "Слуга народа" в парламент, получив третий номер в списке. В Верховной Раде она возглавила комитет по вопросам правовой политики.
В конце декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о перезапуске Государственного бюро расследований, согласно которому был уволен предыдущий руководитель ведомства Роман Труба.
Вместо него исполнять обязанности главы ГБР была назначена Ирина Венедиктова.
На посту главы ГБР Венедиктова запомнилась рядом скандалов. В частности, из-за назначения своим заместителем бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича – Александра Бабикова.
И хотя сама Венедиктова отрицала конфликт интересов, были опубликованы доказательства того, что Бабиков защищал президента-беглеца. Венедиктова впоследствии заверила, что Бабиков не будет заниматься делами Майдана.
Еще один заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Соколов оказался связан с Венедиктовой через бизнес своей супруги. Об этом говорилось в расследовании Bihus.Info.
ГБР во главе с Венедиктовой расследовало ряд дел в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Составленное ее ведомством подозрение в отношении Порошенко отказался подписывать экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, что вероятно было одной из причин его увольнения.
Перед назначением депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский направления спросил, подпишет ли Венедиктова подозрение Порошенко. На что она ответила: "Все, что может быть быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено. Нет возможности долго разбираться".
До избрания в Раду Венедиктова была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. Каразина (с 2005 года).
В 2016−2017 годах Венедиктова претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла конкурс (не хватило баллов).
Отец новой главы ГБР – генерал-майор Валентин Венедиктов работал проректором по учебной работе Харьковского университета внутренних дел.
Муж Денис Колесник работает в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины. У Венедиктовой также есть сын Даниил и дочь Аделина.
Согласно декларации за 2019 год, Ирина Венедиктова владеет офисом в Харькове площадью 150 кв. м. и машиноместом в этом же городе площадью 15,7 кв. м.
На сына и дочь записаны земельный участок в Харьковской области площадью 1500 кв. м. и дом площадью 387,5 кв. м.
В собственности Венедиктовой также есть автомобиль Porsche Cayenne 2013 года выпуска.
Во время работы народным депутатом она получила 186 тысяч 156 грн зарплаты и 22 тыс. 300 грн "выплат от политической партии".
За время работы в Харьковском университете имени Каразина (по совместительству) она заработала 136 тысяч 721 гривню. Еще 1637 грн зарплаты Венедиктова получила в ООО "Перегрин Кэпитал Групп".
В качестве "гонораров и других выплат" во время работы в арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Венедиктова задекларировала 69 тыс. 309 грн. Также она получила более 32 тыс. грн за сдачу имущества в аренду.
одна из тех учительш,которые погнались за 4000 евро,и ей таки досталось.посмотрим,надолго ли...
2. ...?
Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань повідомив, що чільниця ДБР Ірина Венедіктова комунікує з ексчиновником адміністрації Януковича Андрієм Портновим із питань розслідування справ, ініційованих Портновим проти Порошенка. При цьому з самим адвокатом п'ятого президента щодо тих же самих справ Венедіктова зустрічатися відмовляється. "Це все, що слід знати про об'єктивність і неупередженість" нинішньої чільниці Бюро, написав Головань.
Далі наводимо допис Ігоря Голованя без суттєвих змін:
"Пацанка і Портнов. Як тепер мало хто сумнівається, колишній директор ДБР Роман Труба керувався не тільки по телефону, а й по телеграм-каналу. Ситуація з т. в. о. директора пані Венедіктовою виглядає аналогічною.
В обох своїх інтерв'ю нордичної сутності шанувальниця пацанської поведінки засвідчила свою увагу до телеграм-каналу Портнова і висловила готовність з ним зустрітися.
А от як кероване пані Венедіктовою ДБР відповідає на офіційні письмові звернення про особистий прийом: "Директор Державного бюро розслідувань не є керівником органу досудового розслідування, який наділений повноваженнями щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, надання слідчому письмових вказівок та іншими видами контролю за розслідуванням кримінальних проваджень, відповідно відсутні підстави для прийому Вас з питань, пов'язаних з розслідуванням вищевказаних кримінальних проваджень".
Як бачимо, зустрічатися стосовно тих самих проваджень з Портновим відсутність статусу керівника органу досудового розслідування пані Венедіктовій аж ніяк не заважає.
Це все, що варто знати про незаангажованість, об'єктивність і неупередженість т. в. о. директора ДБР. Так вона виконує завдання "не брехати".
Текст і скрін документу - на https://www.5.ua/polityka/patsanka-i-portnov-dyrektor-dbr-spivpratsiuie-z-ekschynovnykom-yanukovycha-holovan-208769.html
І це лише один з низки прикладів... З документом - такі прикладі нечисленні, і все ж таки вони є в наявності.
папу не пустили рядом..
- Зробив доступне розмитнення Євроблях! Деяким автовласникам тепер держава навіть доплачує!
- Зменшив платіжки за комуналку! Пенсіонери вперше отримали не одну велику платіжку, а дві маленькі! А суми в них настільки низькі, що їх можна сплатити, продавши навіть зовсім невеликого песика!
- Знизив грабіжницькі податки! Нарешті ФОПи тепер зможуть вільно дихати!
- Жодних мінських договорняків! Тепер тільки хороші, правильні мінські переговори, й, нарешті, з представниками незаконних збройних формувань!
- Олігархів більше немає, тепер лише поважні представники великого бізнесу!
Корупцію подолано! Рецепт простий: коли бюджет порожній - красти нічого!
- Заробітчани активно повертаються додому, деякі, такі, як Портнов, навіть занадто активно!
- Ротердам+ тепер вигідний, а не грабіжницький, як раніше!
- Ніяких більше бандитів у Верховній Раді! Усілякі гвалтівники неповнолітніх залишилися у минулому!
- Кумівство подолано! Друзі, знайомі, бізнес-партнери й усілякі інші свати тепер не обіймають найвищі посади, лише професіонали!
- Ніяких більше сивих алкашів у владі! Тільки нові, розумні, чесні люди, такі, як Сергій Сивохо, наприклад!
- Ніякої торгівлі на крові! Економічні відносини з країною-агресором розірвані, окрім тих випадків, коли дуже треба!
- Патріоти вийшли на волю! Тисячі людей, закатованих режимом Порошенка, змогли нарешті покинути секретні катівні й повернутися додому! Деякі тепер навіть знову зможуть воювати проти українських збройних сил!
- Справи Майдану нарешті розслідуються! Всіх, кого не вбили тоді, тепер зможуть засудити!
- Наші хлопчики на фронті тепер можуть відстрілюватися, й гатять по окупантам з усіх калібрів на випередження й за власної ініціативи!
- Вільні люди більше не страждають від псів Авакова! Новий та напрочуд перспективний міністр внутрішніх справ навів лад у відомстві!
- Доктор-смерть пішла у політичне небуття! Новий молодий міністр охороши здоров'я не засмічує мізки простим людям усілякими тупими постами й не морочить голову доступними ліками!
- Пенсіонери тепер знають, що всі вони скоро помруть, а тому можуть спокійно планувати своє майбутнє!
- Ніяких колишніх ригів на посадах! Н Е М А Є! Не брешіть!
- Медведчук нарешті сидить! Поки що у Верховній Раді, в якості голови другої за величиною фракції, але не все одразу!
- Свинарчуки також сидять! Немає чітких відомостей де, але сидять точно!
- Мальдіви під час війни - це страшний сон, що залишився в минулому! Тільки Оман, або Туреччина, або якась інша країна! Тільки якщо дуже треба відпочити! Й не більше 8 разів на рік!
- Офшорів більше немає! Вони були заборонені таємним указом! Гроші з них потекли назад в Україну!
- Карпатські ліси більше не вирубують для продажу в ЄС, чорнозем не вивозять в Швецію, а бурштин взагалі почали закопувати назад в землю!
- Й головне - на війні більше ніхто не наживається! Вона не закінчується тому що.... йди нафіг порохобот, ось чому!
Артем Пилипчук
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