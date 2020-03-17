 Кто такая Венедиктова: путь от завкафедрой Харьковского вуза до генерального прокурора

Цензор.НЕТ на основании данных из открытых источников публикует факты о новом генпрокуроре.

Путь Венедиктовой в политику начался со знакомства с Владимиром Зеленским в октябре 2018 года.

"Зеленский пригласил меня на встречу, я приехала, между нами состоялся разговор, около 30 минут. С этого времени я стала советником Владимира Александровича по правовым вопросам", - говорила она в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

По словам Венедиктовой, в команду Зеленского ее привел нынешний первый вицеспикер парламента Руслан Стефанчук.

Она стала одним из первых публичных лиц избирательной кампании Зеленского. Именно Венедиктова еще в феврале 2019-го представляла команду кандидата Зеленского в Брюсселе.

После победы Зеленского на президентских выборах Венедиктова стала "фронтменом" избирательной кампании партии "Слуга народа" в парламент, получив третий номер в списке. В Верховной Раде она возглавила комитет по вопросам правовой политики.

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В конце декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о перезапуске Государственного бюро расследований, согласно которому был уволен предыдущий руководитель ведомства Роман Труба.

Вместо него исполнять обязанности главы ГБР была назначена Ирина Венедиктова.

На посту главы ГБР Венедиктова запомнилась рядом скандалов. В частности, из-за назначения своим заместителем бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича – Александра Бабикова.

И хотя сама Венедиктова отрицала конфликт интересов, были опубликованы доказательства того, что Бабиков защищал президента-беглеца. Венедиктова впоследствии заверила, что Бабиков не будет заниматься делами Майдана.

Еще один заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Соколов оказался связан с Венедиктовой через бизнес своей супруги. Об этом говорилось в расследовании Bihus.Info.

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ГБР во главе с Венедиктовой расследовало ряд дел в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Составленное ее ведомством подозрение в отношении Порошенко отказался подписывать экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, что вероятно было одной из причин его увольнения.

Перед назначением депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский направления спросил, подпишет ли Венедиктова подозрение Порошенко. На что она ответила: "Все, что может быть быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено. Нет возможности долго разбираться".

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До избрания в Раду Венедиктова была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. Каразина (с 2005 года).

В 2016−2017 годах Венедиктова претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла конкурс (не хватило баллов).

Отец новой главы ГБР – генерал-майор Валентин Венедиктов работал проректором по учебной работе Харьковского университета внутренних дел.

Муж Денис Колесник работает в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины. У Венедиктовой также есть сын Даниил и дочь Аделина.

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Согласно декларации за 2019 год, Ирина Венедиктова владеет офисом в Харькове площадью 150 кв. м. и машиноместом в этом же городе площадью 15,7 кв. м.

На сына и дочь записаны земельный участок в Харьковской области площадью 1500 кв. м. и дом площадью 387,5 кв. м.

В собственности Венедиктовой также есть автомобиль Porsche Cayenne 2013 года выпуска.

Во время работы народным депутатом она получила 186 тысяч 156 грн зарплаты и 22 тыс. 300 грн "выплат от политической партии".

За время работы в Харьковском университете имени Каразина (по совместительству) она заработала 136 тысяч 721 гривню. Еще 1637 грн зарплаты Венедиктова получила в ООО "Перегрин Кэпитал Групп".

В качестве "гонораров и других выплат" во время работы в арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Венедиктова задекларировала 69 тыс. 309 грн. Также она получила более 32 тыс. грн за сдачу имущества в аренду.