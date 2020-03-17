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 Политика Украины
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Все про:Стерненко (60) Венедиктова (58) Дубинский (81)

 Вопрос Дубинского Венедиктовой о том, посадят ли меня, и ее ответ является незаконным политическим давлением, - Стерненко

Вопрос нардепа от СН Александра Дубинского новоназначенному Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой относительно дела активиста Сергея Стерненко является незаконным политическим давлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил сам активист Сергей Стерненко.

"Поставленный в стенах Верховной Рады вопрос нардепа Дубинского к кандидату на должность Генпрокурора Венедиктовой о том, посадят ли меня и ее ответ, что "нет времени разбираться, надо действовать быстро", является незаконным политическим давлением и противоправной попыткой вмешательства в расследование трех заказных попыток меня убить. Кстати, сегодня ровно год как исполнитель третьего покушения на меня бежал из Украины. И не в розыске. И даже не допрошен", - рассказал Стерненко.

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Вопрос Дубинского Венедиктовой о том, посадят ли меня, и ее ответ является незаконным политическим давлением, - Стерненко 01

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

Источник: https://censor.net.ua/n3182069
 
   
 Топ комментарии
 
фактично само існування цієї ригівської падалі є незаконним...
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питання спротиву владі скоріш за все стане питанням виживання патріотів
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Первоочередная задача для Украины - посадить Стерненко. Заживем тогда!!!
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Задам вопрос Дубинскому ОН уже заповит написал... убогий клоун и ручная собачка Коломойского???!!!
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питання спротиву владі скоріш за все стане питанням виживання патріотів
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фактично само існування цієї ригівської падалі є незаконним...
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Нів'якому разі не треба забувати, хто саме протянув цю всю ригівську наволоч до влади. І це пройшов тільки рік !!!
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Короновирус исправит все. ИДЕТ ОЧИЩЕНИЕ.
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...Революция - только тогда чего нибудь стоит, когда она умеет защищаться..не я сказал, но согласен полностью, Порошок просрал время для этого, за что и теперь отгребает..тысячи раз писано было- договор с москалем и бумаги не стоит, на которой он подписан...ну сколько раз можна на одни и те же грабли?.. Вопрос Дубинского Венедиктовой о том, посадят ли меня, и ее ответ является незаконным политическим давлением, - Стерненко - Цензор.НЕТ 31
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Революция - только тогда чего нибудь стоит, когда она умеет защищаться..не я сказал, но согласен полностью, дочитай до конца про эти события, там очень плохо для всех закончилось.
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ПСС т.37 В. И. ЛЕНИН Запитання Дубінського Венедіктовій про те, чи посадять мене, і її відповідь є незаконним політичним тиском, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9227

Дожили...
Националисты ленина цитируют.
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Вопрос к ПС, почему Дубинский еще топчет нашу землю? Где тот ПС от которого враг срал себе в кальсоны?
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то же касается Портнова и других тварей. Запомните, враг не ведется на вашу толерантность и миролюбность. Или вы его уничтожите или он вас
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"нет времени разбираться, надо действовать быстро"

В смысле нет времени разбираться? Что она несет? Задача прокуратуры не только разобраться, но и доказательную базу собрать, если она вообще есть, эта доказательная база.
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есть и база и экспертиза. гугол в помощь. и вывод такой что он погнался за раненным и добил его когда тот уже был в лежачем положении. прямо в сердце. Удивительно, почему этот убийца еще не сидит
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Удивительно то, как тебя троля кацапскго еще не забанили за распространение фейков и откровенного перекручивания фактов.
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Который который с напарником ждал его с выключенными телефонами возле подъезда 4 часа, при этом перед отъездом в Одессу, сказал жене - "надо съездить по делам". При этом это уже третье заказное нападение на него.
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Уже 4х? Размножился после смерти?
А этот "отец н-ого количества детей" перед тем, как собираться на покушение на Стерненко о своих детях подумал? Или он шел убивать, а не быть убитым?
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Убитый был наемным киллером и получил свое по заслугам. Это не Стерненко на него напал - это убитый караулил несколько часов под домом Стерненко и напал на Стерненко. Так что это чистая самооборона - именно так и нужно поступать с наемными убийцами ВСЕГДА, когда есть такая возможность.
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Яневский заявил, что знаком с Сивохо 20 последних лет и помнит неприглядные страницы из биографии комика.

"Я не могу назвать его даже животным, этот организм по типу Сивохо. Я его знаю двадцать лет. Ему, как и мне, жизнь открыл Раднянский (Александр Раднянский, бывший владелец "1+1" - ред.). Это (Сивохо) запойный алкоголик. Этот человек ходил под себя, простите, публично. Какая тварь под себя ходит? ... И мне секретарь СНБО Данилов говорит на своей Facebook-странице: ой, так он у меня на общественных началах, это только его точка зрения. Ты что дебил? Ты дебил, Данилов? Ты - дебил!" - сказал журналист.
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Яневський нині в Штатах живе і працює...
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это не журналист. после таких заявлений это днище помойное, а не журналист. А животные - это те бакланы, которые на Сивоху кидались. Хотя даже бакланами их назвать стремно. Баклан хорошая птичка.
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Да и на Пейзажной алллее в Киеве этот сивоха неоднократно бухал с местными бомжами и потом валялся обоссаный и синий в хлам.
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Заволновался Суши сухари, жертва режима
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Ооо, закукарекал самооборонщик, ахтивист
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Пиши жалобу в Гаагу и Европейский суд по правам человека, и еще можно в Всеевропейское общество защиты прав ЛГБТ сообществ. Там помогут.
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