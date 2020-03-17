 COVID-19: за сутки в Испании скончались 182 человека, число заболевших возросло почти на 2 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник газета "Паис".

"В Испании со вчерашнего дня зарегистрировано 1 тыс. 987 новых случаев, в целом 11 тыс. 178 случаев с начала кризиса", - заявил руководитель центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон.

Общее число умерших от последствий заражения составило 491 человека, за сутки скончались 182 человека.

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Больше всего заболевших в регионе Мадрид - почти 5 тыс. человек, это 43% от всех случаев заражения, зафиксированных в Испании.