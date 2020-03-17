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 Общество, За рубежом
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Все про:Испания (517) COVID-19 (1051)

 COVID-19: за сутки в Испании скончались 182 человека, число заболевших возросло почти на 2 тыс. человек

Число заболевших коронавирусом за сутки в Испании возросло на 1,9 тыс. человек и составило почти 11,2 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник газета "Паис".

"В Испании со вчерашнего дня зарегистрировано 1 тыс. 987 новых случаев, в целом 11 тыс. 178 случаев с начала кризиса", - заявил руководитель центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон.

Общее число умерших от последствий заражения составило 491 человека, за сутки скончались 182 человека.

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Больше всего заболевших в регионе Мадрид - почти 5 тыс. человек, это 43% от всех случаев заражения, зафиксированных в Испании.

Источник: https://censor.net.ua/n3182065
 
 
 Топ комментарии
 
Есть ли у коронавируса глаза? Можно ли в них посмотреть и договориться?
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Держись Киев, Украина,Народ сильнее временного вируса! Жгите костры во дворах.
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бо насєлєніє ждьот от ніх бистрого хепієнда.
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28 січня, з того часу сотні тисяч поїхали до Європи і повернулись.
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А дехто ще й "гостинці" з собою привіз...
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А в жигулях, интересно, иконки вместо подушек безопасности сильно помогают? )=
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Еще как! Это своего рода пропуск в рай без предварительного блиц-опроса по вопросам вероисповеданья.)
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Не допоможе, навпаки. В Малайзії он майже не було хворих, сходили в мечеть, 10 000 набилось з різних країн, вже під 700 хворих.
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Есть ли у коронавируса глаза? Можно ли в них посмотреть и договориться?
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Вам Моргулис по вторникам шнурок от тірнета відайот?
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Держись Киев, Украина,Народ сильнее временного вируса! Жгите костры во дворах.
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5-й вид огня у всех нас в глазах.Он когда исчезает человек ст-ся присмерти.Огонь костра его немного поддерживает.
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а порохоботи проти карантину чомусь
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Це тому що порохоботи масками торгують.
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Мародер має перебувати на полі бою, а це трохи інше.
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та они не шарят, делали все так как у нас делают, и давно забыли бы про вирус.
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К след. Пн будет от 300к заразившихся, тысяч 20-25 двухсотых.
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всего лишь пффф трупы вкусные пельмешек налепить или еще что подумаешь ковид 19
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Та тому що не було здорових на коронавірус, були недообслідувані.
Як у нас, наприклад. Смерті від COVID-19 списували на смерть від грипу чи серцевої недостатності і при цьому демагогічно стверджували, що, мовляв, від грипу мруть більше. Тільки тоді отямились і почали приймати адекватні міри, коли статистика стала занадто загрозливою.
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