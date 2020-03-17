 В ближайшее время будет создан Штаб национального спасения, туда войдут представители каждой фракции, - "слуга народа" Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.
"При правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции", - сообщил он.
Комментируя встречу глав фракций, которая состоялась накануне ночью, Арахамия добавил, что есть договоренность о том, что от каждой фракции будет 1-2 эксперта.
"И они будут вместе работать: Офис президента, правительство и парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию и голосовать", - отметил он.
в подсобники Арахамии ?
Всех переловим!
ви що там ***** змагаєтесь у маркетингу?
єдине, що вам треба усвідомити, що має бути створений дієвий механізм спрямований на реагування та подолання наслідків заподіяних короновірусом.
а все чим займається зеленське та ко це вигадування гучних назви для вживання тими, хто мешкає виключно в телевізорі.
Від початку епідемії у Китаї, у вас було як мін 3 міс. Ви чому не забезпечили країнгу НОРМАЛЬНИМИ масками, негідники ?! Чого ви тварюки вичікували ? 17.03.20 12:03 99% звичайних масок ні від чого не захистять: це бутафорія, не більшеhttps://censor.net.ua/ua/resonance/3182020/99*********************************************************************