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 Политика Украины, Общество
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 В ближайшее время будет создан Штаб национального спасения, туда войдут представители каждой фракции, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал создание при правительстве Штаба национального спасения в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.

"При правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции", - сообщил он.

Комментируя встречу глав фракций, которая состоялась накануне ночью, Арахамия добавил, что есть договоренность о том, что от каждой фракции будет 1-2 эксперта.

"И они будут вместе работать: Офис президента, правительство и парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию и голосовать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде разрабатывают законопроект, который позволит нардепам работать удаленно, - "слуга народа" Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3182064
 
 
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Штаб спасения одной национальности...
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Каждый день какой-то штаб, платформа, комитет, консультативный совет и шоу, шоу, шоу ...
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Мудрий нарид устал от войны. Пускай теперь отдохньот.
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не боюсь спасать буждет некого с таким пи..ами.. будет штаб национальной похоронной команды....
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рятувати Україну потрібно в першу чергу від сн, агрохімії та інших токсичних елементів
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Щаззз, те, кто привык с трибун клеймить бубочку и СН в целом, туда не пойдут, это ж работать надо. Я посмотрю хотя бы на пЕСиков, кого именно они туда отрядят.
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куда "туда" ?

в подсобники Арахамии ?
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это че, ты хочешь сказать, бубочка со своей камарильей "работает"?))
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Ну за что нам это.Какой-то арахамия будет меня спасать.
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у вас полномочий и так выше крыши может специалистов в штаб назначить.
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прошло только 9-ть месяцем БАРДАКА от зЭбЭни, и уже нужен ШТАБ СПАСЕНИЯ....- а дальше то что тогда В ближайшее время будет создан Штаб национального спасения, туда войдут представители каждой фракции, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6800 спасайся кто может, и спасение - это дело рук самих спасаемых....
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И не надейтесь, не спасетесь!
Всех переловим!
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арахамія, іди в сріку, спасатєль ...уєв.
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Я навіть знаю яку націю буде рятувати той комітет.
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штаб національного порятунку?
ви що там ***** змагаєтесь у маркетингу?

єдине, що вам треба усвідомити, що має бути створений дієвий механізм спрямований на реагування та подолання наслідків заподіяних короновірусом.
а все чим займається зеленське та ко це вигадування гучних назви для вживання тими, хто мешкає виключно в телевізорі.
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Штаб национального спасения...
Від початку епідемії у Китаї, у вас було як мін 3 міс. Ви чому не забезпечили країнгу НОРМАЛЬНИМИ масками, негідники ?! Чого ви тварюки вичікували ? 17.03.20 12:03 99% звичайних масок ні від чого не захистять: це бутафорія, не більшеhttps://censor.net.ua/ua/resonance/3182020/99*********************************************************************
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ДЛБ должны быть профильные специалисты а не ДЛБ такие как Вы от Вас толку нет одно уничтожение мрак с этими СН затычки на все случаи жизни
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Не забудьте тути включити сівуху,портнова та цього,як його,***,не проти ночі буде згаданий,шарія.Вони спасуть...
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