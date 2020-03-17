EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  5110  24
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (2303) Германия (3545) пандемия (27) COVID-19 (1051)

 Пандемия коронавируса может продлиться два года, - Институт Коха

Немецкий Институт Роберта Коха заявил, что эпидемия коронавируса может длиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Институт - немецкая правительственная исследовательская организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний.

Глава института Лотар Вайлер заявил, что в "экстремальной ситуации" некоторые ограничения, которые сейчас применяются странами, могут действовать в течение всего времени пандемии.

Вайлер добавил, что продолжительность пандемии зависит от скорости изобретения вакцины, а также от количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу (SARS CoV 2), вызывающему COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире инфицированы 182,4 тыс. человек, умерли 7154, вылечились более 79 тыс.

"До сих пор институт определял риск заражения для населения как "умеренный", сейчас мы оцениваем риск для здоровья в Германии как "высокий", - сказал Вайлер.

По состоянию на вторник в Германии зафиксировано 6012 случаев заболевания, 13 человек умерли.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель объявила о радикальных мерах борьбы с коронавирусом - в стране закрываются большинство магазинов, кроме продуктовых, а немцам запрещают поездки в отпуск.

Напомним, британские СМИ опубликовали правительственный отчет, в котором говорится, что эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3182058
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ой да ладно ... вопрос.... и сколько стоит уменьшить до года??
 показать весь комментарий
 
та ну!...мне огород садить...какие два года? ))))) совсем абалдели..
 показать весь комментарий
 
та я то привычный)))
не переживай... все там прикопаемся )))) но в разное время!!! я совсем не тороплюсь!
(тьху, тьху! типун Вам на изык!!!)
 показать весь комментарий
 
 
Брешуть.Потрібна паніка,щоб вакцину продати.Скоро буде вона готова.Ви подивіться,як в світі можна швидко від демократії,до толітаризму скотитися.І ніяких бомб і зброї не потрібно.
 показать весь комментарий
 
 
В Китае зафиксировали случаи повторного заражения, а это говорит о том, что иммунитет вырабатывается не на 100 процентов даже у переболевших, и вакцина, при таком варианте, неэффективна.
 показать весь комментарий
 
 
Нарот змітає з полиць магазинів все що потрапить на очі. Паніка вєлікая вешчь.
 показать весь комментарий
 
 
Это где так? В Киеве пока в магазинах всё есть. Паники не наблюдается.
 показать весь комментарий
 
Тільки що був у СІЛЬПІ. На базарі мона було купити овочі-фрукти, крупи, цукор, хліб і т.п. І це на свіжому повітрі. Тепер все закрито і нарот попхнув в магазини.
 показать весь комментарий
 
Да завезут, сколько угодно. Сейчас - золотая пора для владельцев продовольственных магазинов и аптек.
 показать весь комментарий
 
Исходя из информации о том, что некоторые переболевшие заражаются по второму кругу, то эта "карусель" может длиться вечно, до последнего клиента, пока не изобретут дешовое и эффективное средство.
 показать весь комментарий
 
 
Не хватит жрать короновирусу. Так что, МИФ.
 показать весь комментарий
 
 
страшилка...
вакцина уже проходит испытания... есть выздоровевшие (и возможно с приобретенным иммунитетом)... опять же грипп-туберкулез-СПИД-гепатит-корь-краснуха-паротит и прочие... не менее паганые каки... живем же как-то...
 показать весь комментарий
 
Этими каками заразиться труднее -вот поэтому коронавирус еще то гамно
 показать весь комментарий
 
Ожидаемо. Если изучить историю, то понятно, как все будет до изобретения вакцины. Так было с вирусом оспы. Надо как-то пережить это.
 показать весь комментарий
 
 
Когда плотность лжи, подлости и цинизма превышают определенный предел, Природа включает свои методы самоочищения.
Ни один вирус не страшен честному и доброму человеку.
Поэтому аморальные власти так и перепугались.
Но идти против Природы бессмысленно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх