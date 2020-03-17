 С начала суток в "Борисполе" приземлились 38 рейсов с украинцами, вернувшимися из-за границы, - Мининфраструктуры

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, также рейсы в течение дня принимают Днепр, Одесса, Запорожье, Харьков, передает Цензор.НЕТ.
"Как мы и обещали, возвращаем наших сограждан домой, которые за рубежом оказались в очень сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Министерство в круглосуточном режиме работает с авиакомпаниями и туроператорами для решения неотложных вопросов и отработки наиболее оптимальных решений в чрезвычайных условиях", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Нагнули туроператоров, а теперь это к себе в заслуги приписывают)
Где им бы лучше помогли, заболей они? В Европе или Украине? Клоунада какая-то..
Надо быть аккуратнее со своими желаниями и формулировать их ясно, иначе Вселенная может их выполнить совсем не так, как ты этого хочешь.
Причем цивилизованные страны ничего не отменяли. На флайрадаре видно что летают как обычно. Лейпциг- Гонконг, Брюссель-Шанхай, Сеул-Париж итд.итп.