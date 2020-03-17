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 Политика Украины
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Все про:Борисполь (650) карантин (369) украинцы (3139) эвакуация (609) Криклий (96)

 С начала суток в "Борисполе" приземлились 38 рейсов с украинцами, вернувшимися из-за границы, - Мининфраструктуры

Международный аэропорт "Борисполь" с полуночи 17 марта и по состоянию на 11:05 принял 38 рейсов с украинцами, которые вернулись из-за рубежа.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, также рейсы в течение дня принимают Днепр, Одесса, Запорожье, Харьков, передает Цензор.НЕТ.

"Как мы и обещали, возвращаем наших сограждан домой, которые за рубежом оказались в очень сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Министерство в круглосуточном режиме работает с авиакомпаниями и туроператорами для решения неотложных вопросов и отработки наиболее оптимальных решений в чрезвычайных условиях", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182055
 
 
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А Санжари не луснуть? Чи вже все, не треба карантину і обсєрації?
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В лучших традициях...
Нагнули туроператоров, а теперь это к себе в заслуги приписывают)
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Специально больных завозят?
Где им бы лучше помогли, заболей они? В Европе или Украине? Клоунада какая-то..
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Молодцы. Как в анекдоте, теперь точно пздц
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Когда Зелебоба на инаугурации призвал всех украинцев вернуться, то он не мог себе представить, что это произойдет вот так.
Надо быть аккуратнее со своими желаниями и формулировать их ясно, иначе Вселенная может их выполнить совсем не так, как ты этого хочешь.
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он еще что то за будет весело говорил....
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Гаплик, у нас вчора цих повернувшихся, поліція ловила по супермаркетам.
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2-0, поліція перемогла, з червоними картками буде зрозуміло піздніше.
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В "очень сложной ситуации" украинские граждане за границей оказались не из-за гриппа, а потому что вы дебилы закрыли все авиасообщение.
Причем цивилизованные страны ничего не отменяли. На флайрадаре видно что летают как обычно. Лейпциг- Гонконг, Брюссель-Шанхай, Сеул-Париж итд.итп.
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