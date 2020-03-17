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Все про:карантин (369) Киев (18715) ОХМАТДЕТ (105)

 "Охматдет" прекращает прием на плановые операции и ограничивает посещение пациентов

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" прекращает прием пациентов на плановые оперативные вмешательства и ограничивает посещение пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба больницы на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На период с 19.03.20 г. по 3.04.20 г. (период может быть продлен) наша больница прекращает плановый прием пациентов, плановые оперативные вмешательства и плановые консультации в поликлинике. В том числе с 17.03.20 г. будет существенно ограничено посещение пациентов , находящихся в стационаре, - для безопасности пациентов", - говорится в сообщении.

В Охматдете отметили, что больница не проводит прием инфекционных больных,а с симптомами любых ОРВИ просят обращаться к семейному врачу или в инфекционные стационары, которые определены как базовые по городу Киев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182054
 
 
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Заставь дурака Богу молиться, он и стеклянный хрен сломает
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От короновирума одна бабка сдохла, от их мер по карантину умрут тысячи.
Капец какой-то...
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а если бы на его месте был какой-то дурачок ?
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Дебил, дело не в поле человека, а в пропорциях. Один и тысячи
И шанс у тебя сдохнуть от короновируса не в ходит в первую сотню вероятностей причин смерти, от чего ты умрёшь
Так что не парься из-за паники
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та шо ж тебе не ясно в моих выражениях ?

По-моему, вред от мер по спасению от вируса в разы превышают возможный вред от самого вируса.

Так понятно ?
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Вообще-то это я написал, а ты в низу какую-то непонятку, кто-бы был на каком месте

а если бы на его месте был какой-то дурачок ?
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я не понимаю как это то есть ложись помирай что ли
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Який, бляха, зв'язок? Хай діти здихають не дочекавшись операції, бо операційна за високопосадовим ЗЄбілом зарезервовано, на випадок коронавірусу.
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Там ж серйозні операції.Від вірусу одна літня людина вмерла і то не факт,що від нього.В цій ж лікарні діти,майбутнє нації.Чи вже ні?
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У Охматдиті - найкраще відділення дитячої окнології в Україні. Це що, виходить, хай діти повільно помирають від раку, бо їм операцію відмінять?
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