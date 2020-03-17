 "Охматдет" прекращает прием на плановые операции и ограничивает посещение пациентов

Об этом сообщает пресс-служба больницы на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На период с 19.03.20 г. по 3.04.20 г. (период может быть продлен) наша больница прекращает плановый прием пациентов, плановые оперативные вмешательства и плановые консультации в поликлинике. В том числе с 17.03.20 г. будет существенно ограничено посещение пациентов , находящихся в стационаре, - для безопасности пациентов", - говорится в сообщении.
В Охматдете отметили, что больница не проводит прием инфекционных больных,а с симптомами любых ОРВИ просят обращаться к семейному врачу или в инфекционные стационары, которые определены как базовые по городу Киев.
Капец какой-то...
И шанс у тебя сдохнуть от короновируса не в ходит в первую сотню вероятностей причин смерти, от чего ты умрёшь
Так что не парься из-за паники
По-моему, вред от мер по спасению от вируса в разы превышают возможный вред от самого вируса.
Так понятно ?
а если бы на его месте был какой-то дурачок ?