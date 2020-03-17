 Карантин в Украине: Мининфраструктуры представило перечень отмененных пассажирских поездов

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"С 18 марта "Укрзализныця" прекращает перевозки пассажиров с целью предотвращения распространения коронавируса в Украине", - написал министр и представил перечень отмененных поездов:
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тоді Він ще сподівався що все минеться.. ....даремно сподівася )))))
Зебилы, накинулись на шару, пока трамваи ходят!
Руководитель общины Михаэль Ткач пояснил, что ее распределят через региональные еврейские организации.
В 2020 году количество мацы было увеличено почти на десять тонн по сравнению с 2019 годом, чтобы все евреи Украины были обеспечены мацой к празднику.