 Карантин в Украине: Мининфраструктуры представило перечень отмененных пассажирских поездов

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"С 18 марта "Укрзализныця" прекращает перевозки пассажиров с целью предотвращения распространения коронавируса в Украине", - написал министр и представил перечень отмененных поездов:









