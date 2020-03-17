 "Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє"

Такое мнение высказала нардеп от "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"После голосования за Венедиктову группой "За майбутнє" ждем слива уголовного производства по Ярославу Дубневичу. Дело расследовало НАБУ, представление на снятие неприкосновенности подавал экс-Генпрокурор Рябошапка", - написала она.

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Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.

Напомним, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила отправить Ярослава Дубневича под арест с залогом в 90 млн гривен. На следующий день он вышел под залог.