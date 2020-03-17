EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2628  17
Все про:Дубневич (76) Венедиктова (58) Устинова (30)

 "Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє"

Парламентская группа "За майбутнє" поддержала назначение Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора в обмен на закрытие дела против нардепа Ярослава Дубневича.

Такое мнение высказала нардеп от "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"После голосования за Венедиктову группой "За майбутнє" ждем слива уголовного производства по Ярославу Дубневичу. Дело расследовало НАБУ, представление на снятие неприкосновенности подавал экс-Генпрокурор Рябошапка", - написала она.

Смотрите также: Венедиктова, ранее провалившая экзамен на должность судьи, теперь будет преследовать майдановцев, - нардеп от "Голоса" Совсун. ВИДЕО

Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.

Напомним, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила отправить Ярослава Дубневича под арест с залогом в 90 млн гривен. На следующий день он вышел под залог.

Ждем слива дела Дубневича, - нардеп от Голоса Устинова о поддержке Венедиктовой группой За майбутнє 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182050
 
 
 Топ комментарии
 


CommanderX



Дамы и господа, голосуя за министра экономики Петрашко, просто помните, что он более 5 лет работал в украинском подразделении грандиозной российской прачечной «Тройка диалог», которая занималась отбеливанием уголовных «доходов» российской элиты.

"Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє" - Цензор.НЕТ 2887
 показать весь комментарий
 
Да. Портновская прокладка дорывается до власти. Ни разу не реванш.

"Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє" - Цензор.НЕТ 5182
 показать весь комментарий
 
Голос - партия образца развитой европейской страны - нету своих СМИ, финансирование прозрачное и копеечное, ходят полным составом, 0 коррупционных скандалов, голосуют просто замечательно... Но не для "нормального" украинца, нормальному украинцу нужно гротескное дерьмо, да побольше, шоб орали, били хари, крали миллиардами на роттердамах, позвратах приватов, разваливали реформы, обещали шару во всем, и были "крепкими хозяйственниками", чтобы больше угару и гротеска. Я по результату выборов складываю картину такого себе среднего украинца, и мне очень хочется такому "среднему украинцу" - ввалить и забрать паспорт и телевизор, чтобы больше не ходил голосовать за брилиантовых и бениных марионеток.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


CommanderX



Дамы и господа, голосуя за министра экономики Петрашко, просто помните, что он более 5 лет работал в украинском подразделении грандиозной российской прачечной «Тройка диалог», которая занималась отбеливанием уголовных «доходов» российской элиты.

"Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє" - Цензор.НЕТ 2887
 показать весь комментарий
 
 
Доходы без кавычек. А вот "элита" в кавычках.
 показать весь комментарий
 
земонописуалы и рыгы голосуют организованно! Какая радость-то... да, зебараны?
 показать весь комментарий
 
Да. Портновская прокладка дорывается до власти. Ни разу не реванш.

"Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє" - Цензор.НЕТ 5182
 показать весь комментарий
 
 
Схоже що турборежим "слуги народу" у Раді дійсно закінчився та пішла політична корупція. Венедіктова обіцяє не продавати і не зливати справи, але вже бреше)) бо умовою голосування за її призначення і була якась продана чи "злита " справа пов*язана з кимось із депутатської групи "за майбутнє" бо просто так (на шару) вони такі питання не голосують
 показать весь комментарий
 
 
Victor Alex@AlexVictoralex 1 ч

Богиня Фемида во всей красе!
В коктейльном платье из каталога Saint Laurent за 2019 год с глубоким декольте и жемчужном ожерелье из новой коллекции Tiffany-Ziegfeld ...
с какой вечеринки и каким ветром под утро ее, подуставшую, занесло в ВР...
диамантовые прокуроры, трепещите!
 показать весь комментарий
 
він український алі харг і багато допомає простому народові... завжди підтримую таких
 показать весь комментарий
 
Голос - партия образца развитой европейской страны - нету своих СМИ, финансирование прозрачное и копеечное, ходят полным составом, 0 коррупционных скандалов, голосуют просто замечательно... Но не для "нормального" украинца, нормальному украинцу нужно гротескное дерьмо, да побольше, шоб орали, били хари, крали миллиардами на роттердамах, позвратах приватов, разваливали реформы, обещали шару во всем, и были "крепкими хозяйственниками", чтобы больше угару и гротеска. Я по результату выборов складываю картину такого себе среднего украинца, и мне очень хочется такому "среднему украинцу" - ввалить и забрать паспорт и телевизор, чтобы больше не ходил голосовать за брилиантовых и бениных марионеток.
 показать весь комментарий
 
 
"Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!"
Виталий Портников.
 показать весь комментарий
 
 
Смешно было наблюдать как оно убигало от журналистов чтобы не отвечать по поводу того что планирует делать, очевидно же было очковал растерять голоса или патриотов или недоросов. У этого народа нужно или забирать паспорта на время выборов, или заставлять сдавать экзамены по выявлению наивных лохов, результаты просто ужасные - бриллиантовые, малоросы и рыги, это равносильно чтобы 90% голосувальныков признать душевнобольными.
 показать весь комментарий
 
 
баран, обнови методичку, "ротердам+" - давал наименьшую цену угля
 показать весь комментарий
 
Тото я смотрю Ахметов так разорился, что купил за 200 миллионов евро замок, это почти 6 миллиардов гривен. Не смеши меня, я в этой теме и экономике знаю на порядок больше чем ты.
 показать весь комментарий
 
Вакарчука - в Президенты! Настоящий профессионал, ум, честь и совесть нашей эпохи!
 показать весь комментарий
 
 
вонючие Портянки всплывают и думают, что наконец-то вздохнут полной грудью.... это типичная ошибка путиноидной логики мышления.... потому, что, еще Кучма говорил, что "Украина, это не Россия"....... и они раз за разом, тупо не хотят учить этот урок....
 показать весь комментарий
 
 
Каже прокуратура-це ланка правосуддя))))) Венедіктова також сказала що всі справи швидко завершить.....а також що закриє економічні справи, які пов*язані із тиском на певних бізнесменів....і її ВИРОКИ (!!) підтвердить суд))
 показать весь комментарий
 



Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·2 ч

В парламенті ще раз зафіксувалася нова більшість - «Слуга», ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє". Без їх спільних голосів Венедіктову генпрокурором не призначили б, бо у монобільшості голосів не вистачає. Ідеологія у цієї нової більшості - рускій мір і влада олігархів.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх