 В Раде разрабатывают законопроект, который позволит нардепам работать удаленно, - "слуга народа" Арахамия

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит работать в режиме удаленного управления. Такого не было и есть статья Конституции, которая прямо гласит, что депутаты должны быть собраны в парламенте, но учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель каким образом на время эпидемии и по вопросам противодействия ее последствиям иметь возможность работать, то ли в режиме видеосвязи, то ли видеоголосования. Мы еще нарабатываем то, каким образом это сделать", - заявил Арахамия во вторник на брифинге в Верховной Раде.
Прописано это кстати не просто так!
Не знаю какой там они собрались принимать "законопроект", но без внесению в Конституцию, все законы принятые таким способом считаются неконституционными (не важно эпидемия там, режим ЧП или нашествие марсиан)!!!
Порах - АСТАНАВИСЬ!
🤣
Порохвор должОн сидеть у турме!
Ох, продолжаем веселиться со служками уродов и ***************!
на Мальдивыв Оман
И кнопки в айфонах "тоскливо" тиснят..
🤥
"Увидишь Джавдета-не трогай его, он мой"
коли ще криси на борту-корабель на плаву!
🤪