 Предприниматели освобождаются от проверок, отменяются штрафы за неуплату налогов, - "слуга народа" Гетманцев о принятом законе о поддержке налогоплательщиков

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно закону:

- не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенное в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

- установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;

- продлен до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

- не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года плата за землю;

- объекты нежилой недвижимости, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, которые не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Напомним, соответствующий законопроект Рада одобрила сегодня, 17 марта на внеочередном заседании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса из-за коронавируса, - глава налогового комитета ВР Гетманцев. СПИСОК