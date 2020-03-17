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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1265) ВР (24586) закон (2748) Гетманцев (50)

 Предприниматели освобождаются от проверок, отменяются штрафы за неуплату налогов, - "слуга народа" Гетманцев о принятом законе о поддержке налогоплательщиков

Глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев заявил, что закон о поддержке бизнеса в условиях карантина, в частности, предусматривает отмену уплаты ЕСВ для ФОПов до 30 апреля, а также - продление срока подачи годовой декларации.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно закону:
- не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенное в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;
- установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;
- продлен до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;
- не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года плата за землю;
- объекты нежилой недвижимости, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, которые не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Напомним, соответствующий законопроект Рада одобрила сегодня, 17 марта на внеочередном заседании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса из-за коронавируса, - глава налогового комитета ВР Гетманцев. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3182047
 
 
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Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

Вот СН говорят что предприниматели дожны закрыть свои магазины , а налоги почему то забыли отменить за это время , то есть магазин закрой но налоги все равно плати , и аренду на рынке плати , и абон плату плати .А протестовать низя штраф и тюрма
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Тобто Коломойський вже ніяких податків платити не буде?
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Ну да, очень логично для зеленых - поддержка налогоплательщика - отмена налогов для него.
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Давай, давай, наваливай. И про какие налоги реч, вы же все позакрывали...
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Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

Вот СН говорят что предприниматели дожны закрыть свои магазины , а налоги почему то забыли отменить за это время , то есть магазин закрой но налоги все равно плати , и аренду на рынке плати , и абон плату плати .А протестовать низя штраф и тюрма
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Интересно а налог на землю, а в городах это огромные суммы, и основная статья наполнения местных бюджетов. Шизоиды, вы понимаете в какую задницу леЗЕте?
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Главному Зе пофиг на кону лярд зелени личных денег которые получит после продажи а страна пофиг пора уж понять
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"Щедро". А в чем поддержка налогоплательщиков?
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Шо, аж два місяці не буде перевірок? А за баррриги мараторій на перевірки майже пять років!
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Після цього всього Україна отримає страшенні збитки.
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Тобто Коломойський вже ніяких податків платити не буде?
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