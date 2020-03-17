 Рассмотрение дела пяти экс-беркутовцев перенесли на 4 июня

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В связи с карантином суд во вторник проходил в закрытом режиме.

На заседание прибыли 2 из 5 беркутовцев, а именно Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которые были переданы российской стороне в рамках обмена в декабре прошлого года.

Суд отобрал у них личное обязательство являться на процесс, председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что у трех других обвиняемых такие обязательства не отбирались.

"Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-либо официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых", - заявил он.

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Судья отметил, что данное обстоятельство может помешать присяжным вынести приговор.

Судья Дячук также решил из-за угрозы здоровью присутствующих не проводить заседание 17 марта и перенес дело на 4 июня на 12:00.

Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде".

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В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.