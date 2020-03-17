 Метро Киева прекращает перевозки пассажиров с 23.00 17 марта до 3 апреля, - Кличко. ВИДЕО (обновлено)

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Мы делаем все, чтобы защитить киевлян от распространения инфекции коронавируса. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета Министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - сказал мэр столицы.

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Он также подчеркнул, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности, и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняем спокойствие, действуем взвешенно и осознанно. Городская власть предоставляет всю информацию о ситуации в Киеве. Пользуйтесь, пожалуйста, официальной информацией"- отметил Кличко.