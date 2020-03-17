 Метро Киева прекращает перевозки пассажиров с 23.00 17 марта до 3 апреля, - Кличко. ВИДЕО (обновлено)

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья! Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Мы делаем все, чтобы защитить киевлян от распространения инфекции коронавируса. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета Министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - сказал мэр столицы.
Он также подчеркнул, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.
"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности, и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняем спокойствие, действуем взвешенно и осознанно. Городская власть предоставляет всю информацию о ситуации в Киеве. Пользуйтесь, пожалуйста, официальной информацией"- отметил Кличко.
Львовский метрополитен
Сообщаем что с 18 марта львовское метро временно прекращает свою работу, но для русскоговорящих мальчиков в трусиках наши двери всегда открыты
- У вас что, в Киеве даже метро нет?
- Да Кличко закрыл весной, а ключи потерял.
Поистине, Оманский маразм крепчает....
В действительности это средство отомстить киевлянам за неуважение к идиоту.
А на велосипедах????
Согласно рекомендациям
лучшийх собаководовспециалистов по коронавирусу даже школы не нужно закрывать.
Вот это они зря рекомендуют, в австралийских школах уровень обучения таков, что ходят школьники в те школы, что не ходят - никакой разницы.
Откуда знаю?
Прочитав тесты выпускные по сайенсу (это такая смесь из химии, физики и биологии), напечатанные в местной рептилоидной газетке The Age.
Как можно проводить столько времени в школьных стенах получая такой результат - загадка прямо для меня.
Пример из жизни:
Сижу я как то с сотрудниками, году в 1999-2000, обедаю за одним столом, слушаю общий треп. Один инженер-практик и говорит для затравки разговора:
- Скажите мне, ребята, вы же почти все ученые со степенями (Ph. D.), почему чем больше я мотков на каатушке делаю, тем больше индуктивность?
- Да ты что, - возмутились ученые кандидаты наук - да как же это возможно, да не может такого быть.
- Да точно вам говорю, - уперся рогом инженер-практик, - тем больше витков - тем выше индуктивность получается.
Не поверила ему ученая братия, задавили они его своим ученым авторитетом.
А я сидела, молчала, жевала, вникала, и вспоминала курс физики 9-го класса средней школы и главу "Электричество и магнетизм".
Закрывайте школы нафиг.
Кому они нах*р нужны, с таким даваемым ими образованием
то ли дело в России..
или я страны перепутал?
Какое мне до них вообще дело?
Мне на русских ученых наср*ть, я же с ними не работала и не работаю, а Вы?
Вы что, на русских башляете?
Зачем?
А об этих представителей австалийских "ученых" Вы не беспокойтесь, компания то давно их закрылась, бо была она частная, а в частных компаниях так работать нельзя, это вам не Верховная Рада.
Зато новые представители австралийских ученых обнаружили, что у некоторых представителей Homo Sapiece имеется натуральная защита от коронавируса.
Вы - как, свои сопли проверили, защита от вируса есть?
Потешился, спасибо.
Только скажи, почему официальные государтвенные организации Австралии и США приравнивают диплом кандидата наук к Ph. D.?
Не любой, а совесских времен
И не любой, а в технических или естественных науках.
Ты же умный, ты же на ангийском шпрехаешь, объясни украинцам, что оно такое "доктор философии"? Это Кант? Или. может, Гегель?
А пока шел бы ты по стрелочке
И аттестат должен содержать именно это и только это.
Чому людям дозволено їздити в тісній маршрутці і заборонено в просторому вагоні ?
Чому закривають ринки ,але продовжують працювати супермаркети (при однаковому скупченні людей) ?
За логікою, треба навпаки,збільшити частоту рейсів метро,щоб зменшити скупчення !
Нє,я розумію,що таксоси знову на руках носитимуть свого кумира,але це....
А там вже слово за слово і в морду дати можна
Англичанка в Тбилиси спрашивает прохожего:
- А где тут метро?
Ей говорят, мол идите прямо, потом налево и увидите там букву "М". Это и есть метро. Идет англичанка и видит букву "М". Спускается в мужской туалет, натыкается на писающего грузина и спрашивает его:
- Это метро?
- Нэт! Это двадцать пять сантиметро. Иди к Петро, у него два метро!
Треба буде - народ на Майдан і пішки вийде і закриття метро тут Зе владі не допоможе
А гарне питання - як будуть лікарі до лікарен добиратись і аптекарі до аптек?
До влади прийшли діти Януковоща.
ГолозадькаЗеленского ждали, что теперь так на работу будет ездить он. А фиг вам! Теперь так на работу будете ездить вы!
Я например только за, Киев очистится от приезжих. Что с дамбаса что с западенщины достали уже сюда лезть как клопы.
И в машине ездить без водителя.
Завтра Виталик прозреет что он нарешал и напринимал.
Аня - Анна, Ваня - ванна.
До 30 марта погода не "лисапедная".
Метро? Табличка - "Без маски вход запрещен" - Два "Авкова" на входе.
Итого - Дебилы... пля.
Насчет этой "короны". Одному она пофиг, и он носит ее внутри. Ну пока иммуна не убьет его.
Но его "сопли" могут заразить другого ... пенсионера . И его отправить в морг.
Вот такая статистика.