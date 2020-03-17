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 Политика Украины, Киевские новости
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 Метро Киева прекращает перевозки пассажиров с 23.00 17 марта до 3 апреля, - Кличко. ВИДЕО (обновлено)

Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета Министров, киевский метрополитен прекращает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.

 Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Мы делаем все, чтобы защитить киевлян от распространения инфекции коронавируса. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета Министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - сказал мэр столицы.

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Он также подчеркнул, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности, и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняем спокойствие, действуем взвешенно и осознанно. Городская власть предоставляет всю информацию о ситуации в Киеве. Пользуйтесь, пожалуйста, официальной информацией"- отметил Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3182038
 
 
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Львовский метрополитен



Сообщаем что с 18 марта львовское метро временно прекращает свою работу, но для русскоговорящих мальчиков в трусиках наши двери всегда открыты

Метро Киева прекращает перевозку пассажиров с 23.00 17 марта до 3 апреля, - Кличко - Цензор.НЕТ 8413
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Дебилизм. Народ ломанется в наземный транспорт, а там ограничение...….

Поистине, Оманский маразм крепчает....
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а как с левого берега на правый добраться педалька?????????? на лодке???????
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Ходите пешком - это полезно для иммунитета. А еще полезнее вообще сидеть дома.
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а ещё полезнее лежать в могиле, так точно не заразишься !
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Так полезнее для природы. Но на любителя. Если тебе подходит - никто против не будет.
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Львовский метрополитен



Сообщаем что с 18 марта львовское метро временно прекращает свою работу, но для русскоговорящих мальчиков в трусиках наши двери всегда открыты

Метро Киева прекращает перевозку пассажиров с 23.00 17 марта до 3 апреля, - Кличко - Цензор.НЕТ 8413
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О, это как раз все ждали - какократы насрать народу всегда готовы.
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Ааааа быстрее все в метро, успейте наездиться пока не закрылось!!!
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а как с левого берега на правый добраться педалька?????????? на лодке???????
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Питання це зебільній владі став, в обличчі премьєра, блазень.
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Віталій, перекажи при нагоді Зебілу, що він повний і казковий довбой..б!
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Я что-то не понял... поход на работу уже отменили? ЗЕ клоун будет все компенсировать из своего кармана?
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2020 год, лето.
- У вас что, в Киеве даже метро нет?
- Да Кличко закрыл весной, а ключи потерял.
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Дебилизм. Народ ломанется в наземный транспорт, а там ограничение...….

Поистине, Оманский маразм крепчает....
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Может хоть профилактические, ремонтные работы там провести.. ну если уже закрывают на две недели.
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Глупое ни начем не обоснованное решение . Как народ будет перемещаться ? Пешком ?
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Дебилизм конечно, в развитых странах метро, или кто как называет - трамваи, железнодорожный транспорт - основное средство передвижение. А у Кличка и у зелепупы - это средство борьбы с коронавирусом.
В действительности это средство отомстить киевлянам за неуважение к идиоту.
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Здається, Віталя тільки що поставив хрест на можливості свого переобрання мером...
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І яким же це чином? Тим, що виконав постанову КМУ?
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А помните как перед выборами кричали что экономика при Порошенко растет, у людей есть деньги, и вот в Киеве все вокруг заставлено частными автомобилями? А теперь, оказывается, метро очень нужнО и как добираться никто не знает.
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Ну в мене є машина, але в центр в години пік я їжджу на метро... Бо так швидше!
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Вот теперь нужно забыть про "швидше" и "зручніше" и думать только про "безпечніше"
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У Парижі, Празі, Лондоні, Нью-Йорку і навіть Мілані метро працює! А тепер порівняйте кількість хворих там і в Києві чи Харкові...
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Потому что в Киеве тестов и аппаратов ИВЛ меньше чем в Милане. Притом - намного.
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Станції метро - стратегічні об'єкти, які виконують роль бомбосховищ! Їх закривати НЕ МОЖНА!
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До речі, про "безпечніше" - у нас неоголошена війна з кацапами. А станції метро - це бомбосховища! А що як кацапи скористаються ситуацією і вирішать напасти???
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Вважаєте, що в ******** гібридній війні бомбосховища ************?
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Как это не знают?
А на велосипедах????
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Отстаете от жизни.
Согласно рекомендациям лучшийх собаководов специалистов по коронавирусу даже школы не нужно закрывать.
Вот это они зря рекомендуют, в австралийских школах уровень обучения таков, что ходят школьники в те школы, что не ходят - никакой разницы.
Откуда знаю?
Прочитав тесты выпускные по сайенсу (это такая смесь из химии, физики и биологии), напечатанные в местной рептилоидной газетке The Age.
Как можно проводить столько времени в школьных стенах получая такой результат - загадка прямо для меня.
Пример из жизни:
Сижу я как то с сотрудниками, году в 1999-2000, обедаю за одним столом, слушаю общий треп. Один инженер-практик и говорит для затравки разговора:
- Скажите мне, ребята, вы же почти все ученые со степенями (Ph. D.), почему чем больше я мотков на каатушке делаю, тем больше индуктивность?
- Да ты что, - возмутились ученые кандидаты наук - да как же это возможно, да не может такого быть.
- Да точно вам говорю, - уперся рогом инженер-практик, - тем больше витков - тем выше индуктивность получается.
Не поверила ему ученая братия, задавили они его своим ученым авторитетом.
А я сидела, молчала, жевала, вникала, и вспоминала курс физики 9-го класса средней школы и главу "Электричество и магнетизм".

Закрывайте школы нафиг.
Кому они нах*р нужны, с таким даваемым ими образованием
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такие дураки эти австралийские ученые. Поэтому там люди бедно живут, самолеты падают, заводы взрываются, медицина в загоне?
то ли дело в России..

или я страны перепутал?
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А причем тут русские?
Какое мне до них вообще дело?
Мне на русских ученых наср*ть, я же с ними не работала и не работаю, а Вы?
Вы что, на русских башляете?
Зачем?
А об этих представителей австалийских "ученых" Вы не беспокойтесь, компания то давно их закрылась, бо была она частная, а в частных компаниях так работать нельзя, это вам не Верховная Рада.
Зато новые представители австралийских ученых обнаружили, что у некоторых представителей Homo Sapiece имеется натуральная защита от коронавируса.
Вы - как, свои сопли проверили, защита от вируса есть?
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Кстати, нигде в мире кроме постсовка НЕТ звания "кандидат наук".
Потешился, спасибо.
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Потешься.
Только скажи, почему официальные государтвенные организации Австралии и США приравнивают диплом кандидата наук к Ph. D.?
Не любой, а совесских времен
И не любой, а в технических или естественных науках.

Ты же умный, ты же на ангийском шпрехаешь, объясни украинцам, что оно такое "доктор философии"? Это Кант? Или. может, Гегель?
А пока шел бы ты по стрелочке Метро Києва припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня до 3 квітня, - Кличко - Цензор.НЕТ 5448
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Школа це не тільки надання освіти, це місце утримання дітей і навчання їх поводитись у соціумі,
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"це місце утримання дітей" - вот это верно.
И аттестат должен содержать именно это и только это.
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Ну маємо що маємо, просто додайте дітям вільного часу, що зараз є, треба їм придумати зайняття, бо інакше дурдом, вірус то їм пофіг.
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В Австралии лето потому вирус распостраняется намного медленней чем у нас.
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в париже, милане метро не закрыли. зебилы-ублюдки конченые.
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Ну, если и теперь, в свободное время, вы не отремонтирует эскалаторы, то грош вам цена.
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Може я чогось не розумію,але:
Чому людям дозволено їздити в тісній маршрутці і заборонено в просторому вагоні ?
Чому закривають ринки ,але продовжують працювати супермаркети (при однаковому скупченні людей) ?
За логікою, треба навпаки,збільшити частоту рейсів метро,щоб зменшити скупчення !
Нє,я розумію,що таксоси знову на руках носитимуть свого кумира,але це....
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Мо зайти до найвеличнішого та попросити в нього лісапетку? Все одно він нею не користується...
А там вже слово за слово і в морду дати можна Метро Києва припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня до 3 квітня, - Кличко - Цензор.НЕТ 9829
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Немного разряжу накаленную обстановку.
Англичанка в Тбилиси спрашивает прохожего:
- А где тут метро?
Ей говорят, мол идите прямо, потом налево и увидите там букву "М". Это и есть метро. Идет англичанка и видит букву "М". Спускается в мужской туалет, натыкается на писающего грузина и спрашивает его:
- Это метро?
- Нэт! Это двадцать пять сантиметро. Иди к Петро, у него два метро!
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тупорылые создают искуственно давки для чего? чтобы в транспорте как селедки плотнее кашляли друг на друга?
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в Киеве куча больниц и аптек. Как туда будет добираться медперсонал? вы точно здоровые?
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Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета Министров, киевский метрополитен прекращает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта Источник: https://censor.net.ua/n3182038

Треба буде - народ на Майдан і пішки вийде і закриття метро тут Зе владі не допоможе Метро Києва припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня до 3 квітня, - Кличко - Цензор.НЕТ 5079 Метро Києва припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня до 3 квітня, - Кличко - Цензор.НЕТ 6091
А гарне питання - як будуть лікарі до лікарен добиратись і аптекарі до аптек?

До влади прийшли діти Януковоща.
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Перед втечею в Ростов, янукович теж метро закривав.
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Все, кто голосовал за Голозадька Зеленского ждали, что теперь так на работу будет ездить он. А фиг вам! Теперь так на работу будете ездить вы!
Метро Києва припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня до 3 квітня, - Кличко - Цензор.НЕТ 8616
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И если передний чихнет, то заразится намного больше, чем в вагоне метро. Ибо дышат они ртами и очень интенсивно. Езда на велике - нагрузка для среднего горожанина серьезная. Плюс часть сердечников и легочников склеят ласты и без вируса.
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квартальные идиоты - всему миру доказывают, что они действительно идиоты.
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Я зрозумів. Цей карантин пролобіювали таксисти по всьому світу. Існує таємна организація таксистів - типа масонської ложи, але вона мабуть набрала багато впливу за останні роки. Тепер таксисти володіють світом. І всіма грошами також. І не всі таксисти евреї. Тільки деяки. Думашь він таксист а він рокфелер.
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Т.е. толпиться в маршрутке стало безопасней чем ездить в метро? На каких идиотов это рассчитано?
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Два дні транспортного колапсу та повний параліч життя міста і метро відкриють.
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Какой паралич, всех знакомых уже на удаленку перевели или просто отпустили по домам. Остальные спокойно могут на другом транспорте добраться, а кто не сможет то и не нужно.

Я например только за, Киев очистится от приезжих. Что с дамбаса что с западенщины достали уже сюда лезть как клопы.
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Я работаю в Киевводоканале. Как срать то будете??
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Тогда надо и лифты поотключать.
И в машине ездить без водителя.
Завтра Виталик прозреет что он нарешал и напринимал.
Аня - Анна, Ваня - ванна.
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Посмотрел прогноз погоды.
До 30 марта погода не "лисапедная".
Метро? Табличка - "Без маски вход запрещен" - Два "Авкова" на входе.
Итого - Дебилы... пля.
Насчет этой "короны". Одному она пофиг, и он носит ее внутри. Ну пока иммуна не убьет его.
Но его "сопли" могут заразить другого ... пенсионера . И его отправить в морг.
Вот такая статистика.
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може б було краще маски людям при вході до метро безкоштовно роздавати??? ох вова, вова...
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