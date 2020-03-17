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 Политика Украины
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Все про:Харьков (4621) Ярославский (146)

 Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, возглавил антикрикризисный штаб на Харьковщине. Решение об этом было принято по итогам вчерашнего совещания в Офисе Президента, на котором представители власти и большого бизнеса обсудили меры борьбы с распространением коронавируса в Украине.

В состав харьковского антикризисного штаба вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер, пишут Українські новини.

Как сообщалось ранее, Джек Ма, китайский миллиардер самый богатый человек Азии, и Александр Ярославский совместно организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики короновируса на $80 млн. Об этом вчера рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV президент Украины Владимир Зеленский. Уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 млн человек, будут в Украине, их направят в больницы и военным.

Источник: https://censor.net.ua/n3182036
 
 
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смотрящий на Харькове. не зря же вчера главзебил олигархов развлекал???
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и ему лаврового венка на лысину захотелось (опять...контроль потоков... возможностей? )))
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князья начинают в открытую занимать власть в своих княжествах)))холопы аплодируют стоя,туман в глазах а в горле слезы 😁😁😁😁
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При Зеленському олігархія забуяла новим цвітом.
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Новости нашего городка.
" Australians more concerned about economy than health in coronavirus pandemic " - пишет наша рептилоидная газетка The Age.
То есть "Австралийцев больше волнует экономика, чем здоровье в пандемии коронавируса".
Какие же "редиски" эти австралийцы, не боятся помереть, как их не стращают. Даже статейку тиснули суки рептилоидные, как объяснить детям правильно, а все ли мы помрем от пандемии, а все равно не выпиливают австралийцы донышки из пластиковых бытылок из-под воды и не надевают их на головы, как в Китае, для защиты от коронавируса.
Даже обещанные сотни тысяч трупов их не смущают, не самоизолируются австралийцы на кладбищах.
И ни один австалиец пока даже не нацепил на лицо маску для ныряния с трубкой в обществнном транспорте?
И никтп не призвал Народно-Освободительную Армию Китая освободить Австралию от коронавруса - билогического оружия, разработанного китайскими кулибиными в нарущение всех конвенций.
И куда только смотрят власти.
Может, стимулуса мало?
Может, пообещать населению места на кладбище со скидкам, если предоплата семьями?
А может, рептилоидов таки повесить?
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а шо им... лопают по утрам майло, мажут на тосты солено-зеленый веджимайт, обзывают ньюзеландцев кивями, купаются зимой, ругают зиму летом... там у них всё апсайд даун... гид дей, маааайт....
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Колись він був для нас Ярік, а зараз після гланди у гланди з гепой він вже ніхто, просто - барига!!
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