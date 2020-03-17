 Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - соратник Януковича Портнов

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ключевые вызовы государства сегодня - это радикалы, преступное сообщество Порошенко, массовая казнь в Одесском Доме профсоюзов, восстановление справедливости в расследовании Майдана и бродячие грантоеды", - считает Портнов.
По его мнению, настроение и тезисы, озвученные новым генеральным прокурором, "дают стране шанс на развязывание законсервированных проблем".
"Желаем Ирине Венедиктовой успехов", - резюмировал он.
Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.
Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.
Уверен, такие назначения лишь ускорят выход граждан на акции протеста и свержение режима зеленых мразей-предателей.
Слава нації!
Іноді навіть смішно читати такі опуси. По заслугах то по заслугах. Має відповісти Порох і за те, що країну не злив у 2014-му, і за те, що армію з руїн підняв, і за те, що пенсії не тільки виплачував, а ще й підвищував. І за те, що вигризав підтримку від іноземних держав та усього світу. І за незалежність Української православної церкви.. За все має "відповісти". Ти правий.
Тільки нехай і шмаркля відповість, і янукодла відповість, за здачу ***** України..
Тобі Порох, як кістка в горлянці. Тому, що ти, вибач, недалекоглядний, тому, що мрієш про дива та щоб все було як у казці, вже на ранок щоб була Швейцарія в Україні. Тому, напевно, і отримуєш зеленських і януковочів, з усіма наслідками їхнього ганебного правління. Шкода тільки, що разом з вами, і адекватні люди отримують кловунів та зеків при владі.
В мене все.
Диалог с властью: Майдан: "Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, меня и всех моих друзей и знакомых **** в жопу черенком от швабры. Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в жопе". Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты". Майдан: "Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру." Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала. Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений - что надо вводить в жопу вместо черенка швабры". Майдан: "Мы все еще не соглашаемся на **** в жопу шваброй". Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина". Майдан: "Нет, говорим мы, никакой швабры." Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?" Майдан: "Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в жопу перестали черенок от швабры засовывать." Власть: "Не надо раскачивать лодку. Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас, что у вас в жопе швабра, потому что им не нужна сильная Украина". Майдан: "Нет, говорим мы, мы свою жопу пока еще чувствуем, и швабру видим." Власть: "Ваши голоса услышаны. Будут произведены кардинальные реформы. В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину." Майдан: "Нет, говорим мы, никакой швабры в наших жопах." Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в жопу засунут что-то пострашнее, чем швабра."
Так вот поведение властей , причем и за последние 6 лет таким же, только швабра становится все толще и длиннее и дяди которые ее засовывают видно занимаются в спортзалах! А мы как , уже привыкли , стали страной пи...ов?
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·15 ч
Мінюст через коронавірус пропонує доповнити закон про надзвичайний стан нормами, що дозволяють проводити огляд особистих речей та обшук автомобілів без рішення суду.
Вони що думають, що люди ховатимуть віруси за пазухою? Чи возитимуть ящиками в багажнику?
Отец Солдата
@uspenovka19632
А розстріли? Розстпіли будуть?А погроми?УХ.....л ,Малюсько?