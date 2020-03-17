 Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - соратник Януковича Портнов

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевые вызовы государства сегодня - это радикалы, преступное сообщество Порошенко, массовая казнь в Одесском Доме профсоюзов, восстановление справедливости в расследовании Майдана и бродячие грантоеды", - считает Портнов.

По его мнению, настроение и тезисы, озвученные новым генеральным прокурором, "дают стране шанс на развязывание законсервированных проблем".

"Желаем Ирине Венедиктовой успехов", - резюмировал он.

Читайте также: "Венедиктова - реванш Антимайдана", - нардеп Вятрович о назначении генпрокурора

Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.