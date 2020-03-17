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 Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина. ФОТОрепортаж

Предприниматели вышли на митинг под здание городской совета 17 марта в Запорожье из-за карантина в связи с которым в городе закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Сегодня, 17 марта, в Запорожье из-за карантина и угрозы распространения коронавируса, закрыли всё, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Предприниматели, которые торгуют на рынках, вышли на митинг под здание городского совета.

"Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?, - говорит предприниматель Лидия Кривенко.

Предприниматели собирают подписи под обращением о незаконности закрытия рынков, которое передадут Президенту.

Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина 01

Митинг под зданием мэрии начался в 9 часов, а около 7 часов утра на рынке, в Коммунарском районе города, торговцы раскладывали товар.

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После того, как администрация рынка провела разъяснительную работу, часть торговцев сложила товар. Продавцы мяса вынесли за территорию рынка столы и начали торговать стихийно.

Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина 02

"Мы вчера забили животных, получили разрешение на продажу, вечером узнали о карантине. Вечером нам сказали, что нам дадут время продать товар, что нам с ним делать?", - говорят продавцы.

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Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина 03

Как сообщалось, для противодействия распространению коронавируса правительство накануне поддержало решение запретить: регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автобусах, маршрутных такси; с 17 марта учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг принимать посетителей (рестораны и кафе могут выполнять доставку еды); массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии; с 18 марта перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего и международного сообщения до принятия особого решения (по согласованию соответствующих министерств).

Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина 04

Кроме того, было решено: ограничить экспорт продуктов питания по определенному правительством перечню; ввести в Черновицкой и Житомирской областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года; не допускать на атомные электростанции и в города-спутники работников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.

Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина 05

Фото: "Уринформ"

Профильным министерствам было поручено: разработать вместе с сетями ритейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить; оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, у которых пенсия меньше 5000 грн; подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3182032
 
   
 Топ комментарии
 
Ишь чо удумали, ми тингую понимаешь, нарушая приказ главзебила больше трех не собираться. Готовте кошельки. Как это не голосовали за зеленских? против Пороха? А ну тогда ясно Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина - Цензор.НЕТ 8679
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Зебилы, вы же хотели изменений. Чем они вас не устраивают?
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"Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?, - говорит предприниматель Лидия Кривенко.
Потому, что он не лох, а вы все лохи.

И ещё, забыл, БАРЫГА, ОФШОР, ЛИПЕЦК,СВИНАРЧУКИ,ТАРИФНЫЙ ГЕНОЦИД. ПАРТИОТЫ В ТЮРЬМАХ, ГЕТЬ ОЛИГАРХЫВ. ЗЕЛЕНСКИЙ НАШ ПРИПЕЗДЕНТ!!!
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Ишь чо удумали, ми тингую понимаешь, нарушая приказ главзебила больше трех не собираться. Готовте кошельки. Как это не голосовали за зеленских? против Пороха? А ну тогда ясно Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина - Цензор.НЕТ 8679
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Это зеленые предприниматели? Им и на эпидемию начхать,лишь бы бабло рубить? Ох и нарооооод.На тот свет без бабла берут, пусть не переживают.
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Мешочники позорные взвывать начали - эта мразь первая предает Родину и первая визжит, когда что-то урезают. Не зря в Индии к мешочников в отдельную касту зашкваров определили и к ним руками нельзя прикасаться.
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А ту собачатину, что вы накануне забили и не успели всучить лохам на рынке сдайте в супермаркеты на реализацию по демпингу - там скот сейчас все метет не разбирая Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина - Цензор.НЕТ 1823
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Даже не надо угадывать за кого эти барыги голосовали...
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Зебилы, вы же хотели изменений. Чем они вас не устраивают?
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карантин может продлится полгода, - можно закрываться.
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Вибачайте..
ЦЕ Карантин..

причому ЗАНАДТО ЛІберастичний.З надією на самосвідомість...
нормальний карантин для декого треба робити -війська по периметру міста з правом на відкриття вогню...
був би це МЕRS або ***** -прийшлось би робити і таке...
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"Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?, - говорит предприниматель Лидия Кривенко.
Потому, что он не лох, а вы все лохи.

И ещё, забыл, БАРЫГА, ОФШОР, ЛИПЕЦК,СВИНАРЧУКИ,ТАРИФНЫЙ ГЕНОЦИД. ПАРТИОТЫ В ТЮРЬМАХ, ГЕТЬ ОЛИГАРХЫВ. ЗЕЛЕНСКИЙ НАШ **********!!!
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Из всего написанного непонятно вы за или против карантина? Но если у вас до сих пор полыхает, то нужно Томос прикладывать!
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Я за всё хорошее, но против всего плохого.
Если в 79 округе на выборах результат
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,93
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 25,96
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" 5,14
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 3,39
Итого 82% дебилов и врагов (мелких не считал). С какого хрена я буду плакать, что их обидел их же избранник. Гноби Зеля холопов! Они это любят. (Прошу прощения у нормальных людей.)
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Вместо короновируса люди будут теперь умирать от голода
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Серйозно,вони не мають запасів щоб днів 15 прожити? Як у Єгипет на 2 тижні позагаряти то запросто і з голоду ніхто не помирає ,вроді як?
Ти тоже з секти зубожілих?
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Да. Власть зеленского устраивает в Запорожье геноцид украинского народа.
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Не о рыночных торговцах беспокоюсь а о себе: покупаю мясо/птицу/свежую рыбу/овощи/фрукты на рынке ("Крытом") в центре Запорожья. Теперь мэр и Ко отправляют меня в "Сильпо", "АТБ", "Ашан", "Варус". В чьих интересах принято решение закрыть рынок, где 1/2 товаров продается "на свежем воздухе" (а в супермаркетах - в помещении).? Рыночные торговцы совершенно правы, и мои интересы в данном случае на 100% совпадают с их интересами.
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Так мы с тобой оба получается на Крытом и покупаем мясо. А в атб и подобных продают не мясо, а отраву. Ну вообщем здесь основной мотив - борьба с дешёвыми ценами и вкусными продуктами с рынка. Власть в лице зелебени устраивает геноцид. Голосовал за зеленского во втором туре и теперь вижу, какая он тварь.
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Цікавий у вас ринок, м'ясо дешевше ніж в магазині.
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Как цены поднимать, так эта категория быстрее супермаркетов действует.
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покажите им видео крематория в ухане. причем, каждому, в этой толпе полоумных.
я думаю поумнеют сразу
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смокчите барыги спекулянты вонючки торгаши))))))))))))))))))))
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