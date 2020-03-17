 Если врачи безосновательно отказывают в госпитализации - нужно звонить в полицию, - "слуга народа" Радуцкий

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Больницы не могут не госпитализировать людей, если есть показания для госпитализации. Там не надо закона, есть действующий закон, где "неоказание медицинской помощи" наказуемо. Больница может отказать только в случае, если не требуется госпитализация, или если она не является профильной. Например, если человек обратился с инфекционной болезнью в неинфекционную больницу (например, больницу скорой помощи в Киеве - она не является инфекционной). И пока хватает мест в инфекционных больницах - другая больница не может принимать больных", - сказал Радуцкий.
"Ни одна больница - частная, государственная, муниципальная - не имеет права не оказать помощь. Но если есть для этого есть необходимость. Если человек нуждается в госпитализации - не могут отказать", - добавил он.
В ответ на замечание, что есть истории, когда люди звонили в "скорую" и называли симптомы, но к ним не приезжали, Радуцкий сказал: "Это повод набрать 102 и вызвать Национальную полицию. Врач не имеет права отказать, если есть причины для приезда врача... Если отказали безосновательно - это вызов Нацполиции".
Клоуны **-е.....
Это рехформированной авакяном полиции!!!
Прям вижу - звониш им и говоришь что у т**я короновирус ...... они прям побегут.. язык на плече.....
Они на убийство не выезжают!!!!
Они быстрее "помогут".
и продал все защитные маски страны, - куда обращаться ?
Он знает, где выход.
И что этот ряд картин был всего лишь сон один"...
По тебе не будут звонить колокола!
звоните сразу авакову
-да
-пришлите еще один наряд! этих мы уже съели!)
"корону" на башке лопатой совковой
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