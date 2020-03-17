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 Если врачи безосновательно отказывают в госпитализации - нужно звонить в полицию, - "слуга народа" Радуцкий

Нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в случае безосновательного отказа в госпитализации украинцы должны звонить в полицию.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Больницы не могут не госпитализировать людей, если есть показания для госпитализации. Там не надо закона, есть действующий закон, где "неоказание медицинской помощи" наказуемо. Больница может отказать только в случае, если не требуется госпитализация, или если она не является профильной. Например, если человек обратился с инфекционной болезнью в неинфекционную больницу (например, больницу скорой помощи в Киеве - она не является инфекционной). И пока хватает мест в инфекционных больницах - другая больница не может принимать больных", - сказал Радуцкий.

"Ни одна больница - частная, государственная, муниципальная - не имеет права не оказать помощь. Но если есть для этого есть необходимость. Если человек нуждается в госпитализации - не могут отказать", - добавил он.

В ответ на замечание, что есть истории, когда люди звонили в "скорую" и называли симптомы, но к ним не приезжали, Радуцкий сказал: "Это повод набрать 102 и вызвать Национальную полицию. Врач не имеет права отказать, если есть причины для приезда врача... Если отказали безосновательно - это вызов Нацполиции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина ради шутки позвонил в скорую на Полтавщине и сказал, что у него коронавирус, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3182028
 
 
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звонітє в рельсу, пішитє в спортлото
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Цельному слуге Радуцкому не доверяешь? Ай-яй-яй!
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Той Радуцький, фельдшер за освітою лише це і може робити. А ще скуповувати через свою фірму медичні маски в Україні і продавати їх у Китай.
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А если людям отказывают в тестировании заболевания , больным людям и их родственникам? Какое наказание для медиков за это предусмотрено? Артисту , приехавшему из Италии и заболевшему отказали, что за это тем медикам?
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Розстріляти! В нас тих мєдіків.... Просто завалісь!
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Нікого не по садять. Це реклама телефонних операторів. Більше дзвінків - більше бабла їх власникам. 😊
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сажать некуда ... просто набутылизируют ...
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Ой ржу не могу !!!!
Клоуны **-е.....
Это рехформированной авакяном полиции!!!
Прям вижу - звониш им и говоришь что у т**я короновирус ...... они прям побегут.. язык на плече.....
Они на убийство не выезжают!!!!
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Ты Радуцкий не отвлекайся от траты миллионов что нагреб за продажу масок из стратзапасов. А время прийдет, мы тебе это вспомним!!
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Це каже той хто брав участь у вивезенні масок за кордон.
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Звонітє і сразу соопщайтє, што голосовалі за Зєлєнсково і што трєбуєтє нємєдлєнно посадіть баригу і мародьора - і ваше самочуствіє сразу улутшитса!
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поржут, не поржут - дело третье, но хуже точно не будет.)))
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Лучше звонить в Санжары.
Они быстрее "помогут".
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А если председатель рады по вопросам здравоохранения ск.здил
и продал все защитные маски страны, - куда обращаться ?
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."Если тени оплошали, то считайте, что Вы спали
И что этот ряд картин был всего лишь сон один"...
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У калуському районі є ще 1 підтверджений випадок зараження. Але у царстві шмарклі все спокійно.
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Не хотят госпитализировать в мед.учреждение,значит госпитализируют в полицию!
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не-не...радуцкий, не соскакивай - давай-ка свой личный телефон - будем тебе звонить...итить!
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Енто тот, который маски скиздил и на народе наварил бабла??
По тебе не будут звонить колокола!
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Представляю, какую "помощь" окажут при такой госпитализации.
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Нюю, без предупрредительно в воздух, точняк!😁
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Лучше радуцкому! И спрашивать ,где маски урод зеленый?
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Опісля *мальдівського та оманського * ! Если врачи безосновательно отказывают в госпитализации - нужно звонить в полицию, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8696
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так полиция темболее не приедет)))))))))))))))))))))))))))
звоните сразу авакову
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Алло! полиция?
-да
-пришлите еще один наряд! этих мы уже съели!)
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Так и хочетца ентому жлобу
"корону" на башке лопатой совковой
поправить..
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