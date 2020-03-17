EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  443  7
Материалы по теме:
Все про:карантин (369) эвакуация (609) Мининфраструктуры (684) Криклий (96) COVID-19 (1051)

 Сегодня украинские авиакомпании выполнят 35 международных авиарейсов для возвращения наших граждан домой, - Мининфраструктуры

Украинские аэропорты во вторник, 17 марта, примут 35 международных рейсов с украинцами, которые не смогли вернуться домой до введения карантина в связи с коронавирусом.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации, обнародованной на Telegram-канале министра инфраструктуры Владислава Криклия, рейсы, в частности, выполняют авиакомпании SkyUp, "Роза Ветров", "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и "Азур Эйр Украина". Большая часть рейсов будут осуществляться с Египта (Шарм-Эль-Шейх).

К настоящему времени с 00:00 17 марта уже должны быть выполнены рейсы авиакомпаний:

- SkyUp из Шарм-Эль-Шейха (аэропорты "Львов", "Борисполь", "Запорожье", "Харьков", "Одесса") и Хургады (аэропорт "Борисполь")

- "Роза Ветров" из Хургады ("Борисполь") и Шарм-Эль-Шейха ("Днепр", "Борисполь"),

- МАУ из Кишинева ("Борисполь")

- "Азур Эйр Украина" из Шарм-Эль-Шейха ("Борисполь"- два рейса, "Харьков").

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1,5 тысячи граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха, - МИД

До конца дня SkyUp должна выполнить еще девять рейсов из Шарм-Эль-Шейха и один из Хургады.

"Роза Ветров" – четыре из Шарм-Эль-Шейха.

"Азур Эйр Украина" – три из Шарм-Эль-Шейха и один из Хургады.

МАУ – по одному из Шарм-Эль-Шейха, Бангкока, Дубая, Баку, Еревана, Тбилиси, Каира, Торонто, Тель-Авива, Стамбула и Нью-Йорка.

Источник: https://censor.net.ua/n3182027
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
за 30 тысяч за койко-место, немногие поехавшие на "всевключено" - вернутся)
 показать весь комментарий
 
короч з усього світу звезуть, критична маса близька до максимума!
 показать весь комментарий
 
Большинство будут везти из Шарма и Хургады - зубажилых отдыхающих.
 показать весь комментарий
 


Alexandr Normal@Alex009P 13 ч

Балдю від почуття гумору у Бога.
Пам'ятаєте, коли мудрий нарід міняв Гетьмана на ніщо, то на заклик "Думайте!" можна було чути:
"А мне пох. Если шо, свалю за бугор"
Зараз зелена пошесть готова знищити Україну.
І той мудрий нарід також буде під котком.
Ну, що? Вали за бугор.
Вали!
 показать весь комментарий
 
 
Так ззабугра чомусь валять сюди. Прєдставляю іх удівлєніє, когда оні с ужасом вопросятся - а кто же ім сюда такіх тіпілов понавибірал???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх