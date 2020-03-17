 Сегодня украинские авиакомпании выполнят 35 международных авиарейсов для возвращения наших граждан домой, - Мининфраструктуры

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно информации, обнародованной на Telegram-канале министра инфраструктуры Владислава Криклия, рейсы, в частности, выполняют авиакомпании SkyUp, "Роза Ветров", "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и "Азур Эйр Украина". Большая часть рейсов будут осуществляться с Египта (Шарм-Эль-Шейх).
К настоящему времени с 00:00 17 марта уже должны быть выполнены рейсы авиакомпаний:
- SkyUp из Шарм-Эль-Шейха (аэропорты "Львов", "Борисполь", "Запорожье", "Харьков", "Одесса") и Хургады (аэропорт "Борисполь")
- "Роза Ветров" из Хургады ("Борисполь") и Шарм-Эль-Шейха ("Днепр", "Борисполь"),
- МАУ из Кишинева ("Борисполь")
- "Азур Эйр Украина" из Шарм-Эль-Шейха ("Борисполь"- два рейса, "Харьков").
До конца дня SkyUp должна выполнить еще девять рейсов из Шарм-Эль-Шейха и один из Хургады.
"Роза Ветров" – четыре из Шарм-Эль-Шейха.
"Азур Эйр Украина" – три из Шарм-Эль-Шейха и один из Хургады.
МАУ – по одному из Шарм-Эль-Шейха, Бангкока, Дубая, Баку, Еревана, Тбилиси, Каира, Торонто, Тель-Авива, Стамбула и Нью-Йорка.
Alexandr Normal@Alex009P 13 ч
Балдю від почуття гумору у Бога.
Пам'ятаєте, коли мудрий нарід міняв Гетьмана на ніщо, то на заклик "Думайте!" можна було чути:
"А мне пох. Если шо, свалю за бугор"
Зараз зелена пошесть готова знищити Україну.
І той мудрий нарід також буде під котком.
Ну, що? Вали за бугор.
Вали!