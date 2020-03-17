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 Мужчина ради шутки позвонил в скорую на Полтавщине и сказал, что у него коронавирус, - Нацполиция

Вчера, 16 марта, около 3 утра, к медикам Кременчуга позвонил 41-летний мужчина и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть коронавирусом. Позже мужчина признался, что пошутил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

"Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. Только там "больной" молодой человек сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании", - говорится в сообщении.

Медики сразу сообщили об инциденте в местную полицию.

Разобравшись в ситуации, полиция составила в отношении 41-летнего "шутника" административный протокол по ст. 183 КУоАП "Заведомо ложный вызов специальных служб". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках мероприятий против коронавируса, - замглавы МВД Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3182026
 
 
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Правильно приняли закон, чтобы наказывать идиотов и вредителей во время эпидемии.
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На время карантина привлечь его на самые тяжелые принудительные общественные работы.
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Та можно и не на работу. Просто закрыть в боксе на 14 дней, забрать телефон, телевизор и не давать ни книг ни газет. Изоляция значит изоляция. Мужчина ради шутки позвонил в скорую на Полтавщине и сказал, что у него коронавирус, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9931
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Думаю он от скуки свои яйки начнет крутить Мужчина ради шутки позвонил в скорую на Полтавщине и сказал, что у него коронавирус, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1468
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Именно из за таких дебилов, к реально забалевшим могут недоехать или посчитают что опять шутка.
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Думаю 100 клизм сделать ему для профилактики можно. Не научился в 41 год думать головой, научится жопой
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тоже так подумал...
привязать до койки...и капать внутрижопно - пусть начнет головой думать, если жопа занята))))
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Надо было его еще на 15 суток к туберкулезным в камеру посадить.
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а вы хотели ,шоб эти шутники за кловунов не голосовали...
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Самое смешное будет если этот идиот заразится... После этой поездки в больницу.
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