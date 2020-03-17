 Врачи в связи с коронавирусом работают почти во фронтовых условиях, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня врачи, так же как военные, - это люди, которые становятся на защиту украинского общества. Фактически, они сегодня работают почти во фронтовых условиях", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Анализы 42 человек в Украине проверяют на коронавирус, - Минздрав

"Правительством были даны поручения просчитать и обеспечить финансово-материальное стимулирование тех врачей, которые будут работать непосредственно с коронавирусом. Мы и в дальнейшем будем принимать все меры, чтобы защитить и поддержать врачей. А также обеспечить их стабильную, бесперебойную работу", - добавил премьер.

"Сейчас уже сделаны соответствующие шаги:



- 1500 аппаратов искусственной вентиляции легких направлены в регионы;

- 12000 коек в инфекционных отделениях подготовлены, в общем 200 000 коек в украинских больницах;

- 10 млн экспресс-тестов будут завезены в регионы до конца этой недели, которые с точностью на 99,9% определяют заболеваемость коронавирусом.



Кроме того, министерству здравоохранения поручено максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях", - резюмировал Шмыгаль.