 Врачи в связи с коронавирусом работают почти во фронтовых условиях, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня врачи, так же как военные, - это люди, которые становятся на защиту украинского общества. Фактически, они сегодня работают почти во фронтовых условиях", - заявил он.
"Правительством были даны поручения просчитать и обеспечить финансово-материальное стимулирование тех врачей, которые будут работать непосредственно с коронавирусом. Мы и в дальнейшем будем принимать все меры, чтобы защитить и поддержать врачей. А также обеспечить их стабильную, бесперебойную работу", - добавил премьер.
"Сейчас уже сделаны соответствующие шаги:
- 1500 аппаратов искусственной вентиляции легких направлены в регионы;
- 12000 коек в инфекционных отделениях подготовлены, в общем 200 000 коек в украинских больницах;
- 10 млн экспресс-тестов будут завезены в регионы до конца этой недели, которые с точностью на 99,9% определяют заболеваемость коронавирусом.
Кроме того, министерству здравоохранения поручено максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях", - резюмировал Шмыгаль.
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Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
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Так ото жжж...
😷
Предыдущий шмыгаль вместе с зеленым шершнем рапортовали, что Украина к коронавирусу готова!
Что же случилось, куда делась та готовность, наперсточники?!
пострілюють?
Где обещанные сотни тысяч трупов от коронавируса?
На каких улицах они валяются, в каких моргах?
Где 15 миллионов зараженных только в Австралии?
Сволочи, как насчет финансовой помощи военным врачам?