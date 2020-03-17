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 Политика Украины, Здоровье
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 Вводить общенациональное чрезвычайное положение из-за коронавируса пока не нужно, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что пока нет необходимости в чрезвычайном положении на всей территории страны.

Об этом он сказал журналистам в комментарии после заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Те меры, о которых говорил президент и говорит правительство уже несколько дней, пока достижимы без чрезвычайного положения. Если местные органы власти идут навстречу", - сказал Корниенко.

По его словам, чрезвычайное положение могут ввести, когда состоится резкий рост количества инфицированных коронавирусом.

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Напомним, сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

Источник: https://censor.net.ua/n3182023
 
 
 Топ комментарии
 
Уляна Супрун
41 мин. ·

Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
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Ой спасибо, фух... Да Украину так не колбасило в пик вооруженной агрессии в 14м., году. Некоторые до сих пор про внутренний конфлик мычат. А тут такое. Я так понимаю, под шумок этого мутировавшего гриппа, воротилы хотят скупить по дешевки основные мировые производства, перераспредилить рынки. Ну а лохам как всегда, мычать и страдать, хоть в маске хоть без маски...
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Пока не нужно, пусть побольше поперезаражаются.) А что насчет аппаратов ИВЛ? В Украине их катастрофически не хватает, а все тяжелые коронавирусные случаи заболевания лечатся с применением этого аппарата , а без него смерть. Что на этот счет думает власть и олигархи? Или им думать не обязательно?
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Уляна Супрун
41 мин. ·

Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
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Заговорила.... Вводить общенациональное чрезвычайное положение из-за коронавируса пока не нужно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3744
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а ты читай...може другие коментари писать начнешь Вводить общенациональное чрезвычайное положение из-за коронавируса пока не нужно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9505
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Эта дура, которая уничтожила украинскую медицину еще имеет наглость кого то учить....
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Це та дура, яка пробувала ту медицину врятувати, але ж 73% ідіотів втомились.
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Як в Парижі: "Продуктові у нас також працюють. Завтра з ранку йду таритись. Бо по обіді вже не можна буде. Знайдуть військові і все тільки по запису через інтернет можна буде виходити. А масок тут повно. Біля кожного магазину салфетки і гель для миття рук." (с.)

Увага, масок тут повно. Біля кожного магазину салфетки і гель для миття рук! І ніяка тварюка радуцька їх не перепродала, а просто біля КОЖНОГО магазину, бери і користуйся. Вчора обійшов з десяток аптек - НЕМА! І та мерзота зелена там щось про мякотілість белькоче?
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Пока не нужно, пусть побольше поперезаражаются.) А что насчет аппаратов ИВЛ? В Украине их катастрофически не хватает, а все тяжелые коронавирусные случаи заболевания лечатся с применением этого аппарата , а без него смерть. Что на этот счет думает власть и олигархи? Или им думать не обязательно?
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Себе -то купили, у них и больницы для себя и оборудование, они же "слуги", а я насчет простого люда. Где аппараты? Без аппаратов ИВЛ - смерть, как показывает опыт Италии и Китая. В Британии вчера решили закупить и увеличить производство этих аппаратов, а у нас? Что зеленые предпринимают кроме карантина и тест систем? Ничего?
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Пневмонии всегда были и будут, особенно у престарелых людей, у вас есть статистика общего роста числа заболеваний? Раньше всем плевать было, а теперь что изменилось?
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Я с зелеными адвокатами не общаюсь, вам в другую дверь.
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А при чем тут зелень? Хозяева страны не поменялись, Петя их только трошечки прижал, и они быстро нашли ему замену.
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Ой спасибо, фух... Да Украину так не колбасило в пик вооруженной агрессии в 14м., году. Некоторые до сих пор про внутренний конфлик мычат. А тут такое. Я так понимаю, под шумок этого мутировавшего гриппа, воротилы хотят скупить по дешевки основные мировые производства, перераспредилить рынки. Ну а лохам как всегда, мычать и страдать, хоть в маске хоть без маски...
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Толи еще будет, идиоты не остановятся пока не разнесут всю страну на щепки. Остановить всю сферу услуг в государстве, кто компенсирует миллионам людей убытки, кто будет кормить их детей? ЗЕбобы?
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Ээээ.. а зачем во время эпидемий нужна сфэра услуг?
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А где эпидемия? Это все в твоей голове, очнись.
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может надеятся подстегнуть продажи авто? Вводить общенациональное чрезвычайное положение из-за коронавируса пока не нужно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7921
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Плять потепліло ..дано пора на *лісапед * пересідати .
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почалося...



Киев Оперативный

@KyivOperativ 14 мин

Дуже серйозна #ДТП сталася на Новообухівській трасі - #Audi vs #Daewoo.
На жаль, є загиблі. Деталі встановлюються. Бережіть себе.
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покуда нє-а, реакцію тестують



Kyiv Metro@kyivmetroalerts 2 ч

Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями.
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Хатуль Мадан@UA_CIbercat_1 ч

Метро працює, в метро навіть газетярки, що не в магазинчиках, сидять
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Это фигня, помните во время майдана пару станций янык закрывал, что такое метро для Киева? У нас два новых случая гриппа!!!!
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Да вообще, это не власть, это какой-то лютый 3,14здец.
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infoking25ter@in4king 7 мин

Щось сьогоднішнє закриття метро мені нагадало події 18-20 лютого 2014, коли тодішній тимчасово призначений мером Києва регіонал Попов закрив метро, щоб люди на Майдан не їхали.
А зараз #Зеленський зібрав Раду і прийме швиденько срані закони, а ми по хатах сидітимемо на карантині.
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замість офіційного повідомлення




Volodymyr Ivanov @elgephest 20 мин_

В Києві закривають метро завтра о 12:00.
Коли люди повертатимуться на Лівий беріг з роботи, чекаємо на трафік-апокаліпсіс
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зе-вирус намного опаснее. до власти дорвались дикари и совецкие "комиссары".
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І НП вони не вводять л ше тому, що знають, що не зможуть цього зробити навіть у нинішніх умовах. Бо спроба закрутить гайки призведе до зривання різьби і їхня влада розсиплеться.
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вполне вероятно, что у них внутри противоречия. что до "народного гнева", то я в него не верю, - это стихия, ее нельзя планировать. та и пострадают, как всегда, не те. Запроваджувати загальнонаціональний надзвичайний стан через коронавірус поки не потрібно, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7214
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Ольга Волкович

Колега-зеприхильниця спитала чи є в мене зайва маска.
Кажу є, але вона з логотипом Порошенка,він своїм роздавав,цікавлюся чи буде вона в такій ходити.
Каже буде,бо зеленський масок не дає.

Тепер сиджу малюю на масці"ЄС та Порошенко ТАК".
Я би і так дала, але ж вона сама погодилася)
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То, что одни мародеры творят сейчас не оправдывает мародера Порошенко...
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Может быт нужно..
Не нужно
Тогда может стоит
Не стоит
А что если
А вот это попробуйте.
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А в вас есть чем лечить народ? Суки зажравшиеся, ждете когда больше заболеет. Вам понятно, чем меньше нас будет, тем больше вам достанется. Не надейтесь. Боженька все видит. А потом думаете и почему это Украинский Народ так ненавидит евреев.
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Во Франции, Германии в всязи с введением режима ЧП сегодня ввели войска в столице и крупных городах.
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Действительно, вводить ЧП пока не нужно. Его нужно будет вводить через две недели, когда наши безмозглые путешественнички, которых массово завозят в страну последние три дня, заразят достаточное количество людей, чтобы загнулась наша система здравоохранения.
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