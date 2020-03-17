 Вводить общенациональное чрезвычайное положение из-за коронавируса пока не нужно, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал журналистам в комментарии после заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Те меры, о которых говорил президент и говорит правительство уже несколько дней, пока достижимы без чрезвычайного положения. Если местные органы власти идут навстречу", - сказал Корниенко.
По его словам, чрезвычайное положение могут ввести, когда состоится резкий рост количества инфицированных коронавирусом.
Напомним, сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
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Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
Увага, масок тут повно. Біля кожного магазину салфетки і гель для миття рук! І ніяка тварюка радуцька їх не перепродала, а просто біля КОЖНОГО магазину, бери і користуйся. Вчора обійшов з десяток аптек - НЕМА! І та мерзота зелена там щось про мякотілість белькоче?
Ээээ.. а зачем во время эпидемий нужна сфэра услуг?
Киев Оперативный
@KyivOperativ 14 мин
Дуже серйозна #ДТП сталася на Новообухівській трасі - #Audi vs #Daewoo.
На жаль, є загиблі. Деталі встановлюються. Бережіть себе.
Kyiv Metro@kyivmetroalerts 2 ч
Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями.
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_1 ч
Метро працює, в метро навіть газетярки, що не в магазинчиках, сидять
infoking25ter@in4king 7 мин
Щось сьогоднішнє закриття метро мені нагадало події 18-20 лютого 2014, коли тодішній тимчасово призначений мером Києва регіонал Попов закрив метро, щоб люди на Майдан не їхали.
А зараз #Зеленський зібрав Раду і прийме швиденько срані закони, а ми по хатах сидітимемо на карантині.
Volodymyr Ivanov @elgephest 20 мин_
В Києві закривають метро завтра о 12:00.
Коли люди повертатимуться на Лівий беріг з роботи, чекаємо на трафік-апокаліпсіс
Ольга Волкович
Колега-зеприхильниця спитала чи є в мене зайва маска.
Кажу є, але вона з логотипом Порошенка,він своїм роздавав,цікавлюся чи буде вона в такій ходити.
Каже буде,бо зеленський масок не дає.
Тепер сиджу малюю на масці"ЄС та Порошенко ТАК".
Я би і так дала, але ж вона сама погодилася)
Не нужно
Тогда может стоит
Не стоит
А что если
А вот это попробуйте.