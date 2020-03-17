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 Анализы 42 человек в Украине проверяют на коронавирус, - Минздрав

Анализы 42 человек на данный момент проверяют на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_Инфо".

"По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрированы 7 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В Черновицкой области - четыре случая, Киевской - два и в Житомирской - один (летальный). Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступили 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 42 - исследуются). С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. В мире были зарегистрированы 182 406 случая заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксированы 101 356 случаев в 150 странах / территориях / регионах", - говорится в сообщении.

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Анализы 42 человек в Украине проверяют на коронавирус, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182022
 
 
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