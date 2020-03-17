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 Политика Украины, Экономика
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 Рада временно отменила штрафные санкции за просрочку выплат по потребительским кредитам

Штрафные санкции за просрочку выплат по потребительским кредитам отменяются до конца апреля 2020 года, а банкам запрещается увеличивать ставки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, такая норма содержится в принятом Верховной радой 17 марта законе (проект № 3220) о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции

Согласно документу, в случае просрочки потребителем в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года выполнения обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, просрочки потребителем исполнения обязательств по уплате платежей) потребитель освобождается от ответственности перед кредитором за просрочку.

"В том числе, но не исключительно, потребитель в случае допущения такой просрочки освобождается от обязанностей платить кредитодателю неустойку (штраф, пеню) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнения, частичное исполнение) потребителем обязательства по такому договору", - сказано в документе.

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Кроме того, запрещается увеличение процентов за пользование кредитом по причинам, иным чем предусмотренные частью четвертой статьи 1056-1 Гражданского кодекса Украины в период с 1 марта 2020 по 31 мая 2020 обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, но не исключительно, просрочки потребителем в период с 1 марта 2020 по 31 мая 2020 выполнения обязательств по уплате платежей). 

Источник: https://censor.net.ua/n3182019
 
 
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зато коллекторы могу в отпуск теперь отправиться. А то работают без выходных работяги Рада временно отменила штрафные санкции за просрочку выплат по потребительским кредитам - Цензор.НЕТ 8469
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ЦЕНЗОР, держите Петицию в Топе новостей: https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
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А че, все в € та $..
Розрахуватися буде без прроблем!
Інфляція тільки на користь!
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а можно еще бакс зафиксировать на время карантина??))
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