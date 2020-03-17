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 Общество, Здоровье
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Все про:Черновицкая область (412) COVID-19 (1051)

 У всех четырех зараженных коронавирусом в Черновицкой области самочувствие стабильное, температура в норме, - ОГА

У четырех пациентов с Буковины, у которых подтвердили коронавирус, температура тела находится в пределах нормы.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным Covid-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в Украине подтверждено семь случаев коронавируса: четыре - в Черновицкой области, два - в Киеве, один - в Житомирской (летальный).

У всех четырех зараженных коронавирусом в Черновицкой области самочувствие стабильное, температура в норме, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182017
 
 
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Температура в норме: таки комнатная...
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У четырех пациентов из Буковины, у которых подтвердили коронавирус, температура тела находится в пределах нормы, та представляю небось боятся и дыхнуть и пукнуть.
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Это мне напоминает как на защите диплома, лучше отстреляться первым и не переживать. Так и эти переболеют счас и буду с высока поглядывать на остальных У всех четырех зараженных коронавирусом в Черновицкой области самочувствие стабильное, температура в норме, - ОГА - Цензор.НЕТ 9168
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Може вони мертвим ще позаздрять...
😁
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Так вроде как вирус полностью не излечивается и передается всем родственникам. Как то некрасиво ходить свысока поглядывать наблюдая кто из родственников самое слабое звено окажется
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В Мене знову понижена...
Що робити?!
Віскарика Свого вже хряпнув-нормалізується...
Антивірус якийсь ..і давненько...
😷
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Уффф...!!! Дичь!!! От сердца отлегло!!! А то, читаю пиндоских доцентов биологии в университете штата Пенсильвания Мацея Ф. Бони, так он позволил себе заявить, что "...Эпидемия COVID-19 происходит не где-то на другом конце света, это не простуда или небольшой грипп, и она не исчезнет сама собой...." - накручивают гады!!!
Если шо, статейка тут: http://www.slate.fr/story/188520/coronavirus-taux-letalite-covid-19
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В норе это как, у каждого или в среднем?
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