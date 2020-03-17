 У всех четырех зараженных коронавирусом в Черновицкой области самочувствие стабильное, температура в норме, - ОГА

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным Covid-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в Украине подтверждено семь случаев коронавируса: четыре - в Черновицкой области, два - в Киеве, один - в Житомирской (летальный).